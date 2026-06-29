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FONTOS A rettegett klímajelenség hozhatja el a magyar naperőművek aranykorát
Hatalmas fejlesztés jön a magyarok kedvenc tengerparti útvonalán: háromsávos lesz a pálya
Gazdaság

Hatalmas fejlesztés jön a magyarok kedvenc tengerparti útvonalán: háromsávos lesz a pálya

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Elindította az előzetes egyeztetési folyamatot a horvát autópálya-kezelő, a Hrvatske autoceste (HAC) az A1-es autópálya Zágráb és Károlyváros közötti szakaszának nagyszabású rekonstrukciójáról és sávbővítéséről. Ez a konzultáció az első hivatalos lépés a közbeszerzési eljárás megindítása előtt, amely Horvátország egyik legjelentősebb közúti infrastrukturális beruházását készíti elő - jelentette a Croatia Week.

A tervek szerint a 39 kilométeres útszakaszt teljes egészében felújítják, és

mindkét irányban egy-egy harmadik forgalmi sávval bővítik.

A korszerűsítés az ország egyik legforgalmasabb és legfontosabb közlekedési útvonalát érinti.

A 248 millió euró értékű beruházás keretében három új csomópontot alakítanak ki Stupnik, Aspergeri és Selce térségében, valamint teljesen korszerűsítik a jastrebarskoi csomópontot is. A projekt részeként emellett elbontják és újjáépítik a sztráda feletti meglévő felüljárókat.

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Az autópálya-kezelő tájékoztatása szerint a bővítés érdemben növeli majd a szakasz áteresztőképességét, különösen a nyári főszezon csúcsidőszakaiban, miközben javítja a helyi megközelíthetőséget és a térség közúti kapcsolatait. A fejlesztés a közlekedésbiztonság javításához is hozzájárul, mérsékli a torlódásokat, és gördülékenyebbé teszi a forgalmat az Észak- és Dél-Horvátországot összekötő folyosón.

A projekt környezetvédelmi szempontból is előnyös, hiszen mérséklődik az érintett területek zajterhelése, a nehézgépjárművek hatékonyabb ellenőrzésével pedig jobban megóvható az autópálya infrastruktúrája.

A kivitelezési munkálatok várhatóan 2027-ben kezdődnek meg. Az építkezés ideje alatt ideiglenes forgalomterelést vezetnek be, így mindkét irányban két-két leszűkített sávon haladhat majd a forgalom csökkentett sebességkorlátozás mellett, ezzel is garantálva a folyamatos és biztonságos közlekedést.

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