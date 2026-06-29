Újabb rendkívüli parlamenti ülés jön, döntés születhet az ügynökaktákról és a polgármesterek béréről is

A Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére összehívott ülés június 29-én hétfőn a kuláküldözések áldozataira való megemlékezéssel kezdődik, tájékoztatott Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés Tisza párti alelnöke. Ezt követően, 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök tart napirend előtti felszólalást, amelyben várhatóan a tervezett alaptörvény-módosításokat ismerteti.
A kérdések és interpellációk után a képviselők megvitatják a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésére, valamint a polgármesteri és a vármegyei közgyűlési elnöki jövedelmek korlátozására vonatkozó javaslatokat.
A kedd reggel kilenc órakor kezdődő munkanapon a parlament elsőként a hétfőn megvitatott előterjesztésekről szavaz. Ezt követően általános vita kezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról, valamint a kőolajtermék-előállítók különadójának felülvizsgálatáról.
Szintén kedden tárgyalják az egészségbiztosítási törvény módosítását.
A tervezet
- bevezetné az elektronikus egészségügyi kiskönyvet,
- szigorítaná a digitális időpontfoglalási kötelezettségeket,
- rendezné a csecsemőgondozási díjjal (CSED) kapcsolatos alkotmánybírósági aggályokat, továbbá
- a gyermek három hónapos korától támogatná az édesanyák munkába való visszatérését.
A javaslat értelmében az egyedi méltányossági gyógyszertámogatások elbírálása a Batthyány-Strattmann László Alapítványtól közvetlenül az egészségbiztosítóhoz kerülne.
Az ügynökakták témájával kapcsolatban Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló történelmi adatbázis hiányos. A törölt mágnesszalagok, az eltűnt kartonok és a csak töredékesen fennmaradt naplók miatt az egykori hálózat feltérképezése sosem lehet teljes körű. A szakember ugyanakkor bízik abban, hogy a jelenlegi nemzetbiztonsági szolgálatoknál lévő, 1990 előtti iratok felülvizsgálatával a jövőben még szélesebb körűvé válhat az adatszolgáltatás.
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