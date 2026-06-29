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Itt a radikális javaslat: kedvezőbb nyugdíjazást követelnek a magyar egyenruhások
Gazdaság

Itt a radikális javaslat: kedvezőbb nyugdíjazást követelnek a magyar egyenruhások

MTI
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Tárcaközi egyeztetést kezdeményezett a hivatásos állomány számára kialakítandó új kompenzációs nyugdíjrendszerről a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ), a Frontvonal Szakszervezeti Szövetség és a Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete (VPDSZ) az MTI-nek hétfőn elküldött nyílt levélben.

Ebben a három érdekképviselet Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterhez, Pósfai Gábor belügyminiszterhez és Kármán András pénzügyminiszterhez fordul azzal a kéréssel, hogy kezdeményezzenek egyeztetéseket

egy korszerű, egységes és méltányos kompenzációs nyugdíjrendszer kialakításáról a honvédelmi, rendvédelmi és vám- és pénzügyi szolgálatot ellátó állomány számára.

Hangsúlyozták: kezdeményezésük nem a korábbi szolgálati nyugdíjrendszer visszaállítására irányul, hanem egy fenntartható és igazságos rendszer kialakítására, amely hozzájárul a hivatásos életpályák kiszámíthatóságához, a pályán tartáshoz és az utánpótlás biztosításához.

Álláspontjuk szerint Magyarország biztonsági, honvédelmi és pénzügyi érdekei hosszú távon csak akkor biztosíthatók, ha a hivatásos életpályák megfelelő megtartó erővel rendelkeznek, és az állam méltányosan elismeri azokat a sajátos szolgálati körülményeket, amelyek között a honvédség, a rendvédelem és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai szolgálatot teljesítenek.

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A nyílt levélben arra kérik a három tárca vezetőjét, hogy a döntés-előkészítés során hivatalos partnerként vehessenek részt a tárcaközi egyeztetésekben annak érdekében, hogy az érintett állomány érdekei és gyakorlati tapasztalatai közvetlenül is megjelenjenek a szakmai munkában.

Az egyenruhások munka- és nyugdíjkörülményeinek problémafelvetése a Tisza Párt választási programjában is megjelenik, ott a mai kormányzó párt az alábbiakat írta ide vonatkozóan:

- A rendőrség állományhiánnyal és a megbecsültség hiányával is küzd.
- A tűzoltók túlterheltek, átlagéletkoruk emelkedik, az utánpótlás nehézkes.
- Alacsony bérek, rossz körülmények rontják a pálya vonzerejét.
- A bérezés és a nyugdíjrendszer rendezetlensége, a szolgálati lakhatás hiánya, valamint az infrastruktúra leromlott állapota mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az állomány egy része elhagyja a pályát.

A különféle szakszervezetek kedvezőbb nyugdíjjogosultságok elérésére irányuló törekvéseiről az alábbi cikkeinkben írtunk:

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Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

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