Megkongatták a vészharangot: a horvát épületek nem bírják a szélsőséges időjárást

A szakember rámutatott, hogy számos lakó- és középületet még a korábbi évtizedek meteorológiai adatai alapján terveztek, ezért

azok már nem felelnek meg a jelenlegi időjárási viszonyoknak.

A régebbi ingatlanokat különösen a heves nyári viharok veszélyeztetik, hiszen a rosszul karbantartott tetők és homlokzatok könnyen megsérülhetnek. A közelmúlt viharaiban a szél cserepeket, könnyűszerkezetes tetőelemeket, sőt még homlokzatdarabokat is letépett.

Az intenzív esőzések főként a városokban okoznak egyre súlyosabb problémákat, ahol a mélygarázsok, a pincék és az épületbejáratok mind gyakrabban kerülnek víz alá. A túlzott beépítettség és a természetes talajfelületek eltűnése miatt jelentősen csökkent a talaj vízelnyelő képessége, ami túlterheli a csatornahálózatot. Perko szerint a vízelvezető rendszerek bővítése önmagában nem nyújt megoldást, ezért a városoknak több vízáteresztő zöldfelületet kellene megőrizniük, valamint olyan korszerű megoldásokat kellene alkalmazniuk, mint a csapadékvíz lefolyását lassító retenciós zöldtetők.

A viharkárok az újabb épületeket is sújthatják

Amennyiben a kulcsfontosságú szerkezeti részleteket elnagyolják a kivitelezés során. Az erős szél a tetőéleknél és az épületsarkoknál jelentős szélszívást fejt ki, így ezek a pontok különösen sérülékenyek. Ha a tetőfedés, a bádogos szerkezetek vagy a homlokzati elemek rögzítése nem megfelelő, a szél gyorsan megbontja azokat. A problémák gyakran apró kivitelezési hibákra vezethetők vissza, amelyek a szélsőséges időjárásban gyorsan súlyos szerkezeti károkká alakulhatnak, így a legveszélyeztetettebbek a könnyűszerkezetes fémlemez fedések és a nem megfelelően rögzített napelemes rendszerek.

Perko az épületek ellenálló képességét három fő tényezőre vezeti vissza, amelyek

a minőségi tervezés,

a szakszerű kivitelezés

és a rendszeres karbantartás.

Megítélése szerint az utóbbi a leggyengébb láncszem, mivel sok tulajdonos a komolyabb károk bekövetkeztéig halogatja a szükséges munkálatokat, ahelyett hogy időben megelőzné a problémákat. Az eldugult ereszcsatornák, a sérült szegélylemezek, a meglazult tetőrögzítések és a homlokzati repedések egy vihar során mind súlyos károkat idézhetnek elő. A szakember az ingatlanok karbantartását az autók szervizeléséhez hasonlította, hangsúlyozva, hogy az évenkénti műszaki felülvizsgálatnak általános gyakorlattá kellene válnia.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio