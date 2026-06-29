ÉLŐ  67'
BRA
Brazília 1 1 Japán
JPN
  gól: Carlos Henrique Casimiro 56'
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Mindent bevet a hazai áramhálózat a túlélésért: megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord
Gazdaság

Mindent bevet a hazai áramhálózat a túlélésért: megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord

Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Bár a MAVIR egyelőre nem tett közzé hivatalos közleményt, a rendszerirányító nyilvánosan elérhető adatai alapján úgy tűnik, hogy hétfőn új nyári rendszerterhelési rekord született Magyarországon.
Energy Investment Forum 2026
Az energiaszektor csúcsvezetői egy helyen: stratégiai válaszok versenyképességről, beruházásokról, szabályozásról és az energetikai jövőjéről.
Információ és jelentkezés

A rendelkezésre álló adatok szerint a villamosenergia-rendszer terhelése meghaladta a korábbi, 2024 nyarán beállított 7035 megawattos nyári rekordot - nem is kicsivel.

A rendszerterhelési görbe alapján a hétfői csúcs 7400 MW körül alakulhat

- amely rekord akár már holnap megdőlhet.

Képernyőfotó 2026-06-29 - 19
Rendszerterhelés terv és tény adatok - Forrás: MAVIR

A rendkívüli hőhullám miatt jelentősen megugrott a villamosenergia-igény, elsősorban a légkondicionáló berendezések fokozott használata miatt. A magas fogyasztás különösen érzékeny időszakban érte a rendszert, hiszen a hétvégén a Duna felmelegedése miatt a Paksi Atomerőműnek vissza kellett fognia termelését. Hétfőn pedig csak miniszteri felmentéssel tudta elkerülni a további jelentősebb teljesítménycsökkentést.

Még több Gazdaság

Franciaország újabb hőhullámra készül

Tisza-kormány: nagy bejelentéseket tett Magyar Péter a költségvetésről és az alkotmányozási folyamatról

Elérte a kritikus pontot a hőség Magyarországon: megszólalt a miniszter a korlátozásokról

A mostani csúcs ugyanakkor elmarad a valaha mért legmagasabb magyarországi rendszerterhelésétől, amelyet 2026 januárjában 8182 megawattal regisztrált a MAVIR.

A rendszerterhelési rekordok jól mutatják, hogy az elektrifikációs folyamatok a téli fűtésben és a nyári hőhullámok egyre nagyobb kihívást jelentenek a villamosenergia-rendszer számára. Míg korábban a téli fűtési szezonban jelentkeztek a legnagyobb terhelések, az utóbbi években a nyári csúcsok is egyre inkább megközelítik a téli értékeket a hűtési igény növekedése miatt.

A hazai villamosenergia-rendszer tehát mindent bevet a túlélésért, ami csak elérhető: az esti órákra a napenergia-termelés (sárga sáv, lenti ábra) teljesen kiesik, így a megugró bruttó rendszerterhelés (piros vonal, fenti ábra) kiszolgálására a nukleáris, gázalapú és lignites kapacitások mellett már a rendkívül költséges és környezetszennyező olaj tüzelésű erőműveket (sötétkék sáv, lenti ábra) is be kellett hívni a termelésbe.

Mindeközben a hazai erőművi képességek (fekete vonal, lenti ábra) messze elmarad a szükségletektől, ezért Magyarország jelenleg masszív mennyiségű áramimportra szorul, ami

méregdrága áramárak mellett kényszeríti behozatalra az országot

- hiszen a legtöbb európai ország ezzel a problémával kűzd egyszerre.

Képernyőfotó 2026-06-29 - 19
Erőművi termelés primer források szerinti megoszlása és az import-export szaldó - Forrás: MAVIR

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kimondták a kutatók, melyik európai ország fogyhat először ki az ivóvízből
Bemondta Magyar Péter: még rosszabb állapotban van a költségvetés, mint amit eddig tudtunk
Tisza-kormány: nagy bejelentéseket tett Magyar Péter a költségvetésről és az alkotmányozási folyamatról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility