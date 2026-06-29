Magyar Péter: "A leköszönő kormány költségvetési politikája orosz rulett volt"

Rendkívüli kétnapos ülést tart hétfőn és kedden a magyar Országgyűlés Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, amelyben a kormányfő várhatóan a hőség elleni védekezésről, a hétvégi kormányülés tapasztalatairól és az átvilágítások első eredményeiről számol be.

Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére rendkívüli kétnapos ülést tart hétfőn és kedden a magyar Országgyűlés. A hétfői ülés 13 órától a kulákok elleni kommunista üldöztetésre való megemlékezéssel Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött.

Magyar Péter beszédét a Tisza-kormány első 50 napjának eredményeivel, valamint a politikai-intézményi és gazdasági örökség ismertetésével kezdte. A kormányfő elmondása szerint az első 50 nap legfőbb eredményei az egészségügy, az oktatás, a gyerekvédelem, valamint a környezetvédelem területeihez kapcsolódnak. A Tisza-kormány vezetője a rendeleti kormányzás megszüntetését, a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását és a teljes hazai gazdasági-politikai életet érintő átvilágításokat szintén kiemelte.

A miniszterelnök ezután kitért a kormány gazdasági intézkedéseire, terveire, valamint hazánk külpolitikai helyzetében végrehajtott fordulatra is. A kormányfő az első 50 nap érdemeinek felsorolása után megköszönte a teljes kormány és a képviselők munkáját.

Magyar Péter ezután a hőség elleni védekezésre tért át. A kormányfő elmondta, hogy a hétvégén országszerte több száz helyszínen több mint 130 ezer liter ivóvizet osztottak ki a hatóságok, amivel az autópályákon rekedtek mellett a különböző szabadtéri rendezvények, így például a Budapest Pride résztvevőit is segítették. A kormányfő hangsúlyozta, hogy szombaton, vasárnap és ma is megdőlt a melegrekord, a hőség pedig még nem ért véget. Magyar Péter ezután mindenkit arra kért, hogy lehetőség szerint biztosítsák az otthoni munkavégzés lehetőségét, a kültéri munkálatok átütemezését, valamint a klimatizált munkakörnyezet és a kellő folyadékpótlást.

A miniszterelnök a hőség után az Orbán-kormány örökségére tért át, az ország jelenlegi állapotát pedig a tatárjárás utáni helyzethez hasonlította. Éppen ezért a kormány a hétvégén háromnapos kormányülést tartott Pilisszentkereszten, melynek fókuszában az Orbán-kormány örökségének és az ország jelenlegi állapotának áttekintése, valamint a gazdaság újraindításának és az intézményrendszer korszerűsítésének stratégiája volt.

Az örökség kapcsán Magyar Péter külön kitért az Orbán-kormány költségvetési politikájára, melyet szakmailag, politikailag és erkölcsileg egyaránt vállalhatatlannak (hasonlattal élve "orosz rulettnek") nevezett, az államháztartás helyzetét pedig sokkolónak titulálta.

A korábbi kormány intézkedéseit Magyar Péter hazardírozásnak és felelőtlenségnek nevezte, mivel a bevételeket olyan európai uniós forrásokra építették, amelyek lehívásának politikai feltételeit nem voltak hajlandóak teljesíteni, míg a választásokat megelőző idei kiköltekezést fedezet nélkül valósították meg.

Magyar Péter ezután kijelentette, hogy a leköszönt kormány tökéletesen tisztában volt vele, hogy a megvalósított beruházások költségét elrejtették az emberek elől, az új kormányra pedig több ezer milliárd forintnyi elhallgatott kötelezettséget hagynak.

A kormányfő ezután hangsúlyozta, hogy az Orbán-kormány először 3,7, majd 5 százalékos 2026-os hiányt jelentett be nyilvánosan, a belső felmérések azonban már tavasszal 6,8 százalékos GDP-arányos hiányt emlegettek.

A valóság ezzel szemben az, hogy az uniós források hazahozatala nélkül az idei deficit a valaha volt egyik legnagyobb, a GDP 8,3 százalékát is közelítő mértékű lett volna. Ez 7650 milliárd forint lett volna

- mondta Magyar Péter. A kormányfő ezután azzal vádolta meg a leköszönt kormányt, hogy a kiadásokat úgy tervezték meg, hogy azt már teljes egészében az új kormánynak kelljen kigazdálkodnia.

Az elhallgatott kötelezettségek márpedig valahonnan hiányoznak, a hazai infrastruktúra, az emberek vagyoni helyzete, valamint az egészségügy és az oktatás pedig azt mutatja, hogy a számlát a végén mindig az emberek fizették meg.

A Tisza-kormány vezetője ezután a stratégiai vállalatok állami hitelekből történő felfújását, majd áron alul magánkézbe adását is számon kérte az előző kormányon. Kijelentése szerint ez rosszabb, mint a szocialista privatizáció volt.

