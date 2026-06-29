ÉLŐ  67'
BRA
Brazília 1 1 Japán
JPN
  gól: Carlos Henrique Casimiro 56'
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Franciaország újabb hőhullámra készül
Gazdaság

Franciaország újabb hőhullámra készül

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Sébastien Lecornu francia miniszterelnök bejelentette, hogy az ORSAN egészségügyi vészhelyzeti tervet a következő napokban is a legmagasabb készültségi szinten tartják, mivel nem zárható ki egy újabb kánikula kialakulása.

A kormányfő egy válságértekezlet kezdetén beszélt erről, amelyen azt vizsgálták, miként kezelte az ország az elmúlt hét súlyos hőhullámát, és hogyan készülhet fel a jövőbeli rendkívüli melegre.

A francia meteorológiai szolgálat jelentése szerint a szélsőséges hőség az ország nagy részén mostanra mérséklődött, a hőmérséklet azonban a hétvége felé közeledve ismét emelkedhet.

A szakértők közlése szerint

a június 20-án kezdődött hőhullám volt az eddigi legsúlyosabb Európában, ahol az éghajlatváltozás üteme meghaladja a globális átlagot.

Még több Gazdaság

Mindent bevet a hazai áramhálózat a túlélésért: megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord

Tisza-kormány: nagy bejelentéseket tett Magyar Péter a költségvetésről és az alkotmányozási folyamatról

Elérte a kritikus pontot a hőség Magyarországon: megszólalt a miniszter a korlátozásokról

A francia közegészségügyi hatóság, a Santé Publique vasárnapi tájékoztatása alapján a kontinensen végigsöprő rendkívüli kánikula idején Franciaországban ezer többlethalálozást regisztráltak, ám figyelmeztettek, hogy a tényleges szám valószínűleg ennél is magasabb.

Bár az elhunytak többsége 65 éves vagy annál idősebb volt, a szélsőséges hőség egészségügyi hatásai a lakosság minden rétegét érintették.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kimondták a kutatók, melyik európai ország fogyhat először ki az ivóvízből
Bemondta Magyar Péter: még rosszabb állapotban van a költségvetés, mint amit eddig tudtunk
Tisza-kormány: nagy bejelentéseket tett Magyar Péter a költségvetésről és az alkotmányozási folyamatról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility