Éledezik a magyar export

Májusban 502 millió eurós többlet keletkezett a magyar külkereskedelmi mérlegben, megtörve az idei év romló trendjét. Az igazi fordulat azonban az exportban látszik: a kivitel euróban számolva 7,4%-kal, volumenben pedig 5,1%-kal nőtt éves alapon. Ez különösen azért fontos, mert az utóbbi hónapokban az export az újonnan kiépülő termelő kapacitások ellenére sem tudott magára találni, ami ellentmondásban állt az ipari termelés éledezésével. A friss adatok alapján úgy tűnik, az új termelési láncokba való bekapcsolódás végre kompenzálni kezdi a külpiacok gyengélkedésének negatív hatását.

Májusban 502 millió euró többlet halmozódott fel a külkereskedelmi mérlegben, ezzel megakadt az áruforgalmi egyenleg lassan romló trendje. Az idén eddig minden hónapban kisebb volt az ország áruforgalmi többlete, mint egy évvel korábban, a május ebben a tendenciában hozott törést.

A KSH mai statisztikai jelentésének azonban nem ez a legnagyobb érdekessége, ugyanis a külkereskedelmi aktívuma eddig is magas volt az országnak, a romló tendencia összességében nem fenyegetett a külső egyensúly felborulásával.

Az viszont érdekes fejlemény volt, hogy az utóbbi hónapokban az export a folyamatosan kiépülő új termelő kapacitások ellenére nem tudott magára találni, ráadásul ez egyre inkább ellentmondásban állt az ipari adatokban látott éledezéssel. A mai jelentéssel ez az ellentmondás enyhült. A kivitelünk euróban számolva éves alapon 7,4%-kal növekedett, ráadásul a KSH az áprilisi adatot is felfelé korrigálta, így az exportadatokban is megjelent a fordulat.

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Volumen alapon az export 5,1%-os éves alapú növekedést mutatott,

így végre a külkereskedelmi statisztikában is látszik a fordulat.

Pezsgőt bontani még nem kell, de úgy tűnik, hogy a külpiacaink gyengélkedésének lehúzó hatását végre elkezdte kompenzálni az új termelési láncokba való bekapcsolódás.

A friss adat a növekedési kilátásokat is javítja. Az első negyedévben még a lakossági fogyasztás élénkítette a gazdaságot, amiben volt egy ideiglenes "választási reflex" is, az export magára találása új motort jelenthet a GDP-növekedésben.

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