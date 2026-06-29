Kettészakadó a magánegészségügy? Felpörög a konszolidáció? - Szeptemberben kiderül!

A magyar magánegészségügyben a felszínen minden változatlannak tűnik: a kereslet stabil, a bérnyomás és a munkaerőhiány továbbra is jelen van, a betegek pedig egyre tájékozottabbak. A háttérben azonban mélyreható folyamatok indultak el, amelyek kettészakítják a piacot. Az organikusan építkező szolgáltatók stabilan fejlődnek, míg a gyors terjeszkedésben bízó szereplők közül vannak, akik kénytelenek lefelé skálázni tevékenységüket. Konferenciánkon arra fókuszálunk, hogyan működik jelenleg a hazai magán- és állami egészségügy,
teret adva azoknak a szakembereknek, akik a mindennapokban működtetik a rendszert.
A tízéves jubileum alkalmából nemcsak a jelenlegi helyzetet értékeljük, hanem a jövőbe is tekintünk, egészen 2036-ig. Megvizsgáljuk, hogyan alakul át a gyógyítás és a gyógyulás folyamata a következő évtizedben, milyen szerepet kap ebben a digitalizáció és a mesterséges intelligencia, és hogyan változnak meg a betegek, az orvosok és a kórházak elvárásai. Legalább tíz évet tekintünk előre, hogy felkészülhessünk a jövő kihívásaira.
A rendezvény szakmai programját úgy állítottuk össze, hogy négy nagy témakör köré épüljön. Foglalkozunk a nemzetközi egészségügyi rendszerek átalakulásával, a hazai ellátás minőségének és adatainak mérhetőségével, valamint a kritikus munkaerőhelyzettel. Megvitatjuk a finanszírozási lehetőségeket az állami és magánrendszer határvonalán, végül pedig olyan működő hazai példákat mutatunk be, amelyek bizonyítják, hogy a mesterséges intelligencia már ma is hatékony eszköz a betegellátásban.
A konferencia kiemelt témái:
- A jól működő egészségügy alapjai, feltételei: szembenézés a problémákkal, válasz a kihívásokra
- Hogyan lesz fenntartható egy magánegészségügyi szolgáltató?
- Egy magánkórház sikeres működésének összetevői: mi kell hozzá most és mi fog kelleni hozzá 5 év múlva?
- Egy állami kórház sikeres működésének összetevői: hogyan változhat ez a jövőben?
- Komplexitás, bővülés vs. single speciality: melyik modell jövőállóbb?
- A magyar beteg a magánegészségügyben: elvárások, betegségek, igények
- A jövő betege
- Finanszírozás most és a jövőben: ki fizeti a cechet?
- Orvos mindig lesz, csak az ára a kérdés? A szakképzett munkaerő hiányának dilemmái
- Ütésálló magánszektor vs. árérzékeny betegek – Hol az igazság?
- A csodaszer vagy elkerülhetetlen kényszer: digitalizáció, mesterséges intelligencia a gyakorlatban
- Az állami és magánegészségügyi rendszer kapcsolódási pontjai, csatornái: orvos, beteg, vezetés, kommunikáció
Kiknek javasoljuk a részvételt?
- A magánegészségügyi szolgáltató cégek tulajdonosainak, ügyvezetőinek, pénzügyi és gazdasági döntéshozóinak,
- állami döntéshozóknak, az állami egészségügy operatív irányítóinak,
- orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak,
- a magánegészségügyi ágazattal szorosan együttműködő piaci szereplőknek: tanácsadóknak, jogászoknak, befektetőknek és beszállítóknak,
- egészségprogramok szervezésében gondolkodó munkáltatóknak és szolgáltatóknak,
- és mindazoknak, akik szeretnének bővíteni szakmai kapcsolati hálójukat.
Vegyen részt Ön is a szektor legfontosabb eseményén, és alakítsa velünk a hazai egészségügy jövőjét!
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