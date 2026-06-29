Újabb lendületet vett a mediterrán gazdaság: az energiaválság ellenére is felhúzta az idei növekedési számokat a kormány

A kabinet által hétfőn elfogadandó új előrejelzés szerint a bruttó hazai termék 2,6 százalékkal bővülhet 2026-ban. Ez érdemi felfelé történő módosítást jelent a novemberi 2,2 százalékos becsléshez képest, és felülmúlja a spanyol jegybank ebben a hónapban közzétett, 2,3 százalékos prognózisát is. A kormány a következő három évben is 2 százalék feletti növekedéssel számol, ami jóval meghaladja az EKB által a 21 tagú euróövezetre felvázolt pályát.

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Az infláció ugyanakkor júniusban váratlanul magas szinten ragadt.

A főmutató 3,6 százalékon stagnált, megegyezve a májusi értékkel, miközben az elemzők 3,4 százalékos mérséklődésre számítottak. A drágulást elsősorban a villamos energia és a földgáz árának emelkedése fűtötte, míg az üzemanyagárak némileg fékezték a növekedést. A maginfláció ugyanakkor 2,9 százalékra mérséklődött.

A spanyol adat az első jelentős inflációs jelentés az euróövezetből azóta, hogy az EKB ebben a hónapban három év után először hajtott végre kamatemelést. A többi nagy gazdaság kedden, az övezet egésze pedig szerdán teszi közzé a legfrissebb adatokat, amelyeknél az elemzők enyhe lassulásra, 3,2-ről 3 százalékra számítanak.

A háttér közben sokat változott a júniusi kamatdöntő ülés óta, hiszen a Hormuzi-szoros ismét nyitva áll, és a közel-keleti békefolyamatnak köszönhetően az olajárak is visszatértek a konfliktus előtti szintre. Ennek ellenére a döntéshozók további lépéseket vetítenek előre a geopolitikai feszültségek által kiváltott inflációs nyomás megfékezésére. Isabel Schnabel, az EKB igazgatóságának tagja a múlt héten úgy fogalmazott, hogy

a jelenlegi helyzetben folytatnunk kell a kamatemelést.

A piacok továbbra is egy újabb 25 bázispontos szigorítással számolnak az idén, bár a várakozásaikat az utóbbi időben némileg visszafogták és az elemzőházak is egyre inkább megkérdőjelezik a további kamatemelések szükségességét.

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A spanyol jegybank a fogyasztói árak 3,6 százalékos emelkedésére számít 2026-ban, ami 0,6 százalékponttal haladja meg a márciusi előrejelzést. José Luis Escrivá jegybankelnök szerint az energiaárak emelkedése mellett már a másodkörös hatások is megjelennek majd a gazdaságban.

Az inflációs sokk ellenére ugyanakkor a spanyol gazdaság várhatóan ellenálló marad, a jegybank ugyanis idén 2,3, míg 2027-ben 1,7 százalékos bővülést vetít előre.

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