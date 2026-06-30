444: pontosan tudni lehet, kivel beszélt Hajdu János az ukrán pénzszállítók elfogásának napján

Orbán Viktor volt miniszterelnököt nevezték meg a források, amely szerint a TEK korábbi vezetője, Hajdu János az ukrán pénzszállítók elfogásának napján vele kommunikált telefonon. Az ügy következtében az egykori vezető készülékét a nyomozók vizsgálják, elsősorban azért, hogy kivel és milyen kommunikációt folytatott azokban az órákban, miközben a TEK épültében tartották fogva az ukrán „aranykonvoj” tagjait. A beszámolók szerint Hajdu ezekben az órákban több telefonhívást is intézett Orbán Viktorral, az akkori kormányfővel.
A laphoz eljutott információk szerint a miniszterelnök aznap járt a konkrét épületben is, de nem akkor, amikor az érintett személyeket bevitték oda.
Hajdut korábban gyanúsítottként hallgatták ki az ügyben. Március 5-én egy pénzszállító autót fogott el a TEK egy autópálya pihenőjében, az akcióban több mint 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és valutát foglaltak le. A jármű személyzetét megbilincselték, csuklyát húztak a fejükre, majd kihallgatásra szállították őket. A TEK egykori vezetője szabadlábon védekezik és panasszal élt a gyanúsítás ellen.
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