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Élőben beszél Magyar Péter a parlamentben
Gazdaság

Élőben beszél Magyar Péter a parlamentben

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Rendkívüli kétnapos ülést tart hétfőn és kedden a magyar Országgyűlés Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, amelyben a kormányfő várhatóan a hőség elleni védekezésről, a hétvégi kormányülés tapasztalatairól és az átvilágítások első eredményeiről számol be.

Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére rendkívüli kétnapos ülést tart hétfőn és kedden a magyar Országgyűlés. A hétfői ülés 13 órától a kulákok elleni kommunista üldöztetésre való megemlékezéssel Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött.

Magyar Péter beszédét a Tisza-kormány első 50 napjának eredményeivel, valamint a politikai-intézményi és gazdasági örökség ismertetésével kezdte. A kormányfő elmondása szerint az első 50 nap legfőbb eredményei az egészségügy, az oktatás, a gyerekvédelem, valamint a környezetvédelem területeihez kapcsolódnak. A Tisza-kormány vezetője a rendeleti kormányzás megszüntetését, a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását és a teljes hazai gazdasági-politikai életet érintő átvilágításokat szintén kiemelte.

A miniszterelnök ezután kitért a kormány gazdasági intézkedéseire, terveire, valamint hazánk külpolitikai helyzetében végrehajtott fordulatra is. A kormányfő az első 50 nap érdemeinek felsorolása után megköszönte a teljes kormány és a képviselők munkáját.

Magyar Péter ezután a hőség elleni védekezésre tért át. A kormányfő elmondta, hogy a hétvégén országszerte több száz helyszínen több mint 130 ezer liter ivóvizet osztottak ki a hatóságok, amivel az autópályákon rekedtek mellett a különböző szabadtéri rendezvények, így például a Budapest Pride résztvevőit is segítették. A kormányfő hangsúlyozta, hogy szombaton, vasárnap és ma is megdőlt a melegrekord, a hőség pedig még nem ért véget. Magyar Péter ezután mindenkit arra kért, hogy lehetőség szerint biztosítsák az otthoni munkavégzés lehetőségét, a kültéri munkálatok átütemezését, valamint a klimatizált munkakörnyezet és a kellő folyadékpótlást.

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A miniszterelnök a hőség után az Orbán-kormány örökségére tért át, az ország jelenlegi állapotát pedig a tatárjárás utáni helyzethez hasonlította. Éppen ezért a kormány a hétvégén háromnapos kormányülést tartott Pilisszentkereszten, melynek fókuszában az Orbán-kormány örökségének és az ország jelenlegi állapotának áttekintése, valamint a gazdaság újraindításának és az intézményrendszer korszerűsítésének stratégiája volt.

A kormányfő felszólalása, az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az Országgyűlés lefolytatja

  • a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló, valamint
  • a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával

összefüggő javaslatokhoz kapcsolódó bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

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