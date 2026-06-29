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FONTOS Hőség: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter
Tisza-kormány: akkora a vízhiány, hogy Magyar Péter is megszólalt
Gazdaság

Tisza-kormány: akkora a vízhiány, hogy Magyar Péter is megszólalt

Portfolio
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A rendkívüli szárazság és a szerdáig meghosszabbított harmadfokú hőségriasztás miatt kritikus helyzet alakult ki a hazai vízellátásban, ezért Magyar Péter az ivóvíz-fogyasztás azonnali mérséklésére kérte a lakosságot. A hőhullám az energiarendszert is érinti: a MAVIR kezdeményezésére az energiaügyi miniszter részleges felmentést adott a Paksi Atomerőműnek a további teljesítménycsökkentés alól, így június 29–30-án az eredetileg előírtnál nagyobb teljesítménnyel működhet az ellátásbiztonság fenntartása érdekében. Nyílt levélben tiltakozott a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke egy olyan előkészítés alatt álló javaslat ellen, amely befagyasztaná a polgármesterek bérét, miközben jelentősen csökkentené a megyei közgyűlési elnökök fizetését. Közben személyi szabadság megsértésének gyanújával hallgatta ki a Fővárosi Nyomozó Ügyészség Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ volt főigazgatóját, az ügyben zajló eljárás újabb fontos fejleményekhez érkezett.
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Hőség: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter

A rendkívüli szárazság és a szerda éjfélig meghosszabbított harmadfokú hőségriasztás miatt kritikus helyzet alakult ki a hazai vízellátásban, ezért Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében az ivóvíz-fogyasztás azonnali mérséklésére szólította fel a lakosságot.

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Hőség: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter
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Nagy Ervin üzent Hankó Balázsnak

Az lenne az igazi szolidaritás, ha Hankó Balázs is vállalná a felelősséget, és nem csak a kollégáin csattana az ostor - írta Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a Facebook-oldalán hétfő este, szavait a volt miniszternek címezve.

Nagy Ervin Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter közleményére reagált, amelyben a politikus azt írta, ő és munkatársai jóhiszeműen jártak el a kulturális támogatások ügyében, valamint azt, hogy szolidaritását fejezi ki a kulturális támogatásokat kezelő munkatársai felé, akik meggyőződése szerint valós jogi indok nélkül kerültek letartóztatásba.

Nagy Ervin bejegyzését úgy folytatta:

az lenne a szolidaritás, ha megnevezné, kitől kapta a parancsokat a volt miniszter.

"Az lenne a szolidaritás, ha megjelenne a munkahelyén, amikor Önről van szó" - sorolta az államtitkár Hankó Balázsnak, majd szavait azzal zárta: "az lenne a szolidaritás, ha bocsánatot kérne a magyar néptől".

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Tanács Zoltán: aktívabb uniós együttműködés jön a digitális szuverenitásért

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy az Európai Bizottság alelnökével, Henna Virkunnennel egyeztetett Magyarország és az Európai Unió digitális szuverenitással kapcsolatos együttműködéséről. A felek egyetértettek abban, hogy csökkenteni kell az egyoldalú függőséget a nagy technológiai szolgáltatóktól, miközben növelni kell az európai számítási kapacitásokat és meg kell őrizni a nemzeti kontrollt a kritikus digitális infrastruktúrák felett.

A miniszter szerint a digitális szuverenitás erősítése nem az európai együttműködés visszaszorítását jelenti, hanem annak elmélyítését. Úgy fogalmazott, hogy az Orbán-kormány ezen a területen követett politikája kudarcot vallott, ezért Magyarország a jövőben szorosabb együttműködésre törekszik az Európai Unióval.

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Elérte a kritikus pontot a hőség Magyarországon: megszólalt a miniszter a korlátozásokról

A rendkívüli hőhullám miatt takarékos ivóvízhasználatra kérte a lakosságot Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a hétvégén több térségben is kiugróan megugrott a vízfogyasztás, miközben a szennyvíz mennyisége ezt nem követte, ami arra utal, hogy sokan továbbra is locsolásra és autómosásra használják a vezetékes ivóvizet.

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Elérte a kritikus pontot a hőség Magyarországon: megszólalt a miniszter a korlátozásokról
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Kihallgatták a TEK volt főigazgatóját

Személyi szabadság megsértésének gyanújával hallgatta ki a Fővárosi Nyomozó Ügyészség Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ (TEK) volt főigazgatóját. A gyanú szerint a nyugalmazott rendőr altábornagy egy 2026-os akció során jogellenesen és megalázó módon tartott fogva hét ukrán állampolgárt az úgynevezett aranykonvoj-ügyben. A volt főigazgató tagadja a bűncselekmény elkövetését, és szabadlábon védekezik - számolt be a Telex.

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Kihallgatták a TEK volt főigazgatóját
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A Magyar Honvédség több településen is ivóvízzel segít a hőség miatt

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter közölte, hogy a Magyar Honvédség az extrém hőség idején folyamatosan biztosít zacskózott ivóvizet a különböző rendezvények résztvevőinek és a kijelölt települések lakóinak.

Amennyiben a helyzet indokolja, további katonai erőforrásokat is mozgósítanak.

A honvédség eddig Budapesten, Tiszaújvárosban, Orfűn, Zalacsányban és Zalaszentgróton biztosította az ivóvízellátást.

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Tiltakoznak a megyei önkormányzatok az illetményekről szóló törvényjavaslat benyújtásának módja miatt

Nyílt levélben tiltakozik a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének (MÖOSZ) elnöke egy olyan új javaslat ellen, amely előzetes egyeztetés nélkül fagyasztaná be a polgármesterek bérét, és drasztikusan csökkentené a megyei közgyűlési elnökök fizetését. A szervezet a kialakult helyzet tisztázása érdekében azonnali személyes találkozót sürget.

Pajna Zoltán, a MÖOSZ elnöke Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterhez fordult a törvénytervezet miatt.

Az elnök kifogásolja, hogy a kormánypárt a szakmai szervezetek bevonása nélkül terjesztette be a módosítást.

A lépés azért is okozott komoly csalódást az önkormányzatoknak, mert június elején a miniszter személyesen ígérte meg, hogy a kormány nem kezdeményez és nem hajt végre őket érintő változtatásokat előzetes egyeztetések nélkül.

A dokumentum ráadásul egyenlőtlenül érinti a tisztségviselőket. Míg a polgármesterek és a főpolgármesterek illetményét a javaslat csupán a jelenlegi szinten rögzítené, addig a vármegyei közgyűlések elnökeinek bérét a felére vágná vissza. Pajna Zoltán levelében hangsúlyozta, hogy

a döntés az átalány-költségtérítés megvonásával együtt a gyakorlatban 65 százalékos jövedelemcsökkenést jelentene az érintetteknek.

Az elnök szerint az ellentmondások és a be nem tartott ígéretek miatt elkerülhetetlen egy sürgős, személyes egyeztetés a tárcavezetővel.

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Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter is keményen odaszólt a tervezett bérplafon miatt Magyar Péternek

Kiderült, mit kérnek az önkormányzatok a kormánytól – már látszik, hol lehetnek az ütközési pontok

(Forrás: HVG)

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Egyre több helyen fogy el a víz, Magyar Péter is megszólalt a vízkorlátozásokról

Több Fejér vármegyei településen vízhiány alakult ki, illetve vannak olyan települések a vármegye északi részén, ahol vízkorlátozásra lehet szükség - közölte a Fejérvíz Zrt. a Facebook-oldalán. Az eseményekre a Tisza-kormány is reagált, Magyar Péter miniszterelnök a vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben.

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Egyre több helyen fogy el a víz, Magyar Péter is megszólalt a vízkorlátozásokról
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Szerdáig meghosszabbítja a harmadfokú hőségriasztást a Katasztrófavédelem

Az országos tisztifőorvos szerda éjfélig az ország egész területére meghosszabbította az eredetileg kedden éjfélkor lejáró legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást. A tartós kánikula miatt a hatóságok fokozott óvatosságra, folyamatos folyadékpótlásra és az idősek védelmére szólítanak fel, miközben országszerte tűzgyújtási tilalom is érvényben van.

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Szerdáig meghosszabbítja a harmadfokú hőségriasztást a Katasztrófavédelem
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Rendkívüli felmentést kapott Paksi Atomerőmű a hőség miatt

Részleges felmentést kapott a Paksi Atomerőmű a további teljesítménycsökkentés alól a rendkívüli hőhullám miatt. A MAVIR kezdeményezésére az energiaügyi miniszter június 29–30. között engedélyezte, hogy az atomerőmű az eredetileg előírtnál magasabb teljesítménnyel működjön az ország villamosenergia-ellátásának biztonsága érdekében.

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Rendkívüli felmentést kapott Paksi Atomerőmű a hőség miatt
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Cserháti Péter lemondott igazgatói tagságáról a Richter Gedeon Nyrt-ben

Távozik a Richter Gedeon Nyrt. igazgatóságából Cserháti Péter - közölte a Richter a Budapesti Értéktőzsde honlapján hétfőn.

Cserháti Péter július 1-jei hatállyal lemondott a Richter Gedeon Nyrt. igazgatósági tagságáról, tekintettel arra, hogy miniszteri tanácsadói feladatok ellátására kapott felkérést az egészségügyi kormányzatban - közölte a cég.

(Forrás. MTI)

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A Szociális és Családügyi Minisztériumnál folytatja Zeller Judit, helyettes államtitkárként

A Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes államtitkára lett Zeller Judit – közölte a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), ahol az újdonsült helyettes államtitkár korábban az Esélyegyenlőségi és Önrendelkezési Progrmaját vezette.

Zeller Judit 2016-tól dolgozott a jogvédő szervezetnél, ahol tevékenysége kiemelkedő jelentőséggel bírt a betegjogok, az önrendelkezési jog, az életvégi döntések, valamint az oktatási és szülői jogok területén. A gyakorlatban aktív segítséget nyújtott az oktatás szabadságáért küzdő mozgalmaknak, az SZFE oktatóinak, a sztrájkoló pedagógusoknak és az érintett szülőknek. Emellett támogatta azokat a betegeket is, akiknek sérült a megfelelő egészségügyi ellátáshoz és tájékoztatáshoz való joguk.

A TASZ meggyőződése szerint korábbi munkatársuk az állami szférában is ezt az értékrendet képviseli majd. A szervezet kiemelte, hogy

a kormányváltás óta kifejezetten reménykeltő tendencia figyelhető meg, hiszen már több, az emberi jogok iránt elkötelezett, a civil szférából érkező szakember is jelentős kormányzati pozíciót kapott.

(Forrás: HVG)

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Kimondták az Otthon Start és társai halálos ítéletét - Kellemesebb lehet a kimúlás, mint gondolnánk

Az euróbevezetés nem pusztán monetáris vagy makrogazdasági kérdés: a lakáspolitika egyik leghatékonyabb eszköze is lehet. Egy friss közgazdasági kutatás szerint az euróövezeti csatlakozás olyan tartósan alacsony és stabil kamatkörnyezetet teremthetne, amely piaci alapon válthatná ki a költségvetést folyamatosan terhelő állami lakáshitel-támogatásokat. A magyar lakáshitelezés több mint 130 éves története és a szomszédos euróövezeti országok tapasztalatai egyaránt azt mutatják: az euró a monetáris integráció mellett a lakásfinanszírozás fenntarthatóbb alapokra helyezését is jelentené Magyarország számára.

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Kimondták az Otthon Start és társai halálos ítéletét - Kellemesebb lehet a kimúlás, mint gondolnánk
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Forsthoffer Ágnes kezdeményezi az előző házelnök által kiszabott büntetések miatt folyó peres eljárások megszüntetését

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke kezdeményezi minden olyan folyamatban lévő peres eljárás békés megegyezéssel történő megszüntetését, amelyben korábbi képviselők "küzdenek" az előző házelnök által kiszabott "túlzó mértékű" büntetések ellen.

A házelnök erről az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtt beszélt.

Forsthoffer Ágnes egyúttal kifogásolta, hogy az elmúlt időszakban egyes képviselők lejárató tartalmakat tettek közzé a közösségi médiában. Kiemelte:

a történelem nem azokra emlékszik, akik lejáratásokkal, provokációval rombolták az Országgyűlés tekintélyét, hanem azokra, akik értéket tudtak teremteni, és meg tudták méltóságukat őrizni akkor is, amikor talán ez volt a nehezebb út számukra.

"A magyar választópolgárok leadott szavazataikkal bíztak abban, hogy választott képviselőik az ő sorsukkal és az őket érintő ügyekkel foglalkoznak, és nem egymás lejáratásával a közösségi média felületein" - fogalmazott Forsthoffer Ágnes.

A házelnök kérte a képviselőktől, hogy ne azért viselkedjenek az Országgyűlés tekintélyhez méltóan, mert ezt valaki elvárja vagy mert a pénzbüntetést szeretnék elkerülni. "Azért változtassunk, mert egyszer mindannyiunknak számot kell adnunk arról, hogy milyen emberek voltunk, és milyen értéket teremtettünk, amikor a törvényhozó hatalom, a közbeszéd jobbá tételének lehetősége és a nyilvánosság ereje a kezünkben volt" - mondta a házelnök.

(Forrás: MTI)

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Magyar Péter: "A leköszönő kormány költségvetési politikája orosz rulett volt"

Rendkívüli kétnapos ülést tart hétfőn és kedden a magyar Országgyűlés Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, amelyben a kormányfő várhatóan a hőség elleni védekezésről, a hétvégi kormányülés tapasztalatairól és az átvilágítások első eredményeiről számol be.

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Magyar Péter:
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Évtizedes adósságot törleszt a kormány a megújuló éjszakai közlekedéssel a főváros környékén élőknek

Július elsejétől jelentősen kibővül és a fővárosi hálózathoz igazodik a Budapest környéki éjszakai közösségi közlekedés. Első körben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térségébe indulnak sűrűbb, az utolsó metrókhoz csatlakozó járatok, a nyár második felétől pedig további települések is bekapcsolódnak az új rendszerbe. Az új menetrendekről itt lehet tájékozódni.

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Évtizedes adósságot törleszt a kormány a megújuló éjszakai közlekedéssel a főváros környékén élőknek
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Vitézy Dávid: önálló vonatlízingcég segítségével újul meg a HÉV- és InterCity-flotta

Új részleteket közölt Vitézy Dávid a vasúti járműbeszerzésekről és az autópálya-koncesszió felülvizsgálatáról az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a HÉV- és InterCity-flotta megújításához önálló vonatlízingcéget hoznak létre, a tendereket pedig a nyár végéig kiírják. Emellett azt is jelezte: az állam eddig 1024 milliárd forintot fizetett ki a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó autópálya-koncessziós társaságnak, miközben a szerződés uniós jogi vizsgálata akár az Európai Bíróság elé is kerülhet.

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Vitézy Dávid: önálló vonatlízingcég segítségével újul meg a HÉV- és InterCity-flotta
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Újabb rendkívüli parlamenti ülés jön, döntés születhet az ügynökaktákról és a polgármesterek béréről is

Kétnapos rendkívüli ülést tart az Országgyűlés hétfőn és kedden, amelyen a képviselők egyebek mellett a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről, a polgármesteri fizetések korlátozásáról, az egészségbiztosítási rendszer átalakításáról, valamint az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról is tárgyalnak és döntenek. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök szintén felszólal a parlamentben - közölte az Infostart.

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Újabb rendkívüli parlamenti ülés jön, döntés születhet az ügynökaktákról és a polgármesterek béréről is
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Itt a radikális javaslat: kedvezőbb nyugdíjazást követelnek a magyar egyenruhások

Tárcaközi egyeztetést kezdeményezett a hivatásos állomány számára kialakítandó új kompenzációs nyugdíjrendszerről a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ), a Frontvonal Szakszervezeti Szövetség és a Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete (VPDSZ) az MTI-nek hétfőn elküldött nyílt levélben.

