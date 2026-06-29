Szigorú döntést hoztak: az érinteni fogja a használtautó-eladást is

Az Európai Unió Tanácsa rendeletet fogadott el a járművek tervezésére és a már működésképtelen járművek felhasználására vonatkozó követelményekről, az új szabályok célja, hogy az új járműveket úgy tervezzék meg és gyártsák, hogy figyelembe vegyék az alkatrészek újrafelhasználását, hasznosítását - közölte az uniós tanács.

A tagállami kormányokat tömörítő testület brüsszeli közleménye szerint az új rendelet úgynevezett körforgásos követelményeket vezet be a járművek teljes életciklusára vonatkozóan a tervezéstől és a gyártástól a már működésképtelen járművek szétbontásáig.

A szabályok hatálybalépését követő hat év elteltével az új járművek gyártásához felhasznált műanyagok

legalább 15 százalékának újrahasznosításból kell származnia.

A végső cél a rendelet hatálybalépésétől számított 10 éven belül a 25 százalékos újrahasznosított műanyagarány elérése. Az újrahasznosított műanyagnak továbbá legalább 20 százalékát elhasználódott járművekből kell visszanyerni.

A gyártók pénzügyileg is felelőssé válnak járműveikért azok teljes életciklusa alatt, beleértve azt is, amikor azok hulladékká válnak. A gyártói felelősség magában foglalja a körforgásos tervezés előmozdítását, valamint az összes elhasználódott jármű ingyenes visszavételének és megfelelő kezelésének biztosítását.

A rendelet szerint amint egy jármű megfelel az elhasználódott jármű kritériumainak, át kell adni kezelésre egy engedélyezett létesítménynek,

illetve nem értékesíthető újra használt járműként.

A rendelet tiltja a közúti közlekedésre már nem alkalmas használt járművek exportját is, biztosítva, hogy az EU eleget tegyen azon kötelezettségvállalásainak, hogy ne járuljon hozzá a nem uniós országok szennyezéséhez, továbbá azért, hogy értékes alkatrészeket tartson meg a területén.

Az új rendelet a személygépkocsikra és a könnyű haszongépjárművekre vonatkozik, míg a nehézgépjárművekre, motorkerékpárokra és speciális célú járművekre korlátozottabb követelmények vonatkoznak majd.

A rendelet két évvel a kihirdetését követően lép hatályba.

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