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Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Gazdaság

Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára

Portfolio
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A piac egyelőre kivár, holnap nem váráható árváltozás a benzinkutakon a holtankoljak adatai szerint.

Keddtől sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik.

A piac egyelőre kivár, így az elmúlt hetek jelentős mozgásait követően most az árak stabilizálódása látszanak.

2026.06.29-én az átlagárak a következők:

  • 95-ös benzin: 580 Ft/liter
  • Gázolaj: 593 Ft/liter
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Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára

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