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Itt a radikális javaslat: kedvezőbb nyugdíjazást követelnek a magyar egyenruhások
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Válságban a magyar egészségügy: ha a 70 feletti orvosok kiesnek a rendszerből, nem marad mit megreformálni

Az orvostársadalom elöregedése és a hibás finanszírozási rendszer miatt a magyar háziorvosi ellátás tartósan instabillá vált. Jelenleg több mint ezer praxis betöltetlen, az alapellátás működése pedig döntően a hetven év feletti orvosokon múlik. Cserni István háziorvos egy szakmai konferencián arra figyelmeztetett, hogy azonnali strukturális reformokra, csoportpraxisok kialakítására és rugalmasabb foglalkoztatási formákra van szükség a rendszer összeomlásának elkerüléséhez - írta a Népszava.

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Válságban a magyar egészségügy: ha a 70 feletti orvosok kiesnek a rendszerből, nem marad mit megreformálni
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Kármán András bejelentette: megvan a döntés a NAV új vezetéséről

Döntés született a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új vezetéséről, így az elnöki posztot a jövőben Tamásné Czinege Csilla tölti be, az adószakmai elnökhelyettes pedig Czöndör Szabolcs lesz - olvasható a Pénzügyminisztérium közleményében. Kármán András pénzügyminiszter bejelentése szerint az új vezetők feladata egy politikamentes, ügyfélközpontú intézmény megteremtése, amely belső megújulásával hatékonyan tudja támogatni a TISZA-kormány korrupcióellenes törekvéseit.

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Kármán András bejelentette: megvan a döntés a NAV új vezetéséről
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Bemondta Magyar Péter: még rosszabb állapotban van a költségvetés, mint amit eddig tudtunk

A kormány a mögöttünk álló hétvégén kettős kihívással szembesült, hiszen a rendkívüli hőhullám elleni országos védekezés irányítása mellett egy háromnapos informális kormányülést is lebonyolított. A pilisszentkereszti tanácskozáson a kabinet áttekintette az ország – előző adminisztráció által hátrahagyott – drámai költségvetési és infrastrukturális helyzetét, valamint meghatározta a gazdaság újraindításának legfontosabb stratégiai lépéseit. Magyar Péter beszámolójában elmondta, hogy a hivatalosan ismert 5 százalékos hiány helyett 8 százalék fölé kúszott volna a 2026-os deficit, ha a Tisza-kormány nem hozza haza az európai uniós forrásokat. A 2026-os államháztartási hiány így is 7 százalék felett lehet.

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Bemondta Magyar Péter: még rosszabb állapotban van a költségvetés, mint amit eddig tudtunk
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Ezek voltak az elmúlt napok legfontosabb eseményei

A belpolitikai események a hétvégén sem álltak meg, számos új bejelentés és hír látott napvilágot. Ezek közül a legfontosabbak a következők voltak:

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Tisza-kormány: zajlik a kormányülés, több kormánytag is megszólalt a hőség miatt

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Megszűnik az otthonfelújítási program, holnap lehet pályázni utoljára

Június 30-án, holnap lehet utoljára igényelni az akár 3 milliós vidéki otthonfelújítási támogatást, amelyet a 25 év alatti gyermeket nevelők és a nyugdíjasok vehettek igénybe az elmúlt másfél évben az 5000 fő alatti preferált kistelepüléseken, energetikai megkötés nélkül. Miután a másik, energetikai otthonfelújítási program is teljesen leállt, egyelőre nincs konkrét hír arról, hogy a Tisza-kormány tervezi-e új lakásfelújítási program bevezetését.

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Megszűnik az otthonfelújítási program, holnap lehet pályázni utoljára
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Megszólalt a Pénzügyminisztérium az árrésstop kivezetéséről

A Pénzügyminisztérium szerint jelenleg nincs napirenden az árrésstop kivezetése, miközben az Országos Kereskedelmi Szövetség a hatalmas ágazati veszteségek miatt a korlátozás mielőbbi eltörlését sürgeti. A jegybankelnök és a gazdaságkutatók egybehangzó véleménye alapján az intézkedés megszüntetése nem veszélyeztetné az árstabilitást, és alig növelné az inflációt - tudósított az RTL Híradó.

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Megszólalt a Pénzügyminisztérium az árrésstop kivezetéséről
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Tisza-kormány: megszólalt a Pénzügyminisztérium az árrésstop kivezetéséről, sorra jelenti be a hőség elleni intézkedéseket a kormány

A hétvégi eseményekről alábbi cikkeinkben számoltuk be:

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