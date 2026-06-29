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Bemondta Magyar Péter: még rosszabb állapotban van a költségvetés, mint amit eddig tudtunk
Gazdaság

Bemondta Magyar Péter: még rosszabb állapotban van a költségvetés, mint amit eddig tudtunk

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A kormány a mögöttünk álló hétvégén kettős kihívással szembesült, hiszen a rendkívüli hőhullám elleni országos védekezés irányítása mellett egy háromnapos informális kormányülést is lebonyolított - számolt be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi médiában. A pilisszentkereszti tanácskozáson a kabinet áttekintette az ország – előző adminisztráció által hátrahagyott – drámai költségvetési és infrastrukturális helyzetét, valamint meghatározta a gazdaság újraindításának legfontosabb stratégiai lépéseit. Magyar Péter beszámolójában elmondta, hogy a hivatalosan ismert 5 százalékos hiány helyett 8 százalék fölé kúszott volna a 2026-os deficit, ha a Tisza-kormány nem hozza haza az európai uniós forrásokat. A 2026-os államháztartási hiány így is 7 százalék felett lehet.

Folyamatos a hőség elleni védekezés

Az elmúlt évek egyik legsúlyosabb hőhulláma idején a hatóságok, köztük a katasztrófavédelem, a rendőrség, a honvédség és az önkormányzatok szoros és összehangolt együttműködésben dolgoztak - kezdte a hétvégi eseményekről szóló beszámolóját Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő elmondása szerint országszerte több száz helyszínen több mint 130 ezer liter ivóvizet osztottak ki, amivel az autópályákon rekedtek mellett a különböző szabadtéri rendezvények, így például a Budapest Pride résztvevőit is segítették.

A rendkívüli hőség a kritikus infrastruktúrát is komoly próbatétel elé állította.

Ennek következtében a vasúthálózaton kiterjedt sebességkorlátozásokat kellett életbe léptetni, míg az egészségügyi ellátórendszerben öt intenzív osztályon és több kórházban, köztük az Országos Onkológiai Intézetben is meghibásodtak a klímaberendezések. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter folyamatos egyeztetéseket folytat az érintett intézményekkel a műszaki hibák mielőbbi elhárítása érdekében.

Mivel a rendkívüli meleg a következő napokban is folytatódik, a közszférában hétfőre és keddre otthoni munkavégzést rendeltek el, a kormány pedig arra kérte a versenyszféra munkáltatóit, hogy szintén biztosítsák a távmunka lehetőségét, ütemezzék át a kültéri munkákat, valamint gondoskodjanak a megfelelő védőitalról és a klimatizált munkakörnyezetről.

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Óriási lehet a 2026-os költségvetési hiány

A hőség elleni védekezési feladatok irányítása mellett a kabinet Pilisszentkereszten tartott ülést, amelynek középpontjában Magyarország jövője, a gazdaság újraindítása és az előző adminisztráció, az Orbán-kormány által hátrahagyott örökség felmérése állt.

Az átfogó átvilágítások rávilágítottak, hogy az államháztartás helyzete rendkívül aggasztó - jelentette ki Magyar Péter.

Miközben a korábbi vezetés a nyilvánosság előtt kezdetben 3,7, majd később 5 százalékos költségvetési hiányt jelzett előre, a valós deficit az uniós források lehívása nélkül 2026-ra a 8 százalékot is meghaladta volna

- hangsúlyozta a kormányfő.

"A Tisza-kormány értékelése szerint Orbán Viktor a Gyurcsány-korszakhoz hasonló módon kozmetikázta a költségvetési adatokat, a trükközések árát pedig az új kormányzatnak és a magyar embereknek kell megfizetnie" - mondta a miniszterelnök.

Magyar Péter ezután nyíltan elmondta, hogy a 2026-os deficit az uniós források hazahozatala után is 7 százalék felett alakulhat.

Kármán András pénzügyminiszter ígérete alapján a 2026-os pótköltségvetés sarokszámait legkésőbb augusztus végéig nyilvánosságra hozza a Tisza-kormány.

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Magyar Péter ezután a közlekedés helyzetére tért át és kijelentette, hogy a hazai infrastruktúra állapota kritikus, jelenleg ugyanis 91 olyan híd található az országban, amely súlyosan leromlott állapotban van, miközben naponta tízezrek használják őket.

Keményen figyelmeztette Magyar Péter a kekvák vezetőit

A kormányülésen kiemelt napirendi pontként szerepelt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) helyzete is. A kabinet határozottan felszólította az augusztus 31-ig megszüntetendő alapítványok kuratóriumait, hogy a szokásos napi üzletmenet fenntartásán túlmenően tartózkodjanak minden olyan döntéstől, kötelezettségvállalástól vagy szerződés megkötésétől, amely hátrányosan befolyásolhatja az állami vagyon értékét vagy tulajdonjogát. A kormány világossá tette, hogy a közvagyont az utolsó pillanatban magánkézbe átjátszani próbáló tisztségviselőknek súlyos büntető- és polgárjogi következményekkel kell szembenézniük.

A kabinet elsődleges célja az államháztartás egyensúlyának helyreállítása, a beruházások fenntartható alapokra helyezése, az átvilágítási folyamatok következetes végigvitele, valamint a nemzeti vagyon védelme

- hangsúlyozta Magyar Péter. A kormány, kifejezve köszönetét a hévégi megfeszített munkáért, jelezte, hogy a strukturális reformok és az elszámoltatás az Országgyűlés soron következő ülésén folytatódik.

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