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Már délelőtt megdőlt a melegrekord Magyarországon, és messze még a vége a tomboló hőségnek
Gazdaság

Már délelőtt megdőlt a melegrekord Magyarországon, és messze még a vége a tomboló hőségnek

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A hét első két napján tetőzik a kánikula Magyarországon. Az extrém, 40 Celsius-fok feletti maximumokat ígérő hőhullám a mai napon már a délelőtt folyamán megdöntötte a napi országos melegrekordot. A Pest megyei Aszódon már 11 óra előtt 38,5 fokig kúszott a hőmérő higanyszála.

A HungaroMet Facebook-bejegyzése alapján a korábbi, 38,4 fokos napi rekordot 2022-ben mérték Dévabányán. A mostani hőhullám súlyosságát jól mutatja, hogy

a 4 évvel ezelőtt beállított rekord már délelőtt 11 előtt megdőlt hazánkban.

hungaromet-melegrekord
Kép forrása: HungaroMet

A HungaroMet azt is hozzátette, hogy még kérdéses, "mennyi lesz a vége" a mai napnak, hiszen az előrejelzések szerint akár 41 fokos maximumokra is van esély a nap folyamán.

A hivatalos rekordot jó eséllyel holnap fogjuk csak megtudni, azonban az borítékolható, hogy 40 Celsius-fok feletti érték lesz az új rekord június 29-ére vonatkozóan. Az Időkép aktuális hőtérképe alapján délután fél egykor több helyen is meghaladta már a 40 fokot a hőmérséklet.

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időkép-hőtérkép-melegrekord
Kép forrása: Időkép

A hazánkat múlt héten elérő hőhullám hétfőn és kedden bőven 40 Celsius-fok feletti csúcsokkal tetőzik majd a hőség Magyarországon, amivel

nagy esély van rá, hogy az eddigi, 41,9 Celsius-fokos abszolút melegrekord is megdől majd.

Ahogy azt reggeli előrejelzésünkben is megírtuk, érdemi enyhülés csütörtökön érkezhet majd, egy hidegfront formájában, amely az alacsonyabb hőmérséklet mellett csapadékot is hoz majd magával.

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