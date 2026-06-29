Pert vesztett a Ryanair, vége a méregdrága különdíjaknak

Az osztrák Legfelsőbb Bíróság a fogyasztóvédők javára döntött a Ryanair egyes különdíjaival szemben – közölte az Osztrák Fogyasztóvédelmi Szervezet (VKI). A diszkont légitársaságnak így három hónapon belül fel kell hagynia a kifogásolt feltételek alkalmazásával Ausztriában.

A bíróság május 14-én kelt ítélete szerint a Ryanair általános szerződési feltételeinek tizennégy kikötése jogellenes. Az eljárást a VKI indította az osztrák kormány megbízásából.

A döntés több különdíjat is érint, köztük az 55 eurós repülőtéri utasfelvételi díjat, a beszállókártya kinyomtatásáért felszámolt 15 eurót, a 25 eurós csecsemőpótdíjat, valamint a névmódosításért kért, akár 160 euróig terjedő összeget.

A bíróság aggályosnak nevezte, hogy

egyes díjakat olyan esetekben is felszámítanak, amikor a hiba magának a légitársaságnak a mulasztásából adódik.

Petra Leupold, a VKI jogi részlegének vezetője szerint a testület egyértelművé tette, hogy a pótdíjaknak átláthatóknak kell lenniük, és nem hozhatják tisztességtelenül hátrányos helyzetbe a fogyasztókat. A szervezet szerint a döntés megnyithatja az utat a már kifizetett díjak visszaigénylése előtt.

A Ryanair vitatta a fogyasztóvédelmi szervezet értelmezésének egy részét. A társaság szerint a bíróság nem minősítette jogellenesnek az árazási modelljét, és visszamenőleges kártérítést sem rendelt el. A légitársaság szóvivője hozzátette, hogy a VKI korábban két alsóbb fokú bíróságon sem járt sikerrel hasonló követelésekkel.

Ausztria a legújabb állam, amely fellépett a Ryanair egyes díjai ellen. A légitársaság a múlt héten jelentette be, hogy eltörli a szülőknek a gyermekeik melletti ülőhely biztosításáért felszámolt díjat, miután a brit versenyhatóság vizsgálatot indított a gyakorlat miatt.

Forrás: Reuters

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