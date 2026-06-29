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Elérte a kritikus pontot a hőség Magyarországon: megszólalt a miniszter a korlátozásokról
Gazdaság

Elérte a kritikus pontot a hőség Magyarországon: megszólalt a miniszter a korlátozásokról

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A rendkívüli hőhullám miatt takarékos ivóvízhasználatra kérte a lakosságot Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a hétvégén több térségben is kiugróan megugrott a vízfogyasztás, miközben a szennyvíz mennyisége ezt nem követte, ami arra utal, hogy sokan továbbra is locsolásra és autómosásra használják a vezetékes ivóvizet.

Az ivóvíz nagy érték, és most nem vagyunk abban a helyzetben, hogy füvet locsoljunk vele

– fogalmazott a miniszter hétfőn a parlamentben a Telex kérdésére.

Gajdos László szerint a fű néhány napig kibírja öntözés nélkül, ugyanakkor az ivóvízellátás biztonságát fenn kell tartani. Hozzátette, hogy Magyarországon ugyan a lakosság mintegy 95 százaléka hozzáfér az egészséges vezetékes ivóvízhez, de a rendszer nem képes rövid idő alatt tartósan kiszolgálni a rendkívüli mértékben megugró vízigényeket.

A miniszter a rendkívüli hőség energetikai következményeiről is beszélt. Elmondta, hogy a magas dunai vízhőmérséklet miatt fokozott figyelmet kell fordítani a folyó élővilágának védelmére, ezért

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levegőztető berendezéseket telepítettek a Dunába,

amelyek ugyan nem hűtik a vizet, de javítják annak oxigéntartalmát, ezzel segítve a halállomány fennmaradását.

A hétvégén a Duna felmelegedése miatt a Paksi Atomerőműnek összesen 563 megawattal kellett visszafognia termelését. Hétfőn azonban a MAVIR kezdeményezésére az energiapolitikáért felelős miniszter részleges felmentést adott a további teljesítménycsökkentés alól, így az erőműnek már csak 40 megawattos korlátozást kellett végrehajtania.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

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