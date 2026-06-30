Az OpenAI vezető közgazdásza szerint szó sincs arról, hogy az AI feleslegessé az emberi munkaerőt

Chatterji saját családi példájával szemléltette ezt a folyamatot. Édesapja szintén közgazdászként dolgozott, és a személyi számítógépek 1985-ös megjelenése alapjaiban változtatta meg a munkáját. Korábban egy hatalmas teremben álló nagyszámítógépen, lyukkártyák segítségével futtatta a regressziós számításokat, amelyeket később már a saját íróasztalánál is el tudott végezni.
Az új technológia így nem kiváltotta, hanem kiegészítette a tevékenységét, miközben jelentősen növelte a termelékenységét.
A mesterséges intelligencia gazdasági hatásai az Európai Központi Bank (EKB) és más jegybankok számára is kulcskérdéssé váltak, mivel a munkaerő tömeges kiszorulása érdemben befolyásolhatná a gazdasági növekedést és az infláció alakulását. Bár a jegybank kutatói szerint egyelőre nincsenek leépítésre utaló jelek, Christine Lagarde elnök jelezte, hogy a döntéshozók kiemelt figyelemmel kísérik a folyamatokat.
A döntéshozókat az a kérdés is foglalkoztatja, hogy az euróövezet mennyiben képes profitálni az új technológiából úgy, hogy a legfejlettebb modellek nem európai vállalatok tulajdonában vannak. Christine Lagarde szerint a gyors alkalmazkodás és a technológia integrálása mindezek ellenére is számos előnyt biztosíthat az európai gazdaság számára.
Philip Lane, az EKB vezető közgazdásza a Bloomberg Television csatornának adott interjújában elmondta, hogy a mesterséges intelligencia elterjedése már egyre inkább érzékelhető az európai gazdaságban. A vállalati és fogyasztói felmérések a korábbi általános célú technológiákhoz képest rendkívül gyors adaptációt mutatnak. Bár ez globális jelenség, Európa több szempontból is kedvező helyzetben van a bevezetéshez. Lane bizakodását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a technológia pozitív hatással lesz a termelékenységre és a beruházásokra.
Chatterji végezetül rámutatott arra is, hogy a mesterséges intelligencia miatti tömeges állásvesztéssel kapcsolatos korai aggodalmak eddig nem igazolódtak be. Példaként a szoftverfejlesztést említette. Noha sokan a programozói munkakörök drasztikus zsugorodását vetítették előre az algoritmusok képességeinek fejlődésével, ez a visszaesés végül korántsem következett be a jósolt mértékben.
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