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Hajszálon múlt a történelmi melegrekord Magyarországon, a legnehezebb nap még csak most jön
Gazdaság

Hajszálon múlt a történelmi melegrekord Magyarországon, a legnehezebb nap még csak most jön

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Hajszál híján megdőlt a történelmi magyarországi melegrekord, miután Aszódon 41,8 Celsius-fokot mértek. Mivel a hőség várhatóan kedden tetőzik, komoly esély van arra, hogy a sokéves abszolút csúcsok napokon belül a múlté lesznek - írja a HungaroMet Zrt.

A hazánkban valaha mért legmagasabb hőmérsékletet továbbra is 2007. július 20-án regisztrálták Kiskunhalason, amikor 41,9 fokot mutattak a hőmérők.

A mostani aszódi mérés mindössze egyetlen tizedfokkal maradt el ettől az értéktől.

Hasonlóan közel járt a csúcsdöntéshez az ország legmagasabb pontja is. Kékestetőn ma 31,3 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami szintén csupán egy tizedfokkal alacsonyabb a hegycsúcs 31,4 fokos abszolút melegrekordjánál, amelyet szintén 2007. július 20-án jegyeztek fel.

Mivel a rendkívüli kánikula kedden éri el a csúcspontját, könnyen megdőlhetnek a jelenleg érvényes történelmi rekordok. A meteorológusok kiemelik, hogy a most közzétett mérési eredmények egyelőre előzetes adatoknak minősülnek, a hivatalos hitelesítésük még folyamatban van.

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