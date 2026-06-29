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Már a tavasz is pokoli forróságot hozhat: brutális változás kapujában áll Európa
Gazdaság

Már a tavasz is pokoli forróságot hozhat: brutális változás kapujában áll Európa

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Az extrém hőhullámok jelentik Európa legsúlyosabb éghajlati fenyegetését, amelyek a 21. században egyre gyakoribbá, intenzívebbé és hosszabbá válnak. Ez a jelenség az üvegházhatású gázok kibocsátásának közvetlen következménye, hatásai pedig ma már szinte minden emberi tevékenységet érintenek az iskolai naptáraktól egészen az egészségügyig - tudósított a Phys.org.
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Hőhullámok mindig is léteztek Európában, de ebben az évszázadban legalább megduplázódott az előfordulásuk kockázata a 20. századi adatokhoz képest. A megdőlő hőmérsékleti rekordok jól mutatják a helyzet súlyosbodását, hiszen a 40 Celsius-fokos hőség már rég nem csak a Földközi-tenger vidékére jellemző,

hanem eléri Párizst, Dél-Angliát és Észak-Németországot is.

Franciaország melegrekordja 46 fok, amelyet 2019-ben Vérargues-ban mértek, míg az Egyesült Királyságban 2022-ben Coningsbyben regisztráltak 40 fokot. Az európai csúcsot a szicíliai Szirakúza tartja 48,8 fokkal, amelyet 2021. augusztus 11-én mutattak ki. Spanyolország rekordja sem sokkal marad el ettől, ott a córdobai La Ramblában mértek 47,6 fokot.

A hőhullámok ráadásul nemcsak hosszabbak lettek, hanem korábban is érkeznek. Ma már a május is hozhat rendkívüli meleget, és a júniusi hőhullámok sem számítanak ritkaságnak; a legutóbbiakra különösen jellemző volt, hogy a magas hőmérséklet mélyen az éjszakába nyúlóan is kitartott.

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A korábbra tolódó nyár az iskolai rendet is felborítja, például Spanyolországban a tanév utolsó hónapjában a tantermek hőmérséklete gyakran meghaladja a tanuláshoz még elviselhető határt.

A hőhullámok komoly terhet rónak az európai gazdaságokra, és súlyos áldozatokat követelnek. A 2003-as rendkívüli hőség például mintegy 70 ezer halálesetet okozott. A legsúlyosabban érintett országok közé tartozott Olaszország mintegy 20 ezer, Franciaország 15 ezer, Spanyolország 12 ezer, valamint Németország több mint 9 ezer áldozattal. A közép- és észak-európai térség akkoriban teljesen felkészületlenül szembesült a korábban elképzelhetetlen forrósággal, mivel elenyésző számú lakásban, középületben és kórházban működött légkondicionálás.

Egészségügyi szempontból nemcsak a nappali csúcsértékek, hanem a magas éjszakai minimumok is komoly veszélyt jelentenek, mivel megakadályozzák a szervezet regenerálódását és a pihentető alvást. A legkiszolgáltatottabb helyzetben az idősek, különösen a krónikus betegségekkel küzdők vannak, akik sokszor energiaszegénységben élnek, így nem engedhetik meg maguknak a légkondicionálást. Emiatt egyre több szakértő sürgeti, hogy

az Egészségügyi Világszervezet nyilvánítsa globális közegészségügyi vészhelyzetté az éghajlati válságot.

Mivel Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, a hőhullámok a nyarak állandó velejáróivá válnak. Emiatt a kontinens államainak, különösen a hőséghez kevésbé szokott közép- és észak-európai országoknak, elsődleges fontosságú feladatává kell tennie a klímaadaptációt. Erre már léteznek konkrét, jól működő megoldások. Ilyen például

  • a kórházak hűtőrendszereinek kiépítése,
  • a városi klímamenedék-hálózatok és új zöldfelületek létrehozása,
  • a tetők beültetése növényzettel vagy borítása fényvisszaverő anyagokkal,
  • a forgalmas utcák árnyékolása napvitorlákkal,
  • valamint a járdák vízáteresztővé tétele.

Európa kizárólag az ilyen és ehhez hasonló intézkedések átfogó rendszerével tud érdemben védekezni az egyre gyakoribb és hevesebb hőhullámok ellen.

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