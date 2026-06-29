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Tetőzik a hőség Magyarországon: itt az előrejelzés, ez vár ránk a héten
Gazdaság

Tetőzik a hőség Magyarországon: itt az előrejelzés, ez vár ránk a héten

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A múlt hét folyamán Magyarország fölé húzódott a Nyugat-Európában már perzselő hőséget okozó hőkupola, amely a hétvégén 40 Celsius-fokos csúcsokat hozott. Az előrejelzések szerint hétfőn és kedden tetőzik a hőhullám: a hőmérséklet 36 és 42 fok között alakulhat, ez alapján pedig jó esély van arra, hogy megdől a 41,9 fokos abszolút magyar melegrekord. Szerdán kissé mérséklődik a forróság, majd csütörtökön egy hidegfront érkezése hoz határozott változást, jelentős lehűléssel és csapadékkal.

A múlt héten Magyarország fölé húzódott az a hőkupola, amely Nyugat-Európában perzselő hőséget okozott, több országban sorra döntve a különféle hőmérsékleti rekordokat. Hazánkban a hőhullám már múlt héten 35 Celsius-fok feletti hőmérsékleti maximumokat hozott, a hétvégén pedig már a 40 Celsius-fokot is elérte a hőmérő higanyszála. Az előrejelzések szerint a kritikus napok még hátra vannak: hétfőn és kedde lesz a legmelegebb az országban, amikor szinte borítékolhatóan megdől majd a 41,9 Celsius-fokos abszolút melegrekord az országban.

Valószínűségi előrejelzés Budapestre nézve. Csütörtökön megnő a csapadék esélye a fővárosban, emellett pedig az álaghőmérséklet is 30 Celsius-fok alá eshet. Kép forrása: HungaroMet

Igazi enyhülés egy csütörtökön érkező hidegfront hozhat majd, ami a csapadék mellett mérsékletebb hőmérsékletet is hoz majd.

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Tetőzik a hőség hétfőn és kedden

A HungaroMet előrejelzése szerint hétfőn és kedden túlnyomórészt a napsütés határozza meg az időjárást, csupán kevés gomoly- és fátyolfelhő jelenik meg az égen.

Ezeken a napokon a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 Celsius-fok között alakul, és a késő esti órákban is 22-30 fok közötti melegre kell számítani.

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hungaromet-időjárás-hétfő
Kép forrása: HungaroMet

Záporokra, zivatarokra elszórtan, hétfőn főként az Északi-középhegységben és a keleti országrészben, kedden pedig inkább a Dunától keletre lehet számítani. A légmozgás alapvetően gyenge vagy mérsékelt marad, de a Nyugat-Dunántúlon már kedden megélénkülhet az északi szél, a zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is előfordulhatnak.

hungaromet-időjárás-kedd
Kép forrása: HungaroMet

Időjárás szerdán

Szerdán a napsütés mellett már erőteljesebbé válik a felhőképződés, és egyre többfelé alakulhat ki zápor, valamint zivatar. A csapadék eloszlása ugyanakkor rendkívül egyenetlen lesz, így míg

egyes területeken rövid idő alatt nagy mennyiségű eső eshet, máshol teljesen száraz maradhat az idő.

A hőség kissé mérséklődik, a csúcsértékek 32 és 39 Celsius-fok között alakulnak. A Dunántúlon nagy területen megerősödik az északi szél, a zivatarokat pedig átmeneti szélrohamok is kísérhetik.

hungaromet-időjárás-szerda
Kép forrása: HungaroMet

Időjárás csütörtökön

Csütörtökön egy hidegfront felhőzete vonul át az ország felett keleti irányba, ami

határozott változást hoz az időjárásban.

Többfelé számíthatunk záporra, zivatarra és esőre, miközben a hőmérséklet jelentősen visszaesik, hiszen a hajnali 18-23 Celsius-fokot követően napközben már csak 25-32 Celsius-.fokot mérhetünk.

hungaromet-időjárás-csütörtök
Kép forrása: HungaroMet

A csapadék a Dunántúl északnyugati és nyugati részén szűnik meg legkorábban, ott már napközben kisüt a nap. A front érkezésével az északi szél a Dunántúlon és északkeleten sokfelé megerősödik, helyenként, illetve a zivatarok környezetében viharossá fokozódik.

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