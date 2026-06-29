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Kármán András bejelentette: megvan a döntés a NAV új vezetéséről
Gazdaság

Kármán András bejelentette: megvan a döntés a NAV új vezetéséről

Portfolio
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Döntés született a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új vezetéséről, így az elnöki posztot a jövőben Tamásné Czinege Csilla tölti be, az adószakmai elnökhelyettes pedig Czöndör Szabolcs lesz - olvasható a Pénzügyminisztérium közleményében. Kármán András pénzügyminiszter bejelentése szerint az új vezetők feladata egy politikamentes, ügyfélközpontú intézmény megteremtése, amely belső megújulásával hatékonyan tudja támogatni a TISZA-kormány korrupcióellenes törekvéseit.

A szervezet korábbi elnökének megbízatása a kormányváltással automatikusan megszűnt, a jogköröket azóta Tamásné Czinege Csilla gyakorolta. Az új elnök közgazdász, adótanácsadó és könyvvizsgáló, aki több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az adóigazgatás területén, és korábban az ő szakmai irányításával valósult meg az előre kitöltött adóbevallások rendszere. Kinevezésével a hangsúly az adatvezérelt, digitális működésre, a gazdaság fehérítésére, valamint a jogkövető adózókat támogató, kiszámítható ügyintézésre helyeződik át.

Helyettese, Czöndör Szabolcs szintén több mint két évtizedes szakmai múltra tekint vissza a magyar adóigazgatásban. Pályafutása során dolgozott az APEH-nél, a NAV-nál, valamint a PwC-nél is. A NAV Adószakmai Innovációs Főosztályának vezetőjeként elsősorban az áfa-digitalizáció és az elektronikus számlázás európai standardoknak megfelelő kialakítása állt a munkája középpontjában.

Kármán András pénzügyminiszter kiemelte, hogy a Tisza-kormány magas szakmai színvonalú és fejlődni képes adóhatóságot vár el.

A NAV hagyományos feladatai, azaz a költségvetési bevételek beszedése és a gazdaság fehérítése mellett most kiemelt szerepet kap az adóbűncselekmények feltárása

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- hangsúlyozta a tárcavezető. A kijelentés nem meglepő, ugyanis a NAV-nak komoly szerepet szán a kormány a múlt héten bejelentett "Tisztítótűz" műveletben, ami az állami vagyon visszaszerzését és az elmúlt években elkövetett gazdasági bűncselekmények feltárását tűzte ki célul. Az új kormány által felállított Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal szintén a korábbi vagyonvesztések és a közvagyont érintő visszaélések kivizsgálására jött létre.

Ahhoz, hogy az adóhivatal hatékonyan támogathassa ezt a korrupcióellenes küzdelmet, elengedhetetlen a szervezet belső megtisztulása

- jelentette ki Kármán András pénzügyminiszter.

A tárcavezető egyértelművé tette, hogy a modern adóhatóság tekintélyét a következetesség és a tisztesség alapozza meg, a jövőben pedig a NAV minden területének, beleértve a bűnügyi igazgatóságot is, kizárólag szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen kell működnie.

A legfőbb cél a közbizalom helyreállítása, amihez elengedhetetlen a folyamatban lévő vizsgálatok mielőbbi lezárása és a valódi felelősök megnevezése.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

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