Amerika támadja Iránt, közben a piacok is botladoznak

A héten a befektetőknek egyszerre kellett kezelniük a geopolitikai kockázatokat, a makacs amerikai inflációt, a jegybanki pályákkal kapcsolatos bizonytalanságot és az AI-részvények körüli egyre idegesebb hangulatot. A közel-keleti helyzet továbbra is fontos háttértényező maradt.
A legnagyobb mozgások a részvénypiacokon voltak. Ázsiában különösen Dél-Korea került nyomás alá: a koreai tőzsdéket a héten többször is komolyan megütötték, elsősorban a chip- és AI-részvények túlhevült árazása miatti profitrealizálás következtében. A KOSPI nagy esései jól mutatták, hogy
a korábbi AI-eufória után a befektetők egyre érzékenyebbé váltak minden olyan jelre, amely szerint túl gyorsan és túl sok jó hírt árazott be a piac.
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