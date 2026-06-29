Bemondta Magyar Péter: még rosszabb állapotban van a költségvetés, mint amit eddig tudtunk

Folyamatos a hőség elleni védekezés
Az elmúlt évek egyik legsúlyosabb hőhulláma idején a hatóságok, köztük a katasztrófavédelem, a rendőrség, a honvédség és az önkormányzatok szoros és összehangolt együttműködésben dolgoztak - kezdte a hétvégi eseményekről szóló beszámolóját Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő elmondása szerint országszerte több száz helyszínen több mint 130 ezer liter ivóvizet osztottak ki, amivel az autópályákon rekedtek mellett a különböző szabadtéri rendezvények, így például a Budapest Pride résztvevőit is segítették.
A rendkívüli hőség a kritikus infrastruktúrát is komoly próbatétel elé állította.
Ennek következtében a vasúthálózaton kiterjedt sebességkorlátozásokat kellett életbe léptetni, míg az egészségügyi ellátórendszerben öt intenzív osztályon és több kórházban, köztük az Országos Onkológiai Intézetben is meghibásodtak a klímaberendezések. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter folyamatos egyeztetéseket folytat az érintett intézményekkel a műszaki hibák mielőbbi elhárítása érdekében.
Mivel a rendkívüli meleg a következő napokban is folytatódik, a közszférában hétfőre és keddre otthoni munkavégzést rendeltek el, a kormány pedig arra kérte a versenyszféra munkáltatóit, hogy szintén biztosítsák a távmunka lehetőségét, ütemezzék át a kültéri munkákat, valamint gondoskodjanak a megfelelő védőitalról és a klimatizált munkakörnyezetről.
Óriási lehet a 2026-os költségvetési hiány
A hőség elleni védekezési feladatok irányítása mellett a kabinet Pilisszentkereszten tartott ülést, amelynek középpontjában Magyarország jövője, a gazdaság újraindítása és az előző adminisztráció, az Orbán-kormány által hátrahagyott örökség felmérése állt.
Az átfogó átvilágítások rávilágítottak, hogy az államháztartás helyzete rendkívül aggasztó - jelentette ki Magyar Péter.
Miközben a korábbi vezetés a nyilvánosság előtt kezdetben 3,7, majd később 5 százalékos költségvetési hiányt jelzett előre, a valós deficit az uniós források lehívása nélkül 2026-ra a 8 százalékot is meghaladta volna
- hangsúlyozta a kormányfő.
"A Tisza-kormány értékelése szerint Orbán Viktor a Gyurcsány-korszakhoz hasonló módon kozmetikázta a költségvetési adatokat, a trükközések árát pedig az új kormányzatnak és a magyar embereknek kell megfizetnie" - mondta a miniszterelnök.
Magyar Péter ezután nyíltan elmondta, hogy a 2026-os deficit az uniós források hazahozatala után is 7 százalék felett alakulhat.
Kármán András pénzügyminiszter ígérete alapján a 2026-os pótköltségvetés sarokszámait legkésőbb augusztus végéig nyilvánosságra hozza a Tisza-kormány.
Magyar Péter ezután a közlekedés helyzetére tért át és kijelentette, hogy a hazai infrastruktúra állapota kritikus, jelenleg ugyanis 91 olyan híd található az országban, amely súlyosan leromlott állapotban van, miközben naponta tízezrek használják őket.
Keményen figyelmeztette Magyar Péter a kekvák vezetőit
A kormányülésen kiemelt napirendi pontként szerepelt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) helyzete is. A kabinet határozottan felszólította az augusztus 31-ig megszüntetendő alapítványok kuratóriumait, hogy a szokásos napi üzletmenet fenntartásán túlmenően tartózkodjanak minden olyan döntéstől, kötelezettségvállalástól vagy szerződés megkötésétől, amely hátrányosan befolyásolhatja az állami vagyon értékét vagy tulajdonjogát. A kormány világossá tette, hogy a közvagyont az utolsó pillanatban magánkézbe átjátszani próbáló tisztségviselőknek súlyos büntető- és polgárjogi következményekkel kell szembenézniük.
A kabinet elsődleges célja az államháztartás egyensúlyának helyreállítása, a beruházások fenntartható alapokra helyezése, az átvilágítási folyamatok következetes végigvitele, valamint a nemzeti vagyon védelme
- hangsúlyozta Magyar Péter. A kormány, kifejezve köszönetét a hévégi megfeszített munkáért, jelezte, hogy a strukturális reformok és az elszámoltatás az Országgyűlés soron következő ülésén folytatódik.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
Több mint 1500 amerikai részvénnyel bővült az OTP SingleMarket
Már a Nasdaq és a NYSE részvényeit is elérik a lakossági ügyfelek.
Most akkor összeomlott az iráni tűzszünet, vagy sem? - Fontos részletek derültek ki
Furcsára sikeredett ez a fegyvernyugvás.
Változás jön a Richter igazgatóságában
Politikai szerepvállalás miatt.
Tetőzik a hőség Magyarországon: itt az előrejelzés, ez vár ránk a héten
Nehéz napok előtt állunk.
Bajban a Toyota, csúnyán megszenvedi a közel-keleti konfliktust
Negyedik hónapja esnek az eladások.
Európa gazdasága is megszenvedi a hőséget
A klímaváltozás már makrogazdasági kockázat.
Macron európai szintű új adók kivetését tervezgeti, hogy mentse Brüsszelt
400 milliárd eurót keresnek az Európai Bizottságnak.
Megszűnik az otthonfelújítási program, holnap lehet pályázni utoljára
Felújítási program nélkül marad az ország, miután a másik már áprilisban betelt.
Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben
Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az árfolyam és elérte a 200 napos mozgóátlag szintjét, sőt, a múlt héten le is törte.Kialak
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Érdemes kivárni a kamatcsökkenés miatt a lakásvásárlással?
A jegybank június 24-től 6,00 százalékra mérsékelte az alapkamatot és további csökkentéseket helyezett kilátásba. A hosszú bankközi hozamok pedig már ezen lépés előtt is érdemben mérsé
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre
Miért menekült meg a világ az olajválságtól?
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.
Agrárkonteók és a valóság: Tényleg a jégkármérséklő szárítja ki az Alföldet?
Összeesküvés-elméletek az időjárás mögött.