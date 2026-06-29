Tetőzik a hőség Magyarországon: itt az előrejelzés, ez vár ránk a héten

A múlt héten Magyarország fölé húzódott az a hőkupola, amely Nyugat-Európában perzselő hőséget okozott, több országban sorra döntve a különféle hőmérsékleti rekordokat. Hazánkban a hőhullám már múlt héten 35 Celsius-fok feletti hőmérsékleti maximumokat hozott, a hétvégén pedig már a 40 Celsius-fokot is elérte a hőmérő higanyszála. Az előrejelzések szerint a kritikus napok még hátra vannak: hétfőn és kedde lesz a legmelegebb az országban, amikor szinte borítékolhatóan megdől majd a 41,9 Celsius-fokos abszolút melegrekord az országban.
Igazi enyhülés egy csütörtökön érkező hidegfront hozhat majd, ami a csapadék mellett mérsékletebb hőmérsékletet is hoz majd.
Tetőzik a hőség hétfőn és kedden
A HungaroMet előrejelzése szerint hétfőn és kedden túlnyomórészt a napsütés határozza meg az időjárást, csupán kevés gomoly- és fátyolfelhő jelenik meg az égen.
Ezeken a napokon a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 Celsius-fok között alakul, és a késő esti órákban is 22-30 fok közötti melegre kell számítani.
Záporokra, zivatarokra elszórtan, hétfőn főként az Északi-középhegységben és a keleti országrészben, kedden pedig inkább a Dunától keletre lehet számítani. A légmozgás alapvetően gyenge vagy mérsékelt marad, de a Nyugat-Dunántúlon már kedden megélénkülhet az északi szél, a zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is előfordulhatnak.
Időjárás szerdán
Szerdán a napsütés mellett már erőteljesebbé válik a felhőképződés, és egyre többfelé alakulhat ki zápor, valamint zivatar. A csapadék eloszlása ugyanakkor rendkívül egyenetlen lesz, így míg
egyes területeken rövid idő alatt nagy mennyiségű eső eshet, máshol teljesen száraz maradhat az idő.
A hőség kissé mérséklődik, a csúcsértékek 32 és 39 Celsius-fok között alakulnak. A Dunántúlon nagy területen megerősödik az északi szél, a zivatarokat pedig átmeneti szélrohamok is kísérhetik.
Időjárás csütörtökön
Csütörtökön egy hidegfront felhőzete vonul át az ország felett keleti irányba, ami
határozott változást hoz az időjárásban.
Többfelé számíthatunk záporra, zivatarra és esőre, miközben a hőmérséklet jelentősen visszaesik, hiszen a hajnali 18-23 Celsius-fokot követően napközben már csak 25-32 Celsius-.fokot mérhetünk.
A csapadék a Dunántúl északnyugati és nyugati részén szűnik meg legkorábban, ott már napközben kisüt a nap. A front érkezésével az északi szél a Dunántúlon és északkeleten sokfelé megerősödik, helyenként, illetve a zivatarok környezetében viharossá fokozódik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
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