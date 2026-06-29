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Hőség: fordulat jöhet Budapest tervezésében és üzemeltetésében
Gazdaság

Hőség: fordulat jöhet Budapest tervezésében és üzemeltetésében

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Karácsony Gergely főpolgármester szerint a rendkívüli hőség nemcsak azonnali intézkedéseket, hanem hosszú távú városfejlesztési döntéseket is szükségessé tesz Budapesten. Facebook-posztjában megköszönte azoknak a dolgozóknak a munkáját, akik a szélsőséges időjárás ellenére is biztosítják a főváros működését, majd ismertette a jelenlegi hőség elleni intézkedéseket és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló fejlesztési terveket.

A főváros jelenleg vízosztó pontokkal, ivókutakkal, új vízvételi helyekkel, valamint az éjszakai hőséglocsolással próbálja enyhíteni a forróság hatásait. A BKK folyamatosan ellenőrzi a járművek légkondicionáló berendezéseit, a Főkert pedig jelentős mennyiségű vízzel öntözi a városi zöldfelületeket, miközben önkénteseket is bevon a fák locsolásába.

Budapesten már a BudapestGO alkalmazásban is elérhető a vízosztó pontok és ivókutak listája. A Fővárosi Vízművek újabb vízvételi pontokat telepített, a 3-as metró vonalán pedig 14 ivókút segíti az utasokat. Emellett a hőtérképek alapján végzett éjszakai locsolás akár 6–8 Celsius-fokkal is csökkentheti a felhevült aszfalt hőmérsékletét.

Karácsony szerint külön figyelmet kell fordítani a városi zöldfelületek fenntartására is, mivel a növényzet egyre nagyobb terhelésnek van kitéve a forró nyarak miatt.

A város alkalmazkodása

A főpolgármester úgy véli, a jelenlegi hőhullámok már nem tekinthetők rendkívüli eseménynek, ezért Budapestnek fel kell készülnie arra, hogy a hasonló időjárás a jövőben egyre gyakoribb lesz. Ennek érdekében szerinte a városfejlesztés középpontjába a zöldfelületek bővítését, a vízmegtartást és a klímaadaptációt kell állítani.

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Csakis a zöld és kék megoldásokkal lehet védekezni a hőség ellen, vagyis több növényt és vizet kell tervezni a városi terekbe.

Karácsony Gergely ennek részeként folytatná az Egészséges Utcák programot, valamint a Nagykörút és a rakpart zöldítését. A tervek között szerepel a Városháza park, a Népliget, a Vérmező és a Városmajor fejlesztése, valamint a Városliget további zöldítése is.

A főpolgármester kitért arra is, hogy Rákosrendezőn a szivacsváros-koncepció megvalósítását tervezik, amelynek célja a csapadékvíz helyben tartása. Emellett fontosnak nevezte a hiányzó árvízvédelmi szakaszok megépítését, a Diákváros klímaadaptív kialakítását, az energiahatékonysági programok bővítését, a napelemprogram folytatását, valamint a közösségi közlekedés fejlesztését új villamosokkal, trolikkal és a HÉV-ek korszerűsítésével.

Címlapkép forrása: Karácsony Gergely Facebook-oldala

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