Ebben az országban nő a leggyorsabban a vagyon a világon, meg is indult a harc az újonnan gazdagok befektetéseiért

A UBS adatai szerint az egy felnőttre jutó átlagos vagyon 2020 óta 44 százalékkal nőtt, ami
a leggyorsabb ütemű gyarapodás a világon.
A lendület elsődleges forrása a félvezetőgyártás, hiszen a Samsung és az SK Hynix biztosítja a mesterségesintelligencia-adatközpontokhoz szükséges, nagy sávszélességű memóriák (HBM) mintegy 80 százalékát. A növekvő kereslet kielégítésére ráadásul mindkét vállalat további két-két gyár felépítését jelentette be.
A juttatások mértéke kimagasló: a Samsung májusban aláírt, tízéves bérmegállapodása alapján 2026-ban egy-egy alkalmazottra átlagosan mintegy 340 ezer dollárnyi bónusz juthat, ami az átlagos éves fizetés majdnem háromszorosa. Az SK Hynixnél egy hasonló egyezség dolgozónként nagyjából 476 ezer dolláros kifizetést eredményezhet idén.
Elemzői becslések szerint a két vállalat 2026 és 2028 között összesen mintegy 162 milliárd dollárt utalhat ki különböző juttatások formájában.
A korábbi iparosodási hullámokhoz képest a mostani technológiai forradalom alapvető újdonsága, hogy a megtermelt vagyon nem a befolyásos dinasztikus vállalati családokhoz, hanem a vállalatok alkalmazottaihoz áramlik. Erre reagálva a KB Financial Group, a Hana Bank és a Meritz Securities a hagyományos ügyfélkörükön, vagyis a vállalkozókon, befektetőkön és a vagyonos örökösökön túl az újonnan meggazdagodott rétegre is kiemelt figyelmet fordít, így számukra testreszabott betétszámlákat, vagyonkezelési termékeket, nyugdíjpénztári szolgáltatásokat és adótanácsadást kínálnak.
A dél-koreai bankok és értékpapírcégek általában 100 millió vonos, azaz mintegy 65 ezer dolláros minimális vagyonnál húzzák meg a privátbanki szolgáltatások belépési küszöbét. A "fiatal gazdagok" új szegmensében komoly növekedési lehetőséget látnak a szolgáltatók, hiszen ezeknek az ügyfeleknek a vagyona az idő múlásával várhatóan tovább gyarapszik majd.
- A Samsung Securitiesnél a 100 millió von feletti vagyonnal rendelkező ügyfelek száma 2026 első negyedévében 15 százalékkal, 449 ezerre ugrott, míg
- a Mirae Asset Securitiesnél a teljes kezelt ügyfélvagyon rekordmagasságba, 581,7 billió vonra emelkedett.
A külföldi szereplők alig jelentenek kihívást a hazaiaknak, ugyanis az elmúlt évtizedben a szigorú tőkekövetelmények és a szabályozási környezet miatt számos külföldi bank kivonult a piacról. Ennek következtében a globális pénzintézetek többsége hongkongi vagy szingapúri központjából szolgálja ki a vagyonos dél-koreai ügyfeleket. A kevés kivétel egyike a Standard Chartered, amely novemberben nyitotta meg első, a legalább 1 milliárd vonos vagyonnal rendelkező ügyfeleket kiszolgáló privátbanki központját, júliusban pedig Szöulban indít újabb egységet. A szakértők szerint a hazai vagyonkezelők kiváló pozícióban vannak, mivel a dél-koreai gazdaság az ingatlanközpontú modelltől egyre inkább a pénzügyi piacok felé tolódik el.
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