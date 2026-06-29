Franciaország újabb hőhullámra készül

Sébastien Lecornu francia miniszterelnök bejelentette, hogy az ORSAN egészségügyi vészhelyzeti tervet a következő napokban is a legmagasabb készültségi szinten tartják, mivel nem zárható ki egy újabb kánikula kialakulása.

A kormányfő egy válságértekezlet kezdetén beszélt erről, amelyen azt vizsgálták, miként kezelte az ország az elmúlt hét súlyos hőhullámát, és hogyan készülhet fel a jövőbeli rendkívüli melegre.

A francia meteorológiai szolgálat jelentése szerint a szélsőséges hőség az ország nagy részén mostanra mérséklődött, a hőmérséklet azonban a hétvége felé közeledve ismét emelkedhet.

A szakértők közlése szerint

a június 20-án kezdődött hőhullám volt az eddigi legsúlyosabb Európában, ahol az éghajlatváltozás üteme meghaladja a globális átlagot.

A francia közegészségügyi hatóság, a Santé Publique vasárnapi tájékoztatása alapján a kontinensen végigsöprő rendkívüli kánikula idején Franciaországban ezer többlethalálozást regisztráltak, ám figyelmeztettek, hogy a tényleges szám valószínűleg ennél is magasabb.

Bár az elhunytak többsége 65 éves vagy annál idősebb volt, a szélsőséges hőség egészségügyi hatásai a lakosság minden rétegét érintették.

Forrás: Reuters

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