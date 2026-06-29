Hőség: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter

A rendkívüli szárazság és a szerda éjfélig meghosszabbított harmadfokú hőségriasztás miatt kritikus helyzet alakult ki a hazai vízellátásban, ezért Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében az ivóvíz-fogyasztás azonnali mérséklésére szólította fel a lakosságot.

A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban is 40 Celsius-fok körüli csúcshőmérséklet várható csapadék nélkül. Ez a tartós hőség egyszerre terheli meg a lakosságot, a közúti és vasúti közlekedést, az egészségügyi ellátást, az energetikai infrastruktúrát, valamint a víziközmű-rendszert. A legkritikusabb helyzet jelenleg az ivóvízellátás terén alakult ki.

A Dunamenti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV) szolgáltatási területén jelenleg 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. Különösen feszült a helyzet Szadán, Erdőkertesen, Solymáron, Ürömön, Pomázon, valamint a gödöllői és a nyugat-nógrádi térségben. Emellett Felcsúton, Mányban, Alcsútdobozon és Tabajdon már tényleges vízhiány lépett fel, ami közvetlenül 6797 lakost érint.

Szada településén a hálózat túlterheltsége következtében a vezetékes ivóvíz teljesen elfogyott.

A vízhiány kezelésére a Nemzeti Vízművek Zrt., a Katasztrófavédelem és a Magyar Honvédség megkezdte a közvetlen koordinációt és beavatkozást. Szadán jelenleg hat vízszállító jármű dolgozik a lakosság ellátásán, és további katonai tartálykocsik tartanak a térségbe. A víziközmű-rendszerek jelenleg is maximális kapacitással üzemelnek, miután a hétvégén az átlagosnál 55 százalékkal magasabb vízigényt regisztráltak, egyes körzetekben pedig a fogyasztás a megszokott mennyiség dupláját is meghaladta. Emiatt a rendszer sok helyen már képtelen visszapótolni a tárolómedencékből hiányzó vízmennyiséget.

Ha a fogyasztók nem mérséklik az ivóvíz-használatot, elkerülhetetlenné válik az újabb települések vízellátásának akadozása

– hívta fel a figyelmet a kormányfő, hozzátéve, hogy a hálózat működésének fenntarthatósága érdekében átmenetileg mellőzni kell az olyan, halasztható és nem létszükségletű tevékenységeket, mint a kerti locsolás, a gépjárműmosás vagy a medencék feltöltése.

A jelenlegi rendkívüli helyzetben az elsődleges közös feladatunk az alapvető szükségletek biztosítása, vagyis a lakossági ivóvíz, a főzés, a tisztálkodás, valamint a kórházak, az idősotthonok és a tűzoltás vízigényének garantálása"

– mutatott rá Magyar Péter, hangsúlyozva, hogy a következő időszakban minden megfontolt vízhasználati döntésnek jelentősége van az alapellátás megőrzésében.

A kormányfő köszönetét fejezte ki a helyzet kezelésében közreműködő tűzoltóknak, mentőknek, rendőröknek, katonáknak, vízügyi szakembereknek, szociális és önkormányzati dolgozóknak, valamint az önkénteseknek az eddig elvégzett munkájukért.

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