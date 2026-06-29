"Újfajta militarizmus": Kínának nem tetszik a japán fegyverkezés

Kína hétfőn húsz japán szervezetet vett fel a kettős felhasználású termékek exportellenőrzési listájára, ami azt jelenti, hogy a kínai vállalatok csak előzetes engedéllyel értékesíthetnek nekik. Peking a lépést Tokió "remilitarizációs" törekvéseivel indokolta, ez az intézkedés pedig a legújabb eleme a Japánt célzó kínai kereskedelmi korlátozásoknak.

A kínai kereskedelmi minisztérium közleménye szerint a lépés Japán "újfajta militarizmusának", valamint nukleáris ambícióinak korlátozását szolgálja. A tárca ugyanakkor igyekezett megnyugtatni a piaci szereplőket, hangsúlyozva, hogy a korlátozás mindössze néhány japán szervezetet érint, kizárólag a kettős felhasználású árukra vonatkozik, és nem csorbítja a két ország közötti hagyományos gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat. A minisztérium szerint a jogszabályokat betartó, jóhiszeműen működő japán vállalatoknak nincs okuk az aggodalomra. A kettős felhasználású termékek olyan áruk, szoftverek vagy technológiák, amelyek katonai célokra vagy fegyverfejlesztésre is alkalmazhatók.

A húsz érintett szervezet között szerepel a japán Védelmi Tanulmányok Intézete, valamint a Mitsubishi, a Komatsu és a Fujitsu leányvállalatai is.

Az azonnal hatályba lépő tilalom értelmében a kínai exportőrök nem értékesíthetnek ezeknek a szervezeteknek, a külföldi jogi és magánszemélyek pedig nem adhatnak tovább és nem szállíthatnak nekik kínai származású, kettős felhasználású termékeket.

A minisztérium további húsz japán szervezetet vett fel a megfigyelési listájára, mivel az ő esetükben nem tudta ellenőrizni a kettős felhasználású termékek végfelhasználóit, illetve a végső felhasználás célját. Az ezekkel a partnerekkel folytatott kereskedelemhez az exportőröknek kockázatértékelési jelentést, valamint írásos kötelezettségvállalást kell benyújtaniuk arról, hogy a termékeket nem használják fel Japán katonai erejének növelésére.

A két ország viszonya tavaly év vége óta feszült, miután Takaicsi Szanae japán miniszterelnök kényes, Tajvannal kapcsolatos kijelentéseket tett, Tokió pedig a védelmi kiadások növelése mellett döntött. Peking erre válaszul januárban kezdte meg a kettős felhasználású termékekre vonatkozó exportkorlátozások bevezetését.

Forrás: Reuters

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