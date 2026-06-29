Szerdáig meghosszabbítja a harmadfokú hőségriasztást a Katasztrófavédelem

Az országos tisztifőorvos szerda éjfélig az ország egész területére meghosszabbította az eredetileg kedden éjfélkor lejáró legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást. A tartós kánikula miatt a hatóságok fokozott óvatosságra, folyamatos folyadékpótlásra és az idősek védelmére szólítanak fel, miközben országszerte tűzgyújtási tilalom is érvényben van.

A helyenként a 40 Celsius-fokot is megközelítő kánikula rendkívüli módon megterheli a szervezetet - áll a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében.

A rosszullétek elkerülése érdekében javasolt a bőséges vízfogyasztás, miközben érdemes kerülni az alkoholos, koffeines és cukros italokat.

Célszerű továbbá 11 és 16 óra között elkerülni a tűző napot, valamint mellőzni a megerőltető fizikai munkát.

valamint A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy lehetőség szerint tartózkodjanak hűvös, árnyékos helyen.

A bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája elérhető a Katasztrófavédelem honlapján.

A munkáltatóknak kötelező elegendő ivóvizet, rendszeres pihenőidőt és árnyékos pihenőhelyet biztosítaniuk a szabadban dolgozók számára. Ahol erre lehetőség van, ajánlott a munkavégzést a kora reggeli vagy a késő délutáni órákra átütemezni,

rosszullét gyanúja esetén pedig azonnal meg kell szakítani a munkát.

Kiemelten fontos lesz az idősekre, az egyedül élőkre és a krónikus betegekre való odafigyelés is. Érdemes őket naponta ellenőrizni, hogy biztosan elegendő folyadékot fogyasztanak-e, és hűvösen tudják-e tartani az otthonukat. A hőségriasztás kezdete óta a tűzoltókat már több mint kétszáz olyan idős emberhez riasztották, aki nem adott magáról életjelet.

Szigorúan tilos továbbá gyermeket, idős embert vagy háziállatot akár egyetlen percre is parkoló autóban hagyni, aki pedig ilyet tapasztal, haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívó számot.

A meleg időjárás egy kevésbé ismert veszélyt is tartogat, ugyanis a kémények huzathatása ilyenkor csökkenhet, és az úgynevezett légdugók miatt a nyílt égésterű vízmelegítőknél könnyen visszaáramolhat a szén-monoxid. A hatóságokhoz már több mint százhúsz ilyen jellegű bejelentés érkezett az elmúlt napokban, ezért a nyári időszakban is elengedhetetlen a szén-monoxid-érzékelők használata.

Az ország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben, amely az erdőkre és azok kétszáz méteres körzetére is kiterjed.

A rendkívül száraz növényzet miatt a legkisebb hőforrás is tüzet okozhat, ezért a katasztrófavédelem iránymutatása szerint

fokozott óvatosságra van szükség, különösen a mezőgazdasági betakarítások és a hővel vagy szikrával járó munkák során.

Az aktuális veszélyjelzésekről a Katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazása nyújt valós idejű tájékoztatást.

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