Kettészakadó a magánegészségügy? Felpörög a konszolidáció? - Szeptemberben kiderül!

Private Health Forum 2026 Új lehetőségek a magyar egészségügy előtt - De mégis mihez kezd ezzel a magánegészségügyi szektor? Jubileumi konferenciánkon kiderül.

A magyar magánegészségügyben a felszínen minden változatlannak tűnik: a kereslet stabil, a bérnyomás és a munkaerőhiány továbbra is jelen van, a betegek pedig egyre tájékozottabbak. A háttérben azonban mélyreható folyamatok indultak el, amelyek kettészakítják a piacot. Az organikusan építkező szolgáltatók stabilan fejlődnek, míg a gyors terjeszkedésben bízó szereplők közül vannak, akik kénytelenek lefelé skálázni tevékenységüket. Konferenciánkon arra fókuszálunk, hogyan működik jelenleg a hazai magán- és állami egészségügy,

teret adva azoknak a szakembereknek, akik a mindennapokban működtetik a rendszert.

A tízéves jubileum alkalmából nemcsak a jelenlegi helyzetet értékeljük, hanem a jövőbe is tekintünk, egészen 2036-ig. Megvizsgáljuk, hogyan alakul át a gyógyítás és a gyógyulás folyamata a következő évtizedben, milyen szerepet kap ebben a digitalizáció és a mesterséges intelligencia, és hogyan változnak meg a betegek, az orvosok és a kórházak elvárásai. Legalább tíz évet tekintünk előre, hogy felkészülhessünk a jövő kihívásaira.

A rendezvény szakmai programját úgy állítottuk össze, hogy négy nagy témakör köré épüljön. Foglalkozunk a nemzetközi egészségügyi rendszerek átalakulásával, a hazai ellátás minőségének és adatainak mérhetőségével, valamint a kritikus munkaerőhelyzettel. Megvitatjuk a finanszírozási lehetőségeket az állami és magánrendszer határvonalán, végül pedig olyan működő hazai példákat mutatunk be, amelyek bizonyítják, hogy a mesterséges intelligencia már ma is hatékony eszköz a betegellátásban.

A konferencia kiemelt témái:

A jól működő egészségügy alapjai, feltételei: szembenézés a problémákkal, válasz a kihívásokra

Hogyan lesz fenntartható egy magánegészségügyi szolgáltató?

Egy magánkórház sikeres működésének összetevői: mi kell hozzá most és mi fog kelleni hozzá 5 év múlva?

Egy állami kórház sikeres működésének összetevői: hogyan változhat ez a jövőben?

Komplexitás, bővülés vs. single speciality: melyik modell jövőállóbb?

A magyar beteg a magánegészségügyben: elvárások, betegségek, igények

A jövő betege

Finanszírozás most és a jövőben: ki fizeti a cechet?

Orvos mindig lesz, csak az ára a kérdés? A szakképzett munkaerő hiányának dilemmái

Ütésálló magánszektor vs. árérzékeny betegek – Hol az igazság?

A csodaszer vagy elkerülhetetlen kényszer: digitalizáció, mesterséges intelligencia a gyakorlatban

Az állami és magánegészségügyi rendszer kapcsolódási pontjai, csatornái: orvos, beteg, vezetés, kommunikáció

Kiknek javasoljuk a részvételt?

A magánegészségügyi szolgáltató cégek tulajdonosainak, ügyvezetőinek, pénzügyi és gazdasági döntéshozóinak,

állami döntéshozóknak, az állami egészségügy operatív irányítóinak,

orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak,

a magánegészségügyi ágazattal szorosan együttműködő piaci szereplőknek: tanácsadóknak, jogászoknak, befektetőknek és beszállítóknak,

egészségprogramok szervezésében gondolkodó munkáltatóknak és szolgáltatóknak,

és mindazoknak, akik szeretnének bővíteni szakmai kapcsolati hálójukat.

Vegyen részt Ön is a szektor legfontosabb eseményén, és alakítsa velünk a hazai egészségügy jövőjét!

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Private Health Forum 2026 Új lehetőségek a magyar egészségügy előtt - De mégis mihez kezd ezzel a magánegészségügyi szektor? Jubileumi konferenciánkon kiderül. Információ és jelentkezés

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