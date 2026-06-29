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Újabb rendkívüli parlamenti ülés jön, döntés születhet az ügynökaktákról és a polgármesterek béréről is
Gazdaság

Újabb rendkívüli parlamenti ülés jön, döntés születhet az ügynökaktákról és a polgármesterek béréről is

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Kétnapos rendkívüli ülést tart az Országgyűlés hétfőn és kedden, amelyen a képviselők egyebek mellett a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről, a polgármesteri fizetések korlátozásáról, az egészségbiztosítási rendszer átalakításáról, valamint az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról is tárgyalnak és döntenek. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök szintén felszólal a parlamentben - közölte az Infostart.

A Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére összehívott ülés június 29-én hétfőn a kuláküldözések áldozataira való megemlékezéssel kezdődik, tájékoztatott Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés Tisza párti alelnöke. Ezt követően, 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök tart napirend előtti felszólalást, amelyben várhatóan a tervezett alaptörvény-módosításokat ismerteti.

A kérdések és interpellációk után a képviselők megvitatják a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésére, valamint a polgármesteri és a vármegyei közgyűlési elnöki jövedelmek korlátozására vonatkozó javaslatokat.

A kedd reggel kilenc órakor kezdődő munkanapon a parlament elsőként a hétfőn megvitatott előterjesztésekről szavaz. Ezt követően általános vita kezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról, valamint a kőolajtermék-előállítók különadójának felülvizsgálatáról.

Szintén kedden tárgyalják az egészségbiztosítási törvény módosítását.

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A tervezet

  • bevezetné az elektronikus egészségügyi kiskönyvet,
  • szigorítaná a digitális időpontfoglalási kötelezettségeket,
  • rendezné a csecsemőgondozási díjjal (CSED) kapcsolatos alkotmánybírósági aggályokat, továbbá
  • a gyermek három hónapos korától támogatná az édesanyák munkába való visszatérését.

A javaslat értelmében az egyedi méltányossági gyógyszertámogatások elbírálása a Batthyány-Strattmann László Alapítványtól közvetlenül az egészségbiztosítóhoz kerülne.

Az ügynökakták témájával kapcsolatban Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló történelmi adatbázis hiányos. A törölt mágnesszalagok, az eltűnt kartonok és a csak töredékesen fennmaradt naplók miatt az egykori hálózat feltérképezése sosem lehet teljes körű. A szakember ugyanakkor bízik abban, hogy a jelenlegi nemzetbiztonsági szolgálatoknál lévő, 1990 előtti iratok felülvizsgálatával a jövőben még szélesebb körűvé válhat az adatszolgáltatás.

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