Kiderült, mely miniszterekhez kerülnek a közérdekű alapítványok Magyarországon

Azt írták, a kormány a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény alapján hozta meg a határozatot; az alapítványok felett az alapítói jogot a magyar állam nevében a kijelölt miniszter kizárólagosan gyakorolja.
A mellékletben szereplő táblázat szerint
- a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez tartozik a Batthyány Lajos Alapítvány, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány és a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány,
- a belügyminiszterhez a MOL – Új Európa Alapítvány, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterhez a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, a Magyar Kultúráért Alapítvány, valamint a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány,
- a közlekedési és beruházási miniszterhez a Hauszmann Alapítvány és a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány, a tudományos és technológiai miniszterhez az ÉLVONAL Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány és a ZalaZONE Alapítvány,
- az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány, az oktatási és gyermekügyi miniszterhez a Közép-európai Oktatási Alapítvány, a pénzügyminiszterhez pedig a Makovecz Campus Alapítvány.
A határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
A kekvákat a vagyonkezelő alapítványokról szóló (2019. XIII.) törvény alapján a 2021. évi IX. törvénnyel hozta létre a 4. Orbán-kormány azzal a céllal, hogy a mindenkori kormányzattól független módon, magánjogi formában biztosítják a társadalom számára kiemelten fontos közérdekű célok megvalósítását.
Az új kormány kezdeményezte a kekvák megszüntetését.
Magyar Péter miniszterelnök korábbi közlése szerint a nem egyetemi kekvák augusztus 31-ig kerülnek vissza az államhoz, az egyetemiek pedig jövő év augusztus végéig. Kiemelte: a kekvák megszüntetése nem jelenti azt, hogy az általuk ellátott feladatok megszűnnek, csak ezeket állami feladatként kell elvégezni, vigyázva a közpénzre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Meglépi az Apple: azonnali változás jön a telefonok frissítésében
Az AI használatra válaszul.
Hőség: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter
Muszáj mérsékelni a vízfogyasztást.
Nem bírták a hűtők a hőséget a brit boltokban
A Tesco elnézést kért.
Jól tartja magát a horvát turizmus
Nincs érdemi visszaesés.
Franciaország újabb hőhullámra készül
A vészhelyzeti tervet a legmagasabb készültségi szinten tartják.
Elérte a kritikus pontot a hőség Magyarországon: megszólalt a miniszter a korlátozásokról
Levegőztető berendezéseket telepítettek a Dunába.
Megnyugodtak a kedélyek az európai tőzsdéken, Christine Lagarde megszólalására várnak a befektetők
Így zárt a STOXX 600 index.
Kamatstop: 218 ezer családnak különösen jól jöhet az alapkamat csökkentése
Mintegy 218 ezer szerződést véd a kamatstop, mely a tervek szerint 2026. szeptember végével lejár. Emiatt emelkedne az érintett családok törlesztőrészlete, azonban a mostani kilátások alapján
Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben
Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az árfolyam és elérte a 200 napos mozgóátlag szintjét, sőt, a múlt héten le is törte.Kialak
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
A világ élmezőnyében Magyarország: sokat kereshet most, aki ide hozza a pénzét
És még hol a vége?
Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre
Miért menekült meg a világ az olajválságtól?
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.