ÉLŐ  90+7'
CIV
Elefántcsontpart 1 2 Norvégia
NOR
  gól: Erling Haaland 86'
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Akkora vihar csapott le Magyarország szomszédjában, hogy több helyen tűz ütött fel
Gazdaság

Akkora vihar csapott le Magyarország szomszédjában, hogy több helyen tűz ütött fel

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Jégesővel és villámlással kísért viharlánc vonult át Dalmáciában, ennek következtében több helyen tűz ütött ki - számolt be az MTI.

Horvát információk szerint tűz van Ciovo szigetén, Orebic térségében és Kastel Sucuracnál is. A legsúlyosabbnak egyelőre a Ciovón kialakult helyzet tűnik: a lángok Okrug Gornji közelében lakott területeket is megközelítettek. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók Trogir, Kastela, Solin és Split környékéről. A horvát védelmi minisztérium közleménye szerint

négy tűzoltó-repülőgépet vezényeltek Ciovóra, később kettőt átirányítottak máshová.

A lángok megfékezését megnehezíti az erős szél, a tűz gyorsan terjed. A probléma miatt már az is felmerült, hogy esetleg Okrug Gornji  települést kiürítik, bár az egyelőre nem ismert, hogy lakóépületeket is veszélyben vannak-e. A hatóságok igyekeznek még a sötétedés előtt megállítani a tűz továbbterjedését. Úgy vélik, hogy a rendkívüli melegben villámcsapások lehetnek felelősek a tűzesetek miatt.

Kapcsolódó cikkünk

Megbénította a hőség Magyarországot: áramszünetek, vízhiány és törölt vonatok nehezítik az életet

Címlapkép forrása: 2023 DeFodi Images via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Megütötték a dollárt, továbbra is gyenge a forint
Már Putyin is elismeri, hogy baj van, ledarálták az orosz üzemanyag-hálózatot - Háborús híreink kedden
Tévedésből indulhatott felszámolási eljárás az egyik legnagyobb magyar magánklinika ellen – Megszólalt a társaság
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility