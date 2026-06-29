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Amerika támadja Iránt, közben a piacok is botladoznak

Portfolio
Az elmúlt héten a globális piacokon egyszerre okozott feszültséget a geopolitikai bizonytalanság, a makacs amerikai infláció és az AI-részvények körüli profitrealizálás, miközben az amerikai tőzsdéken kifulladás jelei mutatkoztak. Itthon az MNB 25 bázisponttal 6,00%-ra csökkentette az alapkamatot, a forint pedig a hét végére gyengébb szinten zárt. Az előttünk álló héten több olyan kulcsfontosságú adat is érkezik, amely az amerikai és európai központi banknak is segíthet eldönteni a kamatpálya további sorsát.

A héten a befektetőknek egyszerre kellett kezelniük a geopolitikai kockázatokat, a makacs amerikai inflációt, a jegybanki pályákkal kapcsolatos bizonytalanságot és az AI-részvények körüli egyre idegesebb hangulatot. A közel-keleti helyzet továbbra is fontos háttértényező maradt.

A legnagyobb mozgások a részvénypiacokon voltak. Ázsiában különösen Dél-Korea került nyomás alá: a koreai tőzsdéket a héten többször is komolyan megütötték, elsősorban a chip- és AI-részvények túlhevült árazása miatti profitrealizálás következtében. A KOSPI nagy esései jól mutatták, hogy

a korábbi AI-eufória után a befektetők egyre érzékenyebbé váltak minden olyan jelre, amely szerint túl gyorsan és túl sok jó hírt árazott be a piac.

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