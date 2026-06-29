Kiderült, mely miniszterekhez kerülnek a közérdekű alapítványok Magyarországon

Megjelent a kormányhatározat a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) alapítói jogait az állam nevében gyakorló miniszterek kijelöléséről hétfőn a Magyar Közlönyben.

Azt írták, a kormány a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény alapján hozta meg a határozatot; az alapítványok felett az alapítói jogot a magyar állam nevében a kijelölt miniszter kizárólagosan gyakorolja.

A mellékletben szereplő táblázat szerint

a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez tartozik a Batthyány Lajos Alapítvány, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány és a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány,

a belügyminiszterhez a MOL – Új Európa Alapítvány, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterhez a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, a Magyar Kultúráért Alapítvány, valamint a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány,

a közlekedési és beruházási miniszterhez a Hauszmann Alapítvány és a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány, a tudományos és technológiai miniszterhez az ÉLVONAL Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány és a ZalaZONE Alapítvány,

az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány, az oktatási és gyermekügyi miniszterhez a Közép-európai Oktatási Alapítvány, a pénzügyminiszterhez pedig a Makovecz Campus Alapítvány.

A határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

A kekvákat a vagyonkezelő alapítványokról szóló (2019. XIII.) törvény alapján a 2021. évi IX. törvénnyel hozta létre a 4. Orbán-kormány azzal a céllal, hogy a mindenkori kormányzattól független módon, magánjogi formában biztosítják a társadalom számára kiemelten fontos közérdekű célok megvalósítását.

Az új kormány kezdeményezte a kekvák megszüntetését.

Magyar Péter miniszterelnök korábbi közlése szerint a nem egyetemi kekvák augusztus 31-ig kerülnek vissza az államhoz, az egyetemiek pedig jövő év augusztus végéig. Kiemelte: a kekvák megszüntetése nem jelenti azt, hogy az általuk ellátott feladatok megszűnnek, csak ezeket állami feladatként kell elvégezni, vigyázva a közpénzre.

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