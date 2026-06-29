Tisza-kormány: nagy bejelentéseket tett Magyar Péter a költségvetésről és az alkotmányozási folyamatról

A Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes államtitkára lett Zeller Judit – közölte a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), ahol az újdonsült helyettes államtitkár korábban az Esélyegyenlőségi és Önrendelkezési Progrmaját vezette.

Zeller Judit 2016-tól dolgozott a jogvédő szervezetnél, ahol tevékenysége kiemelkedő jelentőséggel bírt a betegjogok, az önrendelkezési jog, az életvégi döntések, valamint az oktatási és szülői jogok területén. A gyakorlatban aktív segítséget nyújtott az oktatás szabadságáért küzdő mozgalmaknak, az SZFE oktatóinak, a sztrájkoló pedagógusoknak és az érintett szülőknek. Emellett támogatta azokat a betegeket is, akiknek sérült a megfelelő egészségügyi ellátáshoz és tájékoztatáshoz való joguk.

A TASZ meggyőződése szerint korábbi munkatársuk az állami szférában is ezt az értékrendet képviseli majd. A szervezet kiemelte, hogy

a kormányváltás óta kifejezetten reménykeltő tendencia figyelhető meg, hiszen már több, az emberi jogok iránt elkötelezett, a civil szférából érkező szakember is jelentős kormányzati pozíciót kapott.

(Forrás: HVG)