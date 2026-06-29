Kihallgatták a TEK volt főigazgatóját

A megalapozott gyanú szerint az eset 2026 márciusában történt, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felkérésére a TEK munkatársai feltartóztattak egy Ausztriából Magyarországon keresztül Ukrajnába tartó, jelentős mennyiségű készpénzt és befektetési aranyat szállító járműoszlopot. Hajdu János személyes irányításával március 5-én az M0-s autóút alacskai pihenőhelyénél a kommandósok elfogták a konvoj hétfős ukrán személyzetét. Az érintetteket a földre kényszerítették, kezeiket hátrabilincselték, a fejükre pedig a rendeltetésszerű használattól eltérően, a kilátást teljesen gátló módon, megfordítva húztak kámzsát.

Az elfogott személyeket a TEK székhelyére szállították. Bár a hivatalos jelentések alapján az előállításuk két órán belül véget ért, mivel átadták őket a NAV munkatársainak, a valóságban továbbra is a terrorelhárítók őrizetében maradtak. Hajdu János tisztában volt azzal, hogy a pénzügyőrök csupán tanúként, és nem gyanúsítottként kezelik az ukrán állampolgárokat. Bár a NAV nyomozói többször is kérték a bilincsek eltávolítását, és jelezték, hogy nem terveznek velük további eljárási cselekményt, a volt főigazgató mégis fenntartotta a fogvatartást.

A gyanú szerint a TEK akkori vezetőjének utasítására a tanúként kezelt embereket legalább kilenc órán keresztül fosztották meg jogalap nélkül a szabadságuktól. A bánásmód kimerítette a sanyargatás törvényi tényállását, mivel a bilincset még alvás közben is indokolatlanul rajtuk hagyták, a kifordított kámzsa alkalmazása pedig súlyosan sértette az emberi méltóságukat. Ezzel a kényszerintézkedéssel járó, szükségszerű kellemetlenségeken túlmenően jelentős testi és lelki szenvedést okoztak az érintetteknek.

A nyomozó ügyészség végül hétrendbeli, sanyargatással elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettével gyanúsította meg Hajdu Jánost.

A nyugalmazott altábornagy ugyan vallomást tett, de nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, és panasszal élt a gyanúsítás ellen.

Az ügyészség nem indítványozta a gyanúsített letartóztatását, így a volt főigazgató szabadlábon védekezhet. A vádhatóság indoklása szerint a bűnismétlés veszélye a szolgálati viszony megszűnése miatt már nem áll fenn, és a szökés, elrejtőzés kockázatától sem kell tartani. Mivel a nyomozás ténye már hónapok óta ismert a nyilvánosság előtt, a bizonyítékok megsemmisítésének vagy a tanúk befolyásolásának veszélye sem reális.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter