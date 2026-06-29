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Tisza-kormány: megszólalt a Pénzügyminisztérium az árrésstop kivezetéséről, sorra jelenti be a hőség elleni intézkedéseket a kormány
Gazdaság

Tisza-kormány: megszólalt a Pénzügyminisztérium az árrésstop kivezetéséről, sorra jelenti be a hőség elleni intézkedéseket a kormány

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Ma ismét rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, amelyen Magyar Péter immár szokásossá váló napirend előtti felszólalása mellett a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről, az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról és a polgármesterek fizetéséről szóló törvényjavaslat lesz a napirenden. A nap folyamán számos bejelentés várható a hőség elleni védekezésről is, míg a Pénzügyminisztérium az árrésstopok kivezetéséről szólalt meg.
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Megszólalt a Pénzügyminisztérium az árrésstop kivezetéséről

A Pénzügyminisztérium szerint jelenleg nincs napirenden az árrésstop kivezetése, miközben az Országos Kereskedelmi Szövetség a hatalmas ágazati veszteségek miatt a korlátozás mielőbbi eltörlését sürgeti. A jegybankelnök és a gazdaságkutatók egybehangzó véleménye alapján az intézkedés megszüntetése nem veszélyeztetné az árstabilitást, és alig növelné az inflációt - tudósított az RTL Híradó.

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Megszólalt a Pénzügyminisztérium az árrésstop kivezetéséről
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Tisza-kormány: megszólalt a Pénzügyminisztérium az árrésstop kivezetéséről, sorra jelenti be a hőség elleni intézkedéseket a kormány

A hétvégi eseményekről alábbi cikkeinkben számoltuk be:

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