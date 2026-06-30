Dicsérte Európát az EKB első embere, de a teljes fellélegzés még nem érkezett el

Christine Lagarde EKB-elnök több példát is felhozott az európai gazdaság ellenállóképességére, kiemelve, hogy

a Silicon Valley Bank összeomlása egyetlen euróövezeti hitelintézetet sem rendített meg,

egyetlen euróövezeti hitelintézetet sem rendített meg, a térség lényegében zökkenőmentesen viselte Donald Trump amerikai elnök vámintézkedéseit , és

, és kiállta a történelem talán legnagyobb olajkínálati zavarát is.

Az elnök Sintrában úgy fogalmazott, hogy

bár nagyobb valószínűséggel szembesülnek az inflációt a céltól eltérítő sokkokkal, az Európa által kiépített ellenállóképesség korlátozza ezek gazdasági hatásait.

A jegybankárok azután gyűltek össze Sintrában az EKB éves fórumán, hogy a testület a közel-keleti konfliktus okozta árnyomás féken tartása érdekében június közepén megemelte a kamatokat. Az akkori döntéssel kapcsolatban Lagarde határozottan visszautasította azt a felvetést, hogy ez csupán egy "biztosítási célú" lépés lett volna, mivel a jegybanki elemzések szerint változatlan kamatszint mellett az infláció még 2027-ben és 2028-ban is a 2 százalékos cél felett maradt volna.

Az elnök kiemelte, hogy a döntést a 2022-es inflációs hullám idején tapasztalt előrejelzési hibákból levont tanulságok alapozták meg.

A jegybank azóta részletesebb prognózisokat készít az olaj, a gáz és a villamos energia árára vonatkozóan, így átfogóbb középtávú képet kap az inflációs kilátásokról, valamint arról is, miként reagál az áremelkedés a monetáris politikai lépésekre.

A friss adatok (amelyek a francia, olasz és német gazdaságból érkeznek) ma megerősíthetik, hogy az euróövezet inflációja júniusban 3 százalék környékére mérséklődik a májusi 3,2 százalékról, ami az első lassulást jelenti a közel-keleti konfliktus kitörése óta.

Bár egyes elemzőházak, köztük az Oxford Economics és a Capital Economics szakértői már nem számítanak újabb kamatemelésre, a piacok továbbra is áraznak egy újabb negyed százalékpontos emelést, amely 2,5 százalékra növelné a betéti rátát. Isabel Schnabel, az EKB igazgatóságának tagja szerint az infláció célhoz való visszaterelése további monetáris szigorítást tehet szükségessé.

Philip Lane, az EKB vezető közgazdásza ugyanakkor óvatosságra intett, rámutatva, hogy

a magasabb energiaárak másodlagos hatásai – különösen az élelmiszer- és a szolgáltatóipari árakban – csak idővel jelentkeznek.

A döntéshozók ezért egyelőre nem kívánják előre rögzíteni a kamatpályát, és nyitva hagyják az újabb emelés lehetőségét. Lane hozzátette, hogy

bár a közel-keleti feszültség enyhülésével javult a bizalom, az még nem tért vissza a konfliktus előtti szintre.

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