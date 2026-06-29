Európa gazdasága is megszenvedi a hőséget

Európa rekordokat döntő hőhulláma rávilágít, hogy a szélsőséges meleg már nem csupán egészségügyi, hanem egyre komolyabb gazdasági kockázat is – hívja fel a figyelmet az ING elemzése. Több országban júniusi melegrekordok dőltek meg, kórházak kerültek kritikus helyzetbe, Franciaországban pedig két atomerőművi reaktort is le kellett állítani a hűtővíz hiánya miatt. Kutatások szerint a legsúlyosabb hőhullámos években a munkatermelékenység visszaesése önmagában 0,3–0,5 százalékos GDP-veszteséget okozott, az érintettebb régiókban pedig az 1 százalékot is meghaladta a kár. A probléma már nem csupán Dél-Európát érinti: Németország infrastruktúrája és munkaerőigényes ágazatai is kiemelten kitettek a hőség okozta gazdasági veszteségeknek.

Európa legutóbbi, rekordokat döntő hőhulláma ismét megmutatta, hogy a szélsőséges időjárás már nem csupán egészségügyi vagy környezetvédelmi probléma, hanem egyre inkább gazdasági tényező is - írja ma reggeli áttekintő értékelésében az ING. A forróság miatt kiürültek az utcák és parkok, iskolákat zártak be, közösségi eseményeket töröltek, miközben több országban — köztük Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Svájcban és Németországban — júniusi melegrekordok dőltek meg. Franciaországban különösen erős volt az aggodalom, mivel a mostani hőhullám felidézte a 2003-as katasztrofális nyarat, amikor a szélsőséges meleg következtében mintegy 70 ezren haltak meg Európában, többségükben idős emberek.

A klímaváltozás hatására az egykor kivételesnek tartott hőhullámok egyre gyakoribbá válnak.

Ami korábban ritka szélsőségnek számított, az a jövőben könnyen megszokott nyári jelenséggé válhat. Európa különösen érintett, miközben az infrastruktúra, az egészségügyi rendszer és a városi környezet sok helyen még mindig nem készült fel megfelelően a tartósan magas hőmérsékletre.

A mostani hőhullám alatt több kórház is kritikus helyzetbe került: hűtőrendszerek hibásodtak meg, informatikai rendszerek akadoztak. A közlekedésben fennakadások jelentkeztek, és erdőtüzek is kitörtek. A vasúti és közúti infrastruktúra, az iskolák, a munkahelyek és az energiaellátás is nyomás alá került, Franciaországban pedig két atomerőművi reaktort is le kellett állítani a hűtővíz hiánya miatt.

A hőhullámok gazdasági hatásai egyre látványosabbak. Korábban ezeket az eseményeket sokan átmeneti, egyszeri költségként kezelték, hasonlóan egy jégveréshez vagy viharkárhoz.

A kutatások azonban azt mutatják, hogy a magas hőmérséklet

tartósan csökkenti a munkatermelékenységet,

növeli a hűtési és egészségügyi kiadásokat,

károsítja az infrastruktúrát,

valamint zavarokat okoz a közlekedésben,

a mezőgazdaságban

és az ellátási láncokban.

Egy korábbi tanulmány szerint Európa legsúlyosabb hőhullámos éveiben — például 2003-ban, 2010-ben, 2015-ben és 2018-ban — a munkaerő-termelékenység visszaesése önmagában 0,3–0,5 százalékos kibocsátási veszteséget okozott, a leginkább érintett régiókban pedig az 1 százalékot is meghaladta a kár. Más elemzések szerint, ha a hűtés, az egészségügy, az infrastruktúra-javítás és az aszály hatásait is figyelembe vesszük, a gazdasági veszteség még nagyobb lehet.

A hőség már nem csupán Dél-Európa problémája. Bár korábban sok északi ország úgy tekintett a hőhullámokra, mint amelyek főként Spanyolországot, Olaszországot vagy Görögországot érintik, az adatok mást mutatnak. Németország például Európa legnagyobb gazdaságai között kiemelten kitett a hőség okozta veszteségeknek, mivel infrastruktúrája, lakásállománya és munkaintenzív ágazatai — például az építőipar és a logisztika — hűvösebb éghajlati viszonyokra épültek.

A hőhullámok így egyre inkább makrogazdasági kockázattá válnak.

Az alacsony folyóvízszintek akadályozhatják a szállítást, a vasutak és autópályák sérülékenyebbé válhatnak, a termelékenység csökkenhet, a turizmus pedig visszaeshet a túlzott hőség miatt. A hőmérő tehát ma már nemcsak időjárási eszköz: egyre inkább a gazdasági teljesítmény előrejelzője is.

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