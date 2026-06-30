Akkora vihar csapott le Magyarország szomszédjában, hogy több helyen tűz ütött fel

Horvát információk szerint tűz van Ciovo szigetén, Orebic térségében és Kastel Sucuracnál is. A legsúlyosabbnak egyelőre a Ciovón kialakult helyzet tűnik: a lángok Okrug Gornji közelében lakott területeket is megközelítettek. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók Trogir, Kastela, Solin és Split környékéről. A horvát védelmi minisztérium közleménye szerint
négy tűzoltó-repülőgépet vezényeltek Ciovóra, később kettőt átirányítottak máshová.
A lángok megfékezését megnehezíti az erős szél, a tűz gyorsan terjed. A probléma miatt már az is felmerült, hogy esetleg Okrug Gornji települést kiürítik, bár az egyelőre nem ismert, hogy lakóépületeket is veszélyben vannak-e. A hatóságok igyekeznek még a sötétedés előtt megállítani a tűz továbbterjedését. Úgy vélik, hogy a rendkívüli melegben villámcsapások lehetnek felelősek a tűzesetek miatt.
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