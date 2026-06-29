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Fordulat körvonalazódik Európában, rövid életű lehet az EKB kamatciklusa
Gazdaság

Fordulat körvonalazódik Európában, rövid életű lehet az EKB kamatciklusa

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Az eurózóna gazdasági hangulata júniusban javult, az inflációs nyomás pedig láthatóan enyhült, ám a foglalkoztatási kilátások romlása miatt egyre sürgetőbbé válik a kérdés, hogy szükség van-e még az Európai Központi Bank további kamatemeléseire - írta az ING Bank.

Európa problémái gyorsan áthelyeződtek az üzemanyaghiányról a tikkasztó hőségre. Bár ez sem kedvez a gazdaságnak, kétségkívül kedvezőbb forgatókönyv, mint egy újabb energiasokk - vélik az ING Bank elemzői.

A közel-keleti konfliktus fokozatos normalizálódásának nyomán a vállalkozások és a fogyasztók körében a hangulat óvatosan javul, a gazdasági hangulatindex például 93,7-ről 95-re emelkedett, ami egymás után a második mérsékelt javulást jelenti. A felmérés nagy része még az amerikai–iráni megállapodás megkötése előtt készült, így ha az egyezség tartósnak bizonyul, további erősödésre lehet számítani.

A júniusi termelési adatok ugyanakkor csalódást keltettek mind az ipari, mind a szolgáltatási szektorban.

Az eurózóna egyértelműen gyenge negyedévet zár, így a stagnálás is reális forgatókönyvvé vált. A következő hónapokra vonatkozó várakozások ugyanakkor javulnak, ám aggasztó, hogy a foglalkoztatási kilátások romlása tartósan visszafoghatja a szolgáltató szektort.

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Az ismét felerősödő inflációs aggodalmak közepette a legfontosabb jelzés, hogy az iparban és a szolgáltatásokban az értékesítési árakra vonatkozó várakozások egyaránt gyorsan estek júniusban.

Ez arra utal, hogy a maginflációra nehezedő nyomás már a megállapodás és az olajárak ezt követő meredek zuhanása előtt is enyhülni kezdett.

Az ING Bank elemzői szerint az Európai Központi Bank (EKB) számára most az a fő kérdés, hogy mennyire bízhat a törékeny amerikai–iráni alkuban. Önmagában ugyanis úgy tűnik, hogy a kamatemelések ideje lejárt, hiszen az olajárak gyorsan csökkentek, a gazdaság továbbra is lanyha, és bár a vállalatok még áthárítják a magasabb költségeket a fogyasztókra, ennek üteme láthatóan lassul.

Ha viszont a megállapodás meghiúsul, az inflációs nyomás gyorsan visszatérhet, így nem árt a türelem a kamatdöntések előtt.

A júliusi hónap jó alkalmat kínálhat az EKB-nak a kivárásra, ahogyan Európa többi részének is

- zárul az ING Bank elemzése.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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