Megőrülnek Magyarországért, a világ egyik legjobb üzlete minket hitelezni

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Egyedül Kolumbiában lehetett az idén eddig jobban keresni a helyi devizás állampapírokkal, mint Magyarországon. A jókor beszálló befektetők a magas kamatszint mellett a forint erősödéséből is profitálnak, és erre a sztorira sokan ráugrottak az utóbbi időszakban. A külföldiek forint állampapír-állománya új lélektani határt áttörve történelmi csúcsra, 10 ezer milliárd forint fölé emelkedett, vagyis egyelőre nem úgy tűnik, hogy kifulladóban lenne a magyar kötvényláz. Erre utal az is, hogy a kötvényaukciókon rendszeresen többszörös a túljegyzés, így a tervezettnél lényegesen több forrást tud bevonni az ÁKK.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Nem csillapodik a befektetők étvágya

A választás után sokan arra számítottak, hogy rövid „mézeshetek” után a piac rohama csillapodik majd a magyar eszközök iránt. Ehhez képest két és fél hónap telt el a Tisza Párt vártnál fölényesebb győzelme óta, megalakult az új kormány, de a befektetők továbbra is meg vannak őrülve minden magyar eszközért.

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A forint június közepén négy és féléves csúcson, 350 alatt járt az euróval szemben, míg az államkötvény aukciókon kirobbanó keresletet regisztrál az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) hétről hétre. Csütörtökön a három állampapírból (3, 5 és 10 éves) összesen 65 milliárd forintnyit hirdetett meg eladásra az adósságkezelő, azonban a befektetők majdnem 470 milliárd forint értékben nyújtottak be ajánlatot, így végül a tervezett több mint háromszorosa, 201 milliárd forintnyi papír talált gazdára. És ez már nem az első hasonlóan sikeres aukció volt, az elmúlt hetekben többször előfordult nyolc-tízszeres túljegyzés is a magyar kötvényekre.

Közben a hosszú magyar kötvények másodpiaci hozama júniusban megközelítette az 5%-ot, amire több mint négy éve, 2022 februárjában volt utoljára példa. Ezzel a hosszú magyar állampapírok hozama már a hasonló lengyel papíroké alatt van, a cseh-magyar tízéves különbség pedig 50 bázispont környékére szűkült, amire 2020 eleje óta nem volt példa.

De nem csak a hosszú magyar állampapírok esetében csökkent jelentősen a hozam az elmúlt hetekben, minden futamidő esetében 100-200 bázispontos zuhanás volt a hozamokban március vége óta.

Kik veszik ennyire a magyar kötvényeket?

A magyar intézményi papíroknak jellemzően két fontos befektetői bázisa van: a bankok, melyeknek a bankadójuk csökkentéséhez kell növelniük állományukat, illetve a külföldi befektetők. A pénzintézetek az elmúlt évek tapasztalatai alapján elsősorban az év elején vásárolnak be, aztán tartják a papírokat.

Más adatok is arra utalnak, hogy jelenleg elsősorban a külföldi befektetők aktívak a magyar piacon, az ÁKK statisztikája szerint

a külföldiek forint állampapír-állománya az elmúlt napokban először lépte át a 10 ezer milliárd forintot.

Ez majdnem a duplája az év elején tapasztalt 6000 milliárd forint körüli szintnek, vagyis rengeteg tőke ömlött be a magyar piacra, és egyelőre nem úgy tűnik, hogy csillapodna a roham.

A külföldi szereplők jelenlétére utalnak a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss ábrakészletének grafikonjai is. Az elmúlt hónapokban az aukciókon és a másodpiacon is folyamatosan, havi közel 1000 milliárd forinttal növelték az állampapír-tulajdonukat.

Ha az aukciókat nézzük, akkor is ugyanez látszik, májusban és júniusban már az értékesített mennyiség többségét a külföldi szereplők vették meg. Érdekesség, hogy júniusban már a rövidebb, éven belüli lejáratú papírok piacán is érezhetően megjelentek ezek a nemzetközi befektetők.

A folyamatos vásárlással a forint állampapírok teljes állományán belül már elérte a 25%-ot a külföldi befektetők részesedése, ami szintén évek óta nem látott szintet jelent.

Nem emlékszem, hogy korábban láttam volna hasonlóan erős, időben ennyire koncentrált érdeklődést a magyar kötvénypiacon

- mondta a Portfolio Signature befektetői klubján szerdán Bebesy Dániel, az Erste Alapkezelő portfóliómenedzsere. Szerinte olyan szereplők is megjelenhettek a magyar piacon, akik nem klasszikus értelemben Magyarországgal, a feltörekvő piacokkal vagy Közép-Kelet-Európával foglalkoznak, ez a mostani magyar sztori mindenkinek felkeltette a figyelmét.

Miért ekkora befektetés a magyar állampapír?

Nem csak itthon látszik a magyar állampapírok iránti kirobbanó kereslet, a napokban Natalia Gurushina, a VanEck vezető közgazdásza posztolt egy grafikont a LinkedInen. Ezen a Bloomberg adataiból az látszik, hogy a magyar állampapíroknál csak a kolumbiai kötvényekkel lehetett jobban keresni az év eleje óta.

Feltörekvő piaci helyi devizás kötvényekkel elért hozam az év eleje óta dollárban fedezetlenül (Forrás: Natalia Gurushina LinkedIn)

Az ábrán látszik, hogy dollárban idén már több mint 15%-ot lehetett keresni a magyar kötvényekkel. Ez részben a forinterősödésnek (sötétkék sáv), részben a hozamcsökkenésnek (szürke sáv) (árfolyamemelkedésnek), részben pedig a kamatkülönbözetnek (világoskék sáv) köszönhető. A grafikonról az is kiderül, hogy elsősorban a forinterősödés és a hozamesés hozta a profitot a befektetőknek, a kamatkülönbözet kisebb mértékben növelte a nyereséget. A fenti hozam persze azt feltételezi, hogy a befektetők nem fedezték le a pozíciójukat, hiszen akkor tudnak a forinterősödésből profitálni.

A magyar választások megnyitották az utat az euró bevezetése előtt, a korábbi tapasztalatok alapján ennek az egyik pozitív következménye az alacsonyabb hozamszint lehet – írta a grafikonhoz Gurushina. Ugyanakkor hozzátette, hogy fundamentális alapon jelenleg már nem vonzók a forintkötvények, a forint piacán pedig kifeszített a pozicionáltság, így akár piaci korrekció is jöhet, főleg akkor, ha megkérdőjeleződik az euróbevezetés realitása.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát. Információ és jelentkezés

Mások még mindig látnak lehetőséget a magyar piacban, a Bloombergnek például Thomas Christiansen, a Union Bancaire Pivee feltörekvő piaci kötvényszakembere azt mondta, hogy további hozamcsökkenés és forinterősödés jöhet, ahogy az euróbevezetés lehetősége egyre kézzelfoghatóbb lesz. Hasonlóan vélekedik Philip Fielding, a Fidelity International portfóliómenedzsere, aki arra számít, hogy fokozatosan olvad majd a különbség a magyar állampapírhozamok és az eurózónások között, ezen az úton pedig még bőven van tér.

Az euróbevezetés jó sztori lesz, éppen ezt a sztorit hiányolták az elmúlt években a befektetők Magyarországon

- mondta a Portfolio Signature klub panelbeszélgetésében Becsey Zsolt. Az Unicredit Bank elemzője szerint Bulgária és Horvátország esetében is ilyen sztori volt az euró bevezetése, míg Lengyelország erőteljes növekedési ütemet mutatott fel, ami szintén tetszett a befektetőknek.

Amíg a kormány életben tudja tartani az euróbevezetési törekvéseket, addig ez egy jó sztori lehet Magyarországgal kapcsolatban

- vélekedik.

Címlapkép forrása: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images