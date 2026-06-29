Rendkívüli felmentést kapott Paksi Atomerőmű a hőség miatt

A Paksi Atomerőmű közleménye szerint a Duna hőmérséklete miatt újra leterhelést kellett volna végezni az erőműben. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy rendkívüli helyzetben, ellátásbiztonsági okokból az energiapolitikáért felelős miniszter felmentést adjon e korlátozás alól.
Eddig az atomerőmű termelését összesen 563 MW-al csökkentették, ami teljes kapacitásának negyedét jelenti.
A hétfői napon a hatályos előírások alapján újabb termeléscsökkentést kellett volna végrehajtani a tovább melegedő dunai vízhőmérséklet miatt, azonban a MAVIR javaslatára
a miniszter 2026. június 29–30. közötti időszakra részleges felmentést adott a további korlátozás alól. Ennek eredményeként az atomerőműnek hétfőn már csak 40 megawattos teljesítménycsökkentést kell végrehajtania.
Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter közösségi oldalán azt írta: a rendkívüli hőhullám egész Európát érinti, ezért ellátásbiztonsági okokból döntött a felmentés mellett. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez nem jelenti a környezetvédelmi szabályok felfüggesztését, a Duna vízhőmérsékletét folyamatosan mérik, és az élővilág nincs veszélyben. A Paksi Atomerőmű közölte, hogy kedden 11 órától ismét elvégzik a szükséges vízhőmérsékleti méréseket, és az eredmények alapján, a MAVIR-ral egyeztetve döntenek az esetleges további intézkedésekről.
Miért volt rá szükség?
A nagy meleg nem csak az embereket izzasztja meg, hanem az elektromos hálózatokat is. A magas hőmérséklet mindenre kihatással van: csökkenti a termelő erőművek hatékonyságát, kihívás elé állítja a hálózatok fizikai teljesítőképességét, valamint csúcsra járatja az áramfelhasználást a hűtő berendezések használatával.
Tovább súlyosbítja a helyzetet, – ahogy korábban is írtuk – a Paksi Atomerőmű teljesítményét a Duna magas vízhőmérséklete miatt, a jogszabályi előírásoknak megfelelően csökkenteni kellett, pedig a stabil termelése ilyen helyzetekben kulcsszerepet játszik az energiarendszer működésében.
Az előírások alapján ha a víz hőmérséklete meghaladja a 25 Celsius-fokot, akkor naponta kell ellenőrizni azt, hogy az erőmű melegvíz-kifolyójától (a reaktor hűtését követően kiáramló vízmennyiség) számított 500 méterre eléri a 30 Celsius-fokot vagy sem - ez a végső határ, ami fölé nem mehet a Duna hőmérséklete. Ahhoz, hogy ezt elkerüljék, ha adott szakaszon a folyó vize eléri a 29,5 Celsius-fokot, az atomerőmű operátorai elkezdik lecsavarni a teljesítményt 0,1 fokonként 80-80 megawattal, hogy csökkentsék a hőterhelést.
Kivételes esetben, mint amilyen a mostani rendkívüli hőhullám, ha az áramhálózat ellátásbiztonsági szempontjai azt indokolják, akkor időlegesen az energiaügyi miniszter engedélyezheti, hogy egészen 32 Celsius-fokig elszaladjon a hőmérő - ez történt meg most.
Ugyanakkor Kapitány István a napokban hangsúlyozta, hogy a Paksi Atomerőmű leterhelése nem rendkívüli és a lakosság ebből közvetlenül semmit sem fog érzékelni. Ez annyiban mindenképp igaz, hogy a háztartások a rezsivédelmi rendszer keretein belül vételeznek, tehát a szűkös kínálat és magas keresleti viszonyok nem köszönnek vissza a villanyszámlákban az áremelkedésen keresztül. Ugyanakkor a vállalatok, amelyek piaci alapon szerzik be a szükséges energiamennyiségüket, már megérzik a hőhullámot.
A MAVIR erőművi forrásoldali adataiban egy igen érdekes, és ritkán előforduló jelenségre lehettünk figyelmesek vasárnap, ami a mai felmentést is indokolja.
Az esti 19-21 óra közötti csúcsidőszakban még a fűtőolajból áramot termelő erőműveket is be kellett hívni a rendszer stabilitásának megőrzése érdekében
Ez rámutat a villamosenergia-rendszer kifeszített helyzetére. Bár ezek az erőművek az 1960-70-es években még domináns szereplői voltak az áramtermelésnek, hatékonytalan és karbonintenztív működésük miatt a fejlett, zöld gazdaságokban már csak nagyon ritkán kapnak szerepet - amikor már nagy a szükség. A hazai forrásokon kívül még az importmennyiségekre támaszkodhat Magyarország, ami nagyon megugrik naplementével, és igen szűkösen áll rendelkezésre jelenleg.
Az is probléma az olajalapú energiatermeléssel, hogy a merit order rendszer miatt, ahol az erőművek termelési egységköltsége - tehát hogy egy MW energiát mekkora költséggel tudnak előállítani - határozza meg az áramárakat, a hatékonytalan működés és az európai karbonkvóták miatt amikor igénybe kell venni az ilyen technológiájú erőműveket, egyben azt is jelenti, hogy valószínűleg egekben vannak az árak is.
A hőhullám ugyanakkor messze nem csak Magyarországot érinti, hanem a teljes összekapcsolt európai villamosenergia-rendszert. Ilyenkor az országok egyszerre próbálnak minél több rendelkezésre álló villamos energiát biztosítani saját fogyasztóik számára, ami az egész régióban felfelé hajtja a nagykereskedelmi árakat – így Magyarországon is.
Ez jól látszik a HUPX másnapi piacának keddi árjegyzésein.
Az esti csúcsidőszakban a villamos energia ára tartósan 900 euró/MWh közelében alakul, ami közel tízszerese az idei átlagos nagykereskedelmi árszintnek.
Kapitány István ezért felhívta a figyelmet, hogy mivel a mostani hőhullám egész Európát érinti, a rendszeroldali megoldások korlátozottak, ezért a lakosság döntései felértékelődnek. Arra kérte a háztartásokat, hogy ahol lehet, mérsékeljék vagy ütemezzék át az energiafogyasztást az esti csúcsidőszakban, mert a tudatos energiahasználat hozzájárulhat a villamosenergia-rendszer kiegyensúlyozott működéséhez és az árak mérséklésehez a rendkívüli terhelést jelentő időszakban.
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