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Nem bírták a hűtők a hőséget a brit boltokban
Gazdaság

Nem bírták a hűtők a hőséget a brit boltokban

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A brit Tesco több üzletében is meghibásodtak a hűtő- és fagyasztóberendezések, ami kiürült pultokhoz és vásárlói felháborodáshoz vezetett. Az áruházlánc igyekezett megnyugtatni a vásárlókat, hogy a problémák elszigeteltek, és az érintett berendezéseket megjavították. A hűtési problémák más brit kiskereskedelmi láncokat is elértek, köztük a Marks & Spencert, a Sainsbury'st és az Asdát, miközben az Egyesült Királyság egyes részein a hőmérséklet megközelítette a 36 Celsius-fokot.

A brit Tesco igyekezett megnyugtatni vásárlóit, hogy a több üzletében tapasztalt hűtő- és fagyasztómeghibásodások nem érintik a teljes hálózatot. Bár az áruházlánc elismerte az elszigetelt műszaki problémák tényét, hangsúlyozta, hogy bízik az infrastruktúrájában, így a friss és fagyasztott termékek az üzletek túlnyomó többségében továbbra is elérhetők - írta a The Grocer.

A megnyugtatónak szánt közleményt azután adták ki, hogy a közösségi médiában és a sajtóban is beszámolók jelentek meg a kiürült hűtőpultokról és fagyasztókról. A problémák többek között olyan települések Tesco-egységeit érintették, mint Altrincham, Bristol, Crewe, Colchester, Haslingden, Hove, Stafford, West Bromwich és Winchester.

Az egyik érintett áruház levélben kért elnézést a vásárlóktól a kenningtoni szupermarket hűtőrendszerének meghibásodása miatt az elmúlt hetekben tapasztalt fennakadásokért. Az üzlet tájékoztatása szerint a berendezéseket azóta teljesen megjavították, és a friss, valamint fagyasztott termékek készleteit is feltöltötték.

A műszaki problémák a Tesco kiszállítási szolgáltatását is elérték.

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Az egyik áruház kiszállítója a TikTokon arról számolt be, hogy a boltban az összes hűtő és fagyasztó meghibásodott, emiatt a vásárlók felháborodva fogadták a hiányzó termékeket.

Nem csak a Tescónál volt probléma

A leállások nem korlátozódtak a Tescóra, hiszen több más kiskereskedelmi láncnál, köztük a Marks & Spencernél, a Sainsbury’snél és az Asdánál is hasonló nehézségek adódtak, amikor a hőmérséklet az Egyesült Királyság egyes részein megközelítette a 36 Celsius-fokot.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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