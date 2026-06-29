Megszólalt a Pénzügyminisztérium az árrésstop kivezetéséről

Az előző Orbán-kormány által 2025 márciusában bevezetett árrésstop eredetileg csak két hónapra szólt, de a többszöri meghosszabbítás és kiterjesztés után jelenleg már 43 élelmiszerre és 30 drogériai termékkategóriára vonatkozik.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) szerint
az intézkedést a következő hetekben, de legkésőbb a nyár végéig el kellene törölni.
A szervezet ezt azzal indokolja, hogy a korlátozás több százmilliárd forintos veszteséget okozott az ágazatnak, ami a hazai és a nemzetközi üzletláncok gazdálkodását egyaránt rontja. Kozák Tamás, az OKSZ elnökének elmondása szerint a szabályozás a kisebb boltokat is hátrányosan érintette, hiszen bár ők mentesültek az árrésstop alól, a tapasztalatok szerint a korlátozás egyértelműen a multinacionális láncok felé terelte a vásárlókat.
Varga Mihály jegybankelnök eközben az alapkamat június 23-i csökkentése után úgy fogalmazott, hogy
eljött a lehetőség, amellyel az ország búcsút inthet az árrésstopoknak, mivel a lépés nem veszélyeztetné az árstabilitást.
A jegybank számításai szerint az áremelkedés üteme az idei év hátralévő részében és jövőre is a 3 százalékos inflációs cél alatt marad. Az MNB az erősebb forintra, valamint a csökkenő energia- és élelmiszerárakra hivatkozva
mindössze három hónap alatt 3,8 százalékról 1,8 százalékra javította a 2026-ra vonatkozó inflációs előrejelzését.
Hasonló következtetésre jut a GKI Gazdaságkutató prognózisa is, amely szerint az azonnali kivezetés idén csupán 0,7, jövőre pedig 0,5 százalékponttal növelné a mutatót, így az éves infláció a jegybanki alapokkal számolva is csupán 2,5 százalék körül alakulna.
A kormányzati kommunikáció egyelőre kettős képet mutat a kérdésben. Magyar Péter a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón arról beszélt, hogy érdemes megfontolni a kivezetést, hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy a jelenleg erősen csökkenő, a jegybanki célok alatti inflációs pálya fennmaradjon.
A Pénzügyminisztérium hivatalos válasza szerint azonban az árrésstop eltörlése jelenleg egyáltalán nem szerepel a napirenden.
Címlapkép forrása: Portfolio
Amerika támadja Iránt, közben a piacok is botladoznak
Záproznak a konjunktúra adatok.
Megőrülnek Magyarországért, a világ egyik legjobb üzlete minket hitelezni
Szinte hihetetlen, ami a magyar kötvénypiacon történik.
Annyira meleg lesz, hogy rendkívüli intézkedéseket hoztak Budapest egyik kerületében
A lakosságot együttműködésre kéri.
Akkora a baj Oroszországban, hogy már Putyin is kénytelen volt elismerni
Ígéreteket tett a jövőre vonatkozóan.
A keleti nagyhatalom megoldhatta a gyilkos drónok problémáját: ez mutathatja meg, mi lesz a jövő
Egyetlen katonai is tudja hordani.
Ezt Putyin nem teszi zsebre: alaposan szétszedték az orosz győzelmi jelentéseket
Rengeteg a veszteség.
Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben
Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az árfolyam és elérte a 200 napos mozgóátlag szintjét, sőt, a múlt héten le is törte.Kialak
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Érdemes kivárni a kamatcsökkenés miatt a lakásvásárlással?
A jegybank június 24-től 6,00 százalékra mérsékelte az alapkamatot és további csökkentéseket helyezett kilátásba. A hosszú bankközi hozamok pedig már ezen lépés előtt is érdemben mérsé
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre
Miért menekült meg a világ az olajválságtól?
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.
Agrárkonteók és a valóság: Tényleg a jégkármérséklő szárítja ki az Alföldet?
Összeesküvés-elméletek az időjárás mögött.