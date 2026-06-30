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A teljes szakma vizsgálatot sürget a KSH-nál a botrányos szegénységi adatok ügyében
Gazdaság

A teljes szakma vizsgálatot sürget a KSH-nál a botrányos szegénységi adatok ügyében

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A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) "kirívóan" problémás adatközlése jelentős károkat okozott a kutatóknak és a szakpolitika-alkotóknak öt neves társadalomtudományi szervezet szerint, ezért a hibák keletkezésének mielőbbi kivizsgálását sürgetik.

Kevés adatbázisról lehet elmondani, hogy olyan kiemelt figyelem övezné, mint az EU-SILC magyarországi adatfelvételét. Ez az a statisztika, amiben a hazai háztartások jövedelmi viszonyait vizsgálják, hogy képet kaphassunk a szegénység helyzetéről - azonban éppen ezt a funkcióját nem tudta betölteni. Tavaly év elején ugyanis több kutató súlyos problémákat tárt fel az adatokkal kapcsolatban:

  • több évben a háztartások látványosan nagy aránya torlódott fel éppen a szegénységi küszöb felett. Ők így papíron épp nem számítottak szegénynek, kedvezőbb képet festve a jövedelmi viszonyokról.
  • Emellett az adatsor szerint a háztartások jelentős része nem fizette az adót, hanem kapta, ami teljesen nonszensz.

A KSH később felülvizsgálta a problematizált adatok egy részét, ezzel sem oldódott azonban meg minden probléma - sőt, néhány új zavar is felbukkant a statisztikában.

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Éppen emiatt a szakma most azt javasolja, hogy a KSH vizsgálja ki az inkonzisztenciák okát, valamint a vizsgálat alatt távolítsák el a hazai és eurostatos adatbázisokból a hibás mutatókat.

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a hibás adatok közlése jelentős károkat okozott a társadalomtudományi kutatásnak és a tényeken alapuló szakpolitika-alkotásnak. Emellett a szakmai és a szélesebb közvélemény is téves képet kaphatott a magyar társadalom jövedelmi viszonyairól és állapotáról.

A közleményt jegyző öt szervezet:

  1. A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság-tudományi Bizottságának,
  2. Szociológiai Tudományos Bizottságának,
  3. Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottságának,
  4. valamint a Magyar Szociológiai Társaság
  5. és a Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület.

Meglehetősen szokatlan a tudományos életben, hogy ekkora szakmai egység mondja ki kertelés nélkül egy adatbázisról, hogy hibás - márcsak azért is, mivel az ügy végső soron a KSH adatainak hitelességét érinti. Ez egy határozott kiállás, ami valódi elégedetlenséget jelez. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy miért épp most adták ki a szervezetek ezt a közleményt, miközben már hónapok óta ismertek a problémák. Erre két, a kormányváltással összefüggő, nyomós okuk is lehet: az egyik, hogy a Tisza-kormány új vezetőt tervez kinevezni a KSH élére, így az érdemi vizsgálatra is nagyobb esély nyílik. A másik, hogy a kabinet zászlajára tűzte egy új társadalompolitikai stratégia megalkotását, amelynek fontos eleme a szegénység csökkentése. Nehéz azonban úgy közpolitikát alkotni, ha a döntéshozóknak nincsen valós képük a jövedelmi szegénység mértékéről, emiatt különösen fontos lenne tisztán látni az ügyben.

Címlapkép forrása: Portfolio

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