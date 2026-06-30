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Az extrém hőség miatt sorra hibásodnak meg a MÁV legmodernebb vonatai
Gazdaság

Az extrém hőség miatt sorra hibásodnak meg a MÁV legmodernebb vonatai

Portfolio
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Az extrém hőség miatt sorra hibásodnak meg a MÁV legmodernebb, Stadler FLIRT típusú motorvonatai - közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A túlmelegedés eddig mintegy harminc járművet érintett, ami jól mutatja, hogy a klímaváltozás hatásai miatt a közösségi közlekedésnek sürgős alkalmazkodásra és fejlesztésre van szüksége.
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A probléma hátterében az áll, hogy a tíz-húsz évvel ezelőtt beszerzett, légkondicionált FLIRT motorvonatokat a gyártó a korabeli követelményeknek megfelelően

legfeljebb 35 Celsius-fokos hőségre tervezte.

Két évtized elteltével azonban ez a hőmérséklet már egy átlagos nyári napnak felel meg, a hazánkban mért 42 fokos hőséget pedig a flotta legkorszerűbb járművei sem bírják - írta Vitézy. A kiesett szerelvények pótlásán a MÁV folyamatosan dolgozik, a változó helyzetről pedig a Mávinform nyújt naprakész tájékoztatást - tette hozzá.

A miniszter szerint a járművek sorozatos leállása kézzelfogható bizonyíték arra, hogy a klímaváltozás már a mindennapokat is jelentősen befolyásolja. A helyzet kezeléséhez véleménye szerint egyrészt több forrást kell biztosítani a leginkább fenntartható közlekedési formának számító vasút fejlesztésére, másrészt elengedhetetlen a teljes közlekedési hálózat és a járműpark mielőbbi felkészítése a rendkívüli hőhullámokra.

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