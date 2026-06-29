JOR
Jordánia 1 3 Argentína
ARG
 Vége
J csoport
RSA
Dél-Afrika 0 1 Kanada
CAN
 Vége
32-es főtábla
BRA
Brazília Japán
JPN
 Ma 19:00
32-es főtábla
GER
Németország Paraguay
PAR
 Ma 22:30
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Kettészakadó a magánegészségügy? Felpörög a konszolidáció? - Szeptemberben kiderül!
Gazdaság

Kettészakadó a magánegészségügy? Felpörög a konszolidáció? - Szeptemberben kiderül!

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A hazai magánegészségügyi szektor látszólagos állóvize alatt komoly átrendeződések zajlanak. Ebben a változó környezetben rendezzük meg 2026. szeptember 10-én, a budapesti Marriott Hotelben az immár tizedik jubileumát ünneplő Private Health Forum 2026 konferenciát. Érkezik a szektor legfontosabb szakmai találkozója, és fontos információ addig is: a rendkívül kedvezményes extra early bird jegyár már csak egy hétig érhető el!
Private Health Forum 2026
Új lehetőségek a magyar egészségügy előtt - De mégis mihez kezd ezzel a magánegészségügyi szektor? Jubileumi konferenciánkon kiderül.
Információ és jelentkezés

A magyar magánegészségügyben a felszínen minden változatlannak tűnik: a kereslet stabil, a bérnyomás és a munkaerőhiány továbbra is jelen van, a betegek pedig egyre tájékozottabbak. A háttérben azonban mélyreható folyamatok indultak el, amelyek kettészakítják a piacot. Az organikusan építkező szolgáltatók stabilan fejlődnek, míg a gyors terjeszkedésben bízó szereplők közül vannak, akik kénytelenek lefelé skálázni tevékenységüket. Konferenciánkon arra fókuszálunk, hogyan működik jelenleg a hazai magán- és állami egészségügy,

teret adva azoknak a szakembereknek, akik a mindennapokban működtetik a rendszert.

A tízéves jubileum alkalmából nemcsak a jelenlegi helyzetet értékeljük, hanem a jövőbe is tekintünk, egészen 2036-ig. Megvizsgáljuk, hogyan alakul át a gyógyítás és a gyógyulás folyamata a következő évtizedben, milyen szerepet kap ebben a digitalizáció és a mesterséges intelligencia, és hogyan változnak meg a betegek, az orvosok és a kórházak elvárásai. Legalább tíz évet tekintünk előre, hogy felkészülhessünk a jövő kihívásaira.

A rendezvény szakmai programját úgy állítottuk össze, hogy négy nagy témakör köré épüljön. Foglalkozunk a nemzetközi egészségügyi rendszerek átalakulásával, a hazai ellátás minőségének és adatainak mérhetőségével, valamint a kritikus munkaerőhelyzettel. Megvitatjuk a finanszírozási lehetőségeket az állami és magánrendszer határvonalán, végül pedig olyan működő hazai példákat mutatunk be, amelyek bizonyítják, hogy a mesterséges intelligencia már ma is hatékony eszköz a betegellátásban.

Még több Gazdaság

"Újfajta militarizmus": Kínának nem tetszik a japán fegyverkezés

Amerika támadja Iránt, közben a piacok is botladoznak

Megőrülnek Magyarországért, a világ egyik legjobb üzlete minket hitelezni

A konferencia kiemelt témái:

  • A jól működő egészségügy alapjai, feltételei: szembenézés a problémákkal, válasz a kihívásokra
  • Hogyan lesz fenntartható egy magánegészségügyi szolgáltató?
  • Egy magánkórház sikeres működésének összetevői: mi kell hozzá most és mi fog kelleni hozzá 5 év múlva?
  • Egy állami kórház sikeres működésének összetevői: hogyan változhat ez a jövőben?
  • Komplexitás, bővülés vs. single speciality: melyik modell jövőállóbb?
  • A magyar beteg a magánegészségügyben: elvárások, betegségek, igények
  • A jövő betege
  • Finanszírozás most és a jövőben: ki fizeti a cechet?
  • Orvos mindig lesz, csak az ára a kérdés? A szakképzett munkaerő hiányának dilemmái
  • Ütésálló magánszektor vs. árérzékeny betegek – Hol az igazság?
  • A csodaszer vagy elkerülhetetlen kényszer: digitalizáció, mesterséges intelligencia a gyakorlatban
  • Az állami és magánegészségügyi rendszer kapcsolódási pontjai, csatornái: orvos, beteg, vezetés, kommunikáció

Kiknek javasoljuk a részvételt?

  • A magánegészségügyi szolgáltató cégek tulajdonosainak, ügyvezetőinek, pénzügyi és gazdasági döntéshozóinak,
  • állami döntéshozóknak, az állami egészségügy operatív irányítóinak,
  • orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak,
  • a magánegészségügyi ágazattal szorosan együttműködő piaci szereplőknek: tanácsadóknak, jogászoknak, befektetőknek és beszállítóknak,
  • egészségprogramok szervezésében gondolkodó munkáltatóknak és szolgáltatóknak,
  • és mindazoknak, akik szeretnének bővíteni szakmai kapcsolati hálójukat.

Vegyen részt Ön is a szektor legfontosabb eseményén, és alakítsa velünk a hazai egészségügy jövőjét!

Regisztráljon még ma a Private Health Forum 2026 weboldalán, hogy ne maradjon le a legújabb trendekről és a kapcsolatépítési lehetőségekről. Ne feledje, a rendkívül kedvezményes extra early bird jegyár már csak egy hétig érhető el!

Private Health Forum 2026
Új lehetőségek a magyar egészségügy előtt - De mégis mihez kezd ezzel a magánegészségügyi szektor? Jubileumi konferenciánkon kiderül.
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tizenháromezerszeres határérték-túllépést mértek: azonnali hatállyal leállítottak egy környezetszennyező üzemet Magyarországon
Véres harcok árán haladnak az oroszok a fronton, Kijev mélyen az ellenséges területen vágott vissza – Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Tisza-kormány: zajlik a kormányülés, több kormánytag is megszólalt a hőség miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility