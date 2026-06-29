JOR
Jordánia 1 3 Argentína
ARG
 Vége
J csoport
RSA
Dél-Afrika 0 1 Kanada
CAN
 Vége
32-es főtábla
BRA
Brazília Japán
JPN
 Ma 19:00
32-es főtábla
GER
Németország Paraguay
PAR
 Ma 22:30
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Kimondták a kutatók, melyik európai ország fogyhat először ki az ivóvízből
Gazdaság

Kimondták a kutatók, melyik európai ország fogyhat először ki az ivóvízből

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Miközben Európa újabb rendkívül forró nyarat él át, érdemes megvizsgálni, mely országokban a legsúlyosabb a vízhiány. Bár az Európai Unió egészét tekintve a vízkészletek kihasználtsága első ránézésre kezelhetőnek tűnik, az átlagértékek elfedik a valóságot, hiszen az egyes tagállamok közötti különbségek megdöbbentőek - számolt be az Euronews.

Az uniós szinten mért, mindössze 5,8 százalékos vízkihasználtsági arány – amely a gleccserekből, a felszín alatti vizekből, a folyókból és a tavakból származó édesvízkészletekre vonatkozik – látszólag biztonságos helyzetet mutat. A kutatók ugyanakkor figyelmeztetnek: egy ország azonban már akkor a veszélyzónába kerül, ha a készleteinek több mint 20 százalékát használja fel. Márpedig az Eurostat és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) adatai szerint több tagállam is messze meghaladja ezt a küszöbértéket.

A legrosszabb helyzetben Ciprus van, amely gyakorlatilag állandó szükségállapotban működik.

Az ország az édesvízkészleteinek 72 százalékát használja fel, ez az arány pedig a nyári hónapokban akár 92 százalékra is megugorhat. A hatóságok korábban arra kérték a lakosokat, hogy a napi vízfogyasztásuk tíz százalékát – ami nagyjából kétpercnyi vízhasználatnak felel meg – takarítsák meg, ám a gyorsan növekvő népesség tovább terheli a készleteket. A kormány emiatt rohamtempóban létesít sótalanító üzemeket az ivóvízigény kielégítésére, különösen a nyári turistaszezon előtt.

Ciprus után egy másik mediterrán szigetország, Málta következik 33 százalékos éves vízkihasználtsággal, amely a nyári időszakban 67 százalékra emelkedik. Hasonlóan aggasztó a helyzet Görögországban (37 százalék), Romániában (34 százalék), Portugáliában (31 százalék), Olaszországban (27 százalék) és Spanyolországban (26,5 százalék) is, hiszen a nyári hónapokban mindegyik ország bőven a veszélyzónán belül mozog.

Még több Gazdaság

Újabb lendületet vett a mediterrán gazdaság: az energiaválság ellenére is felhúzta az idei növekedési számokat a kormány

Tisza-kormány: megszólalt a Pénzügyminisztérium az árrésstop kivezetéséről, sorra jelenti be a hőség elleni intézkedéseket a kormány

Fordulat körvonalazódik Európában, rövid életű lehet az EKB kamatciklusa

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség előrejelzése szerint az éghajlatváltozás és a tartós aszályok várhatóan legalább 2030-ig fokozzák a vízhiány gyakoriságát és súlyosságát.

Egy másik jelentés rávilágít arra, hogy minden tizedik uniós polgárnak nehézséget okoz a tiszta és biztonságos ivóvízhez való hozzáférés. Ez a probléma Cipruson 36,5 százalékot, Görögországban pedig 31,5 százalékot érint, így ezekben az országokban a legsúlyosabb a helyzet.

Érdekes módon több olyan tagállam is küzd a tiszta ivóvízhez való hozzáférés nehézségeivel – köztük Bulgária, Magyarország, Horvátország és Írország –, ahol egyébként nem kiugró az édesvízkészletek kihasználtsága.

Ez arra utal, hogy az ellátási problémák kevésbé a fizikai vízhiányra, mint inkább az elöregedett infrastruktúrára és a hálózati veszteségekre vezethetők vissza.

Ezzel szemben Franciaország, Portugália és Spanyolország a vízkészletek szűkössége ellenére is hatékonyabban oldja meg a tiszta víz elosztását, így ezekben az országokban a kilencszázalékos uniós átlag alatt marad a vízellátási gondokkal küzdők aránya.

Kapcsolódó cikkünk

Ez a legdurvább hőhullám, ami Európát éri, térdre kényszeríti a kontinenst a történelmi hőség

Lépésről lépésre fojtja meg a hőség Európát: egymás után dőlnek össze a védelmi vonalak

Szó szerint nagyon sokba kerül nekünk a kánikula: kimutatták, jövedelmünk mekkora részét veszíthetjük el a nagy meleg miatt

A hőség egyértelműen a klímaválság jele

Melegrekord: vörös riasztások Európa-szerte, halálos áldozatokat szed a kegyetlen hőség – Volt, ahol bezárták az iskolákat

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Döntött Magyarország szomszédja: újra jön a kötelező sorkatonai szolgálat
Bemondta Magyar Péter: még rosszabb állapotban van a költségvetés, mint amit eddig tudtunk
Tizenháromezerszeres határérték-túllépést mértek: azonnali hatállyal leállítottak egy környezetszennyező üzemet Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility