Jól tartja magát a horvát turizmus

Splitben a látogatók száma jelenleg a tavalyi szinten alakul. A kora nyári kánikula kedvezett a strandturizmusnak, így a júniusi eredmények a 2025-ös év számaihoz hasonlítanak. A legtöbb turista most Nagy-Britanniából és az Egyesült Államokból érkezik, a szakemberek pedig arra számítanak, hogy a labdarúgó-világbajnokság lezárultával és a főszezon beindulásával megélénkül a német, osztrák, valamint a bosznia-hercegovinai vendégforgalom is.

Domagoj Grgić turisztikai tanácsadó a horvát közszolgálati televíziónak nyilatkozva kiemelte, hogy az ágazat továbbra is ellenállónak bizonyul, és óva intett a rövid távú ingadozások túlreagálásától. Figyelmeztetett arra is, hogy

az árak emelkedéséről szóló folyamatos közbeszéd árthat Horvátország turisztikai megítélésének.

Bár az árak valóban nőttek, szerinte az ország még így sem számít a Földközi-tenger legdrágább úti céljának. Ezt a Split repülőterén át hazautazó turisták többsége is megerősítette – a hétvégén mintegy 50 ezer utas fordult meg a légikikötőben –, és többen is reálisnak nevezték az árakat.

Split emellett az Ultra Europe zenei fesztivál újabb kiadására készül, ahol a szervezők rekordlétszámú közönségre számítanak, ami újabb lendületet adhat a nyári szezonnak. A magánszállásadók visszajelzései szerint a férőhelyek jelentős részét már hónapokkal korábban lefoglalták. A magasabb kategóriájú hotelekben egy kétágyas szoba ára éjszakánként 400 euró körül alakul a fesztivál idején, míg a belvárosi ötcsillagos szállodák 500 és 800 euró közötti szobaárakkal dolgoznak, bár a rendezvény közeledtével ezek a tarifák némileg mérséklődhetnek.

Dubrovnik szintén sikeres évkezdésről számolt be a visszafogottabb foglalási kedv ellenére. Miro Drašković, a helyi turisztikai hivatal igazgatója elmondta, hogy a vendégérkezések és a vendégéjszakák száma egyaránt egy százalékkal haladja meg az év eleje óta a tavalyi év azonos időszakát. Az első öt hónap kétszázalékos bővülést hozott, és a június is kedvezően indult, mielőtt minimális visszaesés jelentkezett volna.

Drašković hangsúlyozta, hogy a város a látogatószám folyamatos hajszolása helyett a turizmus minőségének és jövedelmezőségének javítására összpontosít, mivel a drasztikus éves növekedést hosszú távon fenntarthatatlannak tartja. A szállodák lassabb ütemű foglalásokat és egyre több utolsó pillanatos, úgynevezett last-minute foglalást tapasztalnak, beleértve azokat a szervezett csoportos utazásokat is, amelyeket csupán néhány héttel az indulás előtt véglegesítenek.

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