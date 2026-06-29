JOR
Jordánia 1 3 Argentína
ARG
 Vége
J csoport
RSA
Dél-Afrika 0 1 Kanada
CAN
 Vége
32-es főtábla
BRA
Brazília Japán
JPN
 Ma 19:00
32-es főtábla
GER
Németország Paraguay
PAR
 Ma 22:30
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Kihallgatták a TEK volt főigazgatóját
Gazdaság

Kihallgatták a TEK volt főigazgatóját

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Személyi szabadság megsértésének gyanújával hallgatta ki a Fővárosi Nyomozó Ügyészség Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ (TEK) volt főigazgatóját. A gyanú szerint a nyugalmazott rendőr altábornagy egy 2026-os akció során jogellenesen és megalázó módon tartott fogva hét ukrán állampolgárt az úgynevezett aranykonvoj-ügyben. A volt főigazgató tagadja a bűncselekmény elkövetését, és szabadlábon védekezik - számolt be a Telex.

A megalapozott gyanú szerint az eset 2026 márciusában történt, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felkérésére a TEK munkatársai feltartóztattak egy Ausztriából Magyarországon keresztül Ukrajnába tartó, jelentős mennyiségű készpénzt és befektetési aranyat szállító járműoszlopot. Hajdu János személyes irányításával március 5-én az M0-s autóút alacskai pihenőhelyénél a kommandósok elfogták a konvoj hétfős ukrán személyzetét. Az érintetteket a földre kényszerítették, kezeiket hátrabilincselték, a fejükre pedig a rendeltetésszerű használattól eltérően, a kilátást teljesen gátló módon, megfordítva húztak kámzsát.

Az elfogott személyeket a TEK székhelyére szállították. Bár a hivatalos jelentések alapján az előállításuk két órán belül véget ért, mivel átadták őket a NAV munkatársainak, a valóságban továbbra is a terrorelhárítók őrizetében maradtak. Hajdu János tisztában volt azzal, hogy a pénzügyőrök csupán tanúként, és nem gyanúsítottként kezelik az ukrán állampolgárokat. Bár a NAV nyomozói többször is kérték a bilincsek eltávolítását, és jelezték, hogy nem terveznek velük további eljárási cselekményt, a volt főigazgató mégis fenntartotta a fogvatartást.

A gyanú szerint a TEK akkori vezetőjének utasítására a tanúként kezelt embereket legalább kilenc órán keresztül fosztották meg jogalap nélkül a szabadságuktól. A bánásmód kimerítette a sanyargatás törvényi tényállását, mivel a bilincset még alvás közben is indokolatlanul rajtuk hagyták, a kifordított kámzsa alkalmazása pedig súlyosan sértette az emberi méltóságukat. Ezzel a kényszerintézkedéssel járó, szükségszerű kellemetlenségeken túlmenően jelentős testi és lelki szenvedést okoztak az érintetteknek.

A nyomozó ügyészség végül hétrendbeli, sanyargatással elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettével gyanúsította meg Hajdu Jánost.

Még több Gazdaság

Megkongatták a vészharangot: a horvát épületek nem bírják a szélsőséges időjárást

Hajszálon múlt a történelmi melegrekord Magyarországon, a legnehezebb nap még csak most jön

Újabb magyar településen állhat le a vízszolgáltatás

A nyugalmazott altábornagy ugyan vallomást tett, de nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, és panasszal élt a gyanúsítás ellen.

Az ügyészség nem indítványozta a gyanúsített letartóztatását, így a volt főigazgató szabadlábon védekezhet. A vádhatóság indoklása szerint a bűnismétlés veszélye a szolgálati viszony megszűnése miatt már nem áll fenn, és a szökés, elrejtőzés kockázatától sem kell tartani. Mivel a nyomozás ténye már hónapok óta ismert a nyilvánosság előtt, a bizonyítékok megsemmisítésének vagy a tanúk befolyásolásának veszélye sem reális.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Kimondták a kutatók, melyik európai ország fogyhat először ki az ivóvízből
Döntött Magyarország szomszédja: újra jön a kötelező sorkatonai szolgálat
Tizenháromezerszeres határérték-túllépést mértek: azonnali hatállyal leállítottak egy környezetszennyező üzemet Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility