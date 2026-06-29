Mindent bevet a hazai áramhálózat a túlélésért: megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord

Bár a MAVIR egyelőre nem tett közzé hivatalos közleményt, a rendszerirányító nyilvánosan elérhető adatai alapján úgy tűnik, hogy hétfőn új nyári rendszerterhelési rekord született Magyarországon.

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A rendelkezésre álló adatok szerint a villamosenergia-rendszer terhelése meghaladta a korábbi, 2024 nyarán beállított 7035 megawattos nyári rekordot - nem is kicsivel.

A rendszerterhelési görbe alapján a hétfői csúcs 7400 MW körül alakulhat

- amely rekord akár már holnap megdőlhet.

Rendszerterhelés terv és tény adatok - Forrás: MAVIR

A rendkívüli hőhullám miatt jelentősen megugrott a villamosenergia-igény, elsősorban a légkondicionáló berendezések fokozott használata miatt. A magas fogyasztás különösen érzékeny időszakban érte a rendszert, hiszen a hétvégén a Duna felmelegedése miatt a Paksi Atomerőműnek vissza kellett fognia termelését. Hétfőn pedig csak miniszteri felmentéssel tudta elkerülni a további jelentősebb teljesítménycsökkentést.

A mostani csúcs ugyanakkor elmarad a valaha mért legmagasabb magyarországi rendszerterhelésétől, amelyet 2026 januárjában 8182 megawattal regisztrált a MAVIR.

A rendszerterhelési rekordok jól mutatják, hogy az elektrifikációs folyamatok a téli fűtésben és a nyári hőhullámok egyre nagyobb kihívást jelentenek a villamosenergia-rendszer számára. Míg korábban a téli fűtési szezonban jelentkeztek a legnagyobb terhelések, az utóbbi években a nyári csúcsok is egyre inkább megközelítik a téli értékeket a hűtési igény növekedése miatt.

A hazai villamosenergia-rendszer tehát mindent bevet a túlélésért, ami csak elérhető: az esti órákra a napenergia-termelés (sárga sáv, lenti ábra) teljesen kiesik, így a megugró bruttó rendszerterhelés (piros vonal, fenti ábra) kiszolgálására a nukleáris, gázalapú és lignites kapacitások mellett már a rendkívül költséges és környezetszennyező olaj tüzelésű erőműveket (sötétkék sáv, lenti ábra) is be kellett hívni a termelésbe.

Mindeközben a hazai erőművi képességek (fekete vonal, lenti ábra) messze elmarad a szükségletektől, ezért Magyarország jelenleg masszív mennyiségű áramimportra szorul, ami

méregdrága áramárak mellett kényszeríti behozatalra az országot

- hiszen a legtöbb európai ország ezzel a problémával kűzd egyszerre.

Erőművi termelés primer források szerinti megoszlása és az import-export szaldó - Forrás: MAVIR

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