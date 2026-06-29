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Megszólalt a Pénzügyminisztérium az árrésstop kivezetéséről
Gazdaság

Megszólalt a Pénzügyminisztérium az árrésstop kivezetéséről

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A Pénzügyminisztérium szerint jelenleg nincs napirenden az árrésstop kivezetése, miközben az Országos Kereskedelmi Szövetség a hatalmas ágazati veszteségek miatt a korlátozás mielőbbi eltörlését sürgeti. A jegybankelnök és a gazdaságkutatók egybehangzó véleménye alapján az intézkedés megszüntetése nem veszélyeztetné az árstabilitást, és alig növelné az inflációt - tudósított az RTL Híradó.

Az előző Orbán-kormány által 2025 márciusában bevezetett árrésstop eredetileg csak két hónapra szólt, de a többszöri meghosszabbítás és kiterjesztés után jelenleg már 43 élelmiszerre és 30 drogériai termékkategóriára vonatkozik.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) szerint

az intézkedést a következő hetekben, de legkésőbb a nyár végéig el kellene törölni.

A szervezet ezt azzal indokolja, hogy a korlátozás több százmilliárd forintos veszteséget okozott az ágazatnak, ami a hazai és a nemzetközi üzletláncok gazdálkodását egyaránt rontja. Kozák Tamás, az OKSZ elnökének elmondása szerint a szabályozás a kisebb boltokat is hátrányosan érintette, hiszen bár ők mentesültek az árrésstop alól, a tapasztalatok szerint a korlátozás egyértelműen a multinacionális láncok felé terelte a vásárlókat.

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Varga Mihály jegybankelnök eközben az alapkamat június 23-i csökkentése után úgy fogalmazott, hogy

eljött a lehetőség, amellyel az ország búcsút inthet az árrésstopoknak, mivel a lépés nem veszélyeztetné az árstabilitást.

A jegybank számításai szerint az áremelkedés üteme az idei év hátralévő részében és jövőre is a 3 százalékos inflációs cél alatt marad. Az MNB az erősebb forintra, valamint a csökkenő energia- és élelmiszerárakra hivatkozva

mindössze három hónap alatt 3,8 százalékról 1,8 százalékra javította a 2026-ra vonatkozó inflációs előrejelzését.

Hasonló következtetésre jut a GKI Gazdaságkutató prognózisa is, amely szerint az azonnali kivezetés idén csupán 0,7, jövőre pedig 0,5 százalékponttal növelné a mutatót, így az éves infláció a jegybanki alapokkal számolva is csupán 2,5 százalék körül alakulna.

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A kormányzati kommunikáció egyelőre kettős képet mutat a kérdésben. Magyar Péter a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón arról beszélt, hogy érdemes megfontolni a kivezetést, hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy a jelenleg erősen csökkenő, a jegybanki célok alatti inflációs pálya fennmaradjon.

A Pénzügyminisztérium hivatalos válasza szerint azonban az árrésstop eltörlése jelenleg egyáltalán nem szerepel a napirenden.

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