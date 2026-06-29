Tisza-kormány: akkora a vízhiány, hogy Magyar Péter is megszólalt

Az lenne az igazi szolidaritás, ha Hankó Balázs is vállalná a felelősséget, és nem csak a kollégáin csattana az ostor - írta Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a Facebook-oldalán hétfő este, szavait a volt miniszternek címezve.

Nagy Ervin Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter közleményére reagált, amelyben a politikus azt írta, ő és munkatársai jóhiszeműen jártak el a kulturális támogatások ügyében, valamint azt, hogy szolidaritását fejezi ki a kulturális támogatásokat kezelő munkatársai felé, akik meggyőződése szerint valós jogi indok nélkül kerültek letartóztatásba.

Nagy Ervin bejegyzését úgy folytatta:

az lenne a szolidaritás, ha megnevezné, kitől kapta a parancsokat a volt miniszter.

"Az lenne a szolidaritás, ha megjelenne a munkahelyén, amikor Önről van szó" - sorolta az államtitkár Hankó Balázsnak, majd szavait azzal zárta: "az lenne a szolidaritás, ha bocsánatot kérne a magyar néptől".