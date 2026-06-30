A piac alábecsülheti Kevin Warsh inflációellenes elszántságát

A Citadel Securities elemzése szerint a befektetők alábecsülik Kevin Warsh Fed-elnök elszántságát az infláció letörésében, ami kedvezőtlenebb környezetet teremthet a kockázatos eszközök számára. A társaság szerint az olajárak mérséklődése nem indokolja a jegybanki lazítást, a kamatemelések lehetősége továbbra is nyitva áll. Az elemzés arra figyelmeztet, hogy a "Fed put" korszaka – amikor a befektetők a jegybank automatikus piaci támogatására számíthattak – véget érhet. Emellett a mesterséges intelligencia által hajtott részvénypiaci emelkedés is egyre több kihívással néz szembe, miközben az AI politikai kérdéssé válása szigorúbb szabályozást és magasabb költségeket hozhat a szektorra.

A befektetők még nem árazzák megfelelően, hogy a Federal Reserve elnöke, Kevin Warsh milyen határozottan kívánja visszaszorítani az inflációt a jegybank 2%-os céljára – írja a Bloomberg a Citadel Securities elemzésére hivatkozva. A társaság szerint ez a szigorú monetáris hozzáállás kedvezőtlenebb környezetet teremthet a kockázatos eszközök számára.

Nohshad Shah, a Citadel Securities EMEA-régióért felelős kötvényértékesítési vezetője ügyfeleknek készített elemzésében rámutatott: az olajárak közelmúltbeli mérséklődése önmagában nem indokolja a Fed enyhébb politikáját, mivel a mögöttes inflációs folyamatok továbbra is erősnek számítanak. Emiatt a jegybank előtt továbbra is nyitva maradhat a kamatemelések lehetősége.

Az elemzés szerint közben a mesterséges intelligencia által hajtott részvénypiaci emelkedés is egyre több kihívással néz szembe. Erre utal a számítási kapacitások árának csökkenése, az AI-szolgáltatások iránti kereslet lassulása, valamint az egyre intenzívebb vita arról, hogy a vállalatok képesek lesznek-e megtérülővé tenni a jelentős technológiai beruházásokat.

Shah szerint a piacnak érdemes felülvizsgálnia azt a feltételezést is, amely a világjárvány utáni években meghatározóvá vált. Akkor a befektetők abból indultak ki, hogy a Federal Reserve gazdasági lassulás vagy piaci visszaesés esetén gyorsan támogatást nyújt. Kevin Warsh azonban azt jelzi, hogy a tartósan magas infláció jelentősen korlátozza a jegybank mozgásterét.

A szakértő úgy véli, ez akár a sokáig meghatározó „Fed put” szemlélet végét is jelentheti.

Ez az elképzelés arra épült, hogy a Fed szükség esetén kamatcsökkentéssel vagy lazább monetáris politikával mérsékli a piaci veszteségeket.

„A következő időszak kulcskérdése már nem csupán az, hogy a Fed egyszer vagy kétszer emel-e kamatot, hanem az, hogy a befektetők hajlandók-e végleg elengedni azt a meggyőződést, miszerint minden olajár-esés vagy átmeneti piaci gyengülés automatikusan a jegybanki támogatás visszatérését jelenti” – fogalmazott Shah.

Az elemzés arra is figyelmeztet, hogy a mesterséges intelligencia egyre inkább politikai kérdéssé válhat. Miközben a befektetők a termelékenység és a vállalati profitok növekedésének forrását látják benne, a társadalomban erősödnek az aggodalmak a munkahelyek megszűnése, a megfigyelés és a munkavállalók tudásának vállalati hasznosítása miatt.

Ez a folyamat szigorúbb szabályozást, lassabb technológiai terjedést és magasabb megfelelési költségeket eredményezhet, ami még a technológia további fejlődése mellett is nyomást gyakorolhat az AI-hoz kapcsolódó vállalatok értékeltségére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images