Visszatér a fojtogató hőség: napokon belül újra 40 fok fölé emelkedik a hőmérséklet Nyugat-Európában

Jelenleg érezhetően enyhül az idő, az éjszakák kellemesebbek, a lakások is lehűlnek, miután egy heves esőzésekkel kísért zivatarfront kisöpörte a fojtogató meleget Nyugat-Európából. Ez a nyári időjárás azonban csalóka, hiszen pontosan ugyanezt a mintázatot tapasztalhattuk június elején is. A hónap első felében még 20–25 fok között alakultak a csúcsértékek, a második felében viszont már beköszöntött a kánikula, amely három egymást követő hőmérsékleti rekordot hozott, a brandenburgi Neißemündében például 41,7 fokot mértek.

Karsten Brandt meteorológus szerint

a folyamat most megismétlődik, a hőmérséklet ugyanis már a hétvégén harminc fok fölé emelkedik, később pedig még magasabbra kúszik.

Az amerikai előrejelzési modell egy Franciaország és Belgium fölé húzódó anticiklont jelez, amelynek térségében ismét negyven fok fölé szökhet a hőmérséklet, Németországban pedig kedd környékén már 39 fokot mutatnak a prognózisok.

Johannes Habermehl, a Meteored Germany szakembere szintén hasonló forgatókönyvvel számol. Véleménye szerint az európai és az amerikai modell egyaránt arra utal, hogy az Azori-anticiklon már július 4-én vagy 5-én újra felépül Közép-Európa felett, és délnyugati áramlással rendkívül forró levegőt szállít a térségbe.

Így ismét megközelíthetjük a negyvenfokos határt, a középtávú adatok ráadásul július közepére újabb hőhullámot valószínűsítenek.

A Német Időjárási Szolgálat (DWD) ugyanakkor óvatosabb előrejelzést adott ki. Thorsten Kaluza szerint

bár valóban érkezik egy anticiklon, a harminc fok alatti, enyhébb időjárás várhatóan a jövő hét elejéig kitart.

A meteorológiai szolgálat szerint a 2026-os június minden bizonnyal bekerül a három legmelegebb június közé a mérések történetében.

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