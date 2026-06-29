Egyre több helyen fogy el a víz, Magyar Péter is megszólalt a vízkorlátozásokról

A szolgáltató tájékoztatása szerint Tabajd, Alcsútdoboz, Felcsút és Mány településeken jelenleg vízhiány tapasztalható, a lakosság ivóvízellátásának biztosítása érdekében lajtos kocsi járja az utcákat.
A Fejérvíz azt is jelezte, hogy Csabdi, Bicske és Etyek településeken a vízellátás részben az Északdunántúli Vízmű Zrt.-től, mint társszolgáltatótól átvett vízből történik. Az ÉDV Zrt. vízátadási kapacitása jelenleg elérte teljesítőképessége határát, ezért a társaság az érintett önkormányzatokkal felvette a kapcsolatot. A vízkorlátozás elrendelésével kapcsolatos egyeztetések folyamatban vannak - tették hozzá.
A szolgáltató kiemelte, hogy a fokozott vízhasználat különösen érzékenyen érinti a Kőszárhegyi kistérség településeit (Úrhida, Polgárdi, Kőszárhegy, Szabadbattyán, Jenő, Nádasdladány, Sárkeszi, Sárszentmihály), valamint Fülét, Kislókot, Kálozt, Ráckeresztúrt, Lovasberényt, Szabadegyházát, Cecét, Bakonykútit, Iszkaszentgyörgy zártkerti részét, Ercsit és Abát, ahol a vízellátó rendszer a hirtelen terhelésnövekedésre fokozottabban reagál.
A kormány hőségriasztással kapcsolatos gyorsjelentése szerint a Zalavíz ellátási területén 64 településen, a Délzalai Vízmű területén 5 településen van érvényben vízkorlátozás. A vízellátást fixen telepített lajtokkal és lajtoskocsikkal oldják meg. A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. tájékoztatása szerint a pénteken egyes településeken elrendelt I. fokú vízkorlátozás ellenére az érintett településeken tovább nőtt a vízfogyasztás, így hétfő reggel Szada a hálózat túlterhelésének következtében vízszolgáltatás nélkül maradt.
Közölték, hogy a Duna jobb partján, a magasabban fekvő településeken is lokális vízhiány kialakulása tapasztalható. Üröm, Pomáz, Solymár települések esetében már konkrét területeken nincs a hálózat egyes részein ívóvíz, és ha jelentős változás nem lesz a felhasználás volumenében, akkor még több településrész és település kerül hasonló helyzetbe.
Az eseményekre Magyar Péter miniszterelnök is reagált és hétfőn az Országgyűlésben a vízkorlátozások betartását, azaz a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől.
Magyar Péter egy napirend előtti felszólalásra adott válaszában kitért arra, hogy egyre több hír érkezik arról a Védelmi Igazgatási Hivataltól, hogy több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni. A kormányfő azt mondta,
Gödöllő környékén, a Duna-menti vízműveknél egyre rosszabb a helyzet.
Elmondta, mindenféle tanács ellenére tovább nőtt a vízfelhasználás, és már rekordokat döntöget Gödőllő környékén. "Nem kellene megvárni, hogy a rendszer összeomoljon, mert az súlyos következményekkel jár" - tette hozzá. A kormányfő arra kérte a magyar embereket, hogy a következő egy-másfél napban - ami soha nem tapasztalt kánikulából hátra van - tartsák be a korlátozásokat, és lehetőség szerint csökkentsék a vízkivételt, "még véletlenül sem medencéket föltölteni vagy öntözni", mert nagyon nagy problémák lehetnek.
"Ott vagyunk, igyekszünk minden bajt elhárítani" - fogalmazott, megköszönve azon szakemberek munkáját, akik részt vesznek a hibaelhárításban.
Magyar Péter azt is kérte, hogy mindenki vegye komolyan a tűzgyújtási tilalmat is.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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