Kimondták a kutatók, melyik európai ország fogyhat először ki az ivóvízből

Az uniós szinten mért, mindössze 5,8 százalékos vízkihasználtsági arány – amely a gleccserekből, a felszín alatti vizekből, a folyókból és a tavakból származó édesvízkészletekre vonatkozik – látszólag biztonságos helyzetet mutat. A kutatók ugyanakkor figyelmeztetnek: egy ország azonban már akkor a veszélyzónába kerül, ha a készleteinek több mint 20 százalékát használja fel. Márpedig az Eurostat és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) adatai szerint több tagállam is messze meghaladja ezt a küszöbértéket.
A legrosszabb helyzetben Ciprus van, amely gyakorlatilag állandó szükségállapotban működik.
Az ország az édesvízkészleteinek 72 százalékát használja fel, ez az arány pedig a nyári hónapokban akár 92 százalékra is megugorhat. A hatóságok korábban arra kérték a lakosokat, hogy a napi vízfogyasztásuk tíz százalékát – ami nagyjából kétpercnyi vízhasználatnak felel meg – takarítsák meg, ám a gyorsan növekvő népesség tovább terheli a készleteket. A kormány emiatt rohamtempóban létesít sótalanító üzemeket az ivóvízigény kielégítésére, különösen a nyári turistaszezon előtt.
Ciprus után egy másik mediterrán szigetország, Málta következik 33 százalékos éves vízkihasználtsággal, amely a nyári időszakban 67 százalékra emelkedik. Hasonlóan aggasztó a helyzet Görögországban (37 százalék), Romániában (34 százalék), Portugáliában (31 százalék), Olaszországban (27 százalék) és Spanyolországban (26,5 százalék) is, hiszen a nyári hónapokban mindegyik ország bőven a veszélyzónán belül mozog.
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség előrejelzése szerint az éghajlatváltozás és a tartós aszályok várhatóan legalább 2030-ig fokozzák a vízhiány gyakoriságát és súlyosságát.
Egy másik jelentés rávilágít arra, hogy minden tizedik uniós polgárnak nehézséget okoz a tiszta és biztonságos ivóvízhez való hozzáférés. Ez a probléma Cipruson 36,5 százalékot, Görögországban pedig 31,5 százalékot érint, így ezekben az országokban a legsúlyosabb a helyzet.
Érdekes módon több olyan tagállam is küzd a tiszta ivóvízhez való hozzáférés nehézségeivel – köztük Bulgária, Magyarország, Horvátország és Írország –, ahol egyébként nem kiugró az édesvízkészletek kihasználtsága.
Ez arra utal, hogy az ellátási problémák kevésbé a fizikai vízhiányra, mint inkább az elöregedett infrastruktúrára és a hálózati veszteségekre vezethetők vissza.
Ezzel szemben Franciaország, Portugália és Spanyolország a vízkészletek szűkössége ellenére is hatékonyabban oldja meg a tiszta víz elosztását, így ezekben az országokban a kilencszázalékos uniós átlag alatt marad a vízellátási gondokkal küzdők aránya.
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