Az ország közlekedési infrastruktúrája eközben kritikus a harmadrendű utak állapotától kezdve a hidak és a középületek helyzetén át egészen a vasúthálózatig. Magyar Péter kiemelte, hogy

minden megye harmadrendű úthálózata kritikus, miközben 91 híd állapota kritikus.

Magyar Péter ezután az Orbán-kormány minisztereinek emberi hiányosságaira is kitért, amelyet a Tisza-kormány minisztereinek tapasztalatai alapoztak meg.

Magyar Péter kijelentette, hogy a Tisza-kormány nem ijed meg a nehézségektől, mivel a párt életében csak ilyen helyzetben volt. A kormányfő egyértelműen fogalmazott: az új kormány benyújtja majd a költségvetés módosítását és elkezdi a rendbetételt. Magyar Péter ismét megerősítette, hogy arra kérte minisztereit, hogy minden felesleges kiadást szüntessenek meg.

A kormányfő ezután az NKA körüli botrányra tért át és perceken keresztül sorolta az átcímkézett, Fideszes politikusokat támogató kifizetéseket. Felszólalásának ezen részét Magyar Péter egy erős felszólítással zárta:

Jól jegyezzék meg: minden egyes szerződést meg fogunk nézni, minden egyes kifizetést meg fogunk vizsgálni, minden egyes felelőst meg fogunk nevezni, a bűnözők pedig börtönbe fognak kerülni.

A kormányfő ezután ígéretet tett, hogy megszüntetik a pazarlást, felszámolja a korrupciós pénzcsapokat, a pénzeket pedig oda irányítják, ahol a magyar embereknek arra szüksége van. A következő hónapok feladata ezen újjáépítés alapjainak megteremtése lesz, amelyet a 2026-os pótköltségvetés is kiszámíthatóan, stabilan, közérthetően fog támogatni.

Keményen figyelmeztette Magyar Péter a kekvák vezetőit

A kormányfő elmondta, hogy a hétvégi kormányülésen kiemelt napirendi pontként szerepelt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) helyzete is. A miniszterelnök határozottan felszólította az augusztus 31-ig megszűnő alapítványok kuratóriumait, hogy a szokásos napi üzletmenet fenntartásán túlmenően tartózkodjanak minden olyan döntéstől, kötelezettségvállalástól vagy szerződés megkötésétől, amely hátrányosan befolyásolhatja az állami vagyon értékét vagy tulajdonjogát.

A kormány világossá tette, hogy a közvagyont az utolsó pillanatban magánkézbe átjátszani próbáló tisztségviselőknek súlyos büntető- és polgárjogi következményekkel kell szembenézniük.

Magyar Péter ezután a kormány ígéreteire tért át. Kijelentette, hogy a múlt héten elindított "Tisztítótűz" művelet célja a közvagyon visszaszerzése, a gazdasági bűncselekmények feltárása, valamint a korrupció megszüntetése és a jogállam helyreállítása lesz.

Magyar Péter szerint ehhez szükség van a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal munkájára, valamint az Alaptörvény 17. módosítására is, amely lebontja az igazságtételt eddig akadályozó politikai és jogi korlátokat.

A kormányfő elmondása szerint ugyanis a kettő csak együtt működik, nincs értelme vagyonvisszaszerzésről beszélni, ha ugyanazok az emberek ülnek azokban a közjogi intézményekben, amelyek az elmúlt években akadályozták a nyomozást, a feltárást és az igazságtételt.

A Tisztítótűz művelet ezért egyszerre jelent intézményi megtisztulást és vagyonvisszaszerzést. Az egyik a másik nélkül nem érheti el célját.

Magyar Péter ezután bejelentette, hogy szombaton lejárt az Alaptörvény 17. módosításának társadalmi véleményezése, amelynek keretében 23 000 magyar küldte el véleményét. Az egyeztetési felületeket több százezren keresték fel, ehhez pedig 0 forint közpénzre volt szükség. A véleményt nyilvánítók 95 százaléka támogatta az alkotmány-módosítási javaslatot, sokan pedig konstruktív véleményt és javaslatot is megfogalmaztak. Magyar Péter elmondta, hogy sok kérés érkezett be a mandátumkorlát más közjogi tisztségre való kiterjesztésére.

A miniszterelnök kiemelte, hogy az alkotmánymódosításról szóló döntésre a vélemények feldolgozása és nyilvánosságra hozatala után kerül majd sor, amellyel a mostani folyamat különbözni fog az 1990-es és a 2011-es alkotmányozási folyamattól. A korábban látott háttéralkuk és kész szövegezés helyett a magyar emberek most lehetőséget kapnak véleményük elmondására - hangsúlyozta Magyar Péter.

A kormányfő felszólalása, az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az Országgyűlés lefolytatja

a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló, valamint

a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával

összefüggő javaslatokhoz kapcsolódó bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt