Újabb magyar településen állhat le a vízszolgáltatás

A napok óta tartó extrém hőség és a csapadékhiány miatt a következő időszakban Ceglédbercel egyes részein átmeneti víznyomás-csökkenés, illetve vízszolgáltatás-kiesés is előfordulhat - közölte a terület vízszolgáltatója.

Meizl Zita, a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. HR és kommunikációs vezetője elmondta: a Pest vármegyei település mindkét ivóvízkútja jelenleg maximális kapacitással üzemel. A társaság munkatársai folyamatosan figyelik a hálózatot, és minden műszakilag lehetséges intézkedést megtesznek a folyamatos ellátás biztosításáért.

A rendkívüli szárazság miatt a lakossági vízfogyasztás jelentősen megnövekedett, aminek következtében az időszakos nyomáscsökkenés vagy szolgáltatáskiesés elsősorban a

csúcsidőszakokban, a délutáni és esti órákban jelentkezhet.

A szolgáltató arra kéri a ceglédbercelieket, hogy próbálják mérsékelni a vízhasználatot. Felhívásukban kiemelték: a kertek locsolását, az autómosást és az egyéb, nagy vízigényű tevékenységeket lehetőség szerint halasszák későbbre, míg a medencék feltöltését és utántöltését, valamint a beton- és térburkolt felületek locsolását, mosását mellőzzék. Emellett kérik a lakosokat, hogy ügyeljenek a csapok elzárására, és ha szivárgást észlelnek, azt mielőbb jelezzék, javítsák.

Minden egyes megtakarított liter ivóvíz hozzájárul a hálózat egyensúlyának fenntartásához

- fogalmazott a kommunikációs vezető.

A tudatos vízfelhasználás és a vízkészletek megóvása nemcsak a jelenlegi krízishelyzetben, hanem általánosságban is közös felelősség. Erre a BÁCSVÍZ 58 települést lefedő szolgáltatási területén, valamint a Magyar Víziközmű Szövetség révén országos szinten is rendszeresen felhívják a figyelmet a vízkészletek megóvása és a biztonságos ivóvízellátás fenntartása érdekében.

A kommunikációs vezető hangsúlyozta, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. szolgáltatási területén jelenleg nincs érvényben vízkorlátozás, aktuális híreikről folyamatosan tájékoztatást adnak közösségi oldalukon.

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