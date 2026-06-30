Éledezik a magyar export

Májusban 502 millió euró többlet halmozódott fel a külkereskedelmi mérlegben, ezzel megakadt az áruforgalmi egyenleg lassan romló trendje. Az idén eddig minden hónapban kisebb volt az ország áruforgalmi többlete, mint egy évvel korábban, a május ebben a tendenciában hozott törést.
A KSH mai statisztikai jelentésének azonban nem ez a legnagyobb érdekessége, ugyanis a külkereskedelmi aktívuma eddig is magas volt az országnak, a romló tendencia összességében nem fenyegetett a külső egyensúly felborulásával.
Az viszont érdekes fejlemény volt, hogy az utóbbi hónapokban az export a folyamatosan kiépülő új termelő kapacitások ellenére nem tudott magára találni, ráadásul ez egyre inkább ellentmondásban állt az ipari adatokban látott éledezéssel. A mai jelentéssel ez az ellentmondás enyhült. A kivitelünk euróban számolva éves alapon 7,4%-kal növekedett, ráadásul a KSH az áprilisi adatot is felfelé korrigálta, így az exportadatokban is megjelent a fordulat.
Volumen alapon az export 5,1%-os éves alapú növekedést mutatott,
így végre a külkereskedelmi statisztikában is látszik a fordulat.
Pezsgőt bontani még nem kell, de úgy tűnik, hogy a külpiacaink gyengélkedésének lehúzó hatását végre elkezdte kompenzálni az új termelési láncokba való bekapcsolódás.
A friss adat a növekedési kilátásokat is javítja. Az első negyedévben még a lakossági fogyasztás élénkítette a gazdaságot, amiben volt egy ideiglenes "választási reflex" is, az export magára találása új motort jelenthet a GDP-növekedésben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Közel az egyezség: az oroszok ellen bevetett csúcsfegyver gyártása indulhat meg Ukrajnában
A háború első felében nagy favoritok voltak.
Három hétnyi szavazatszámlálás kellett hozzá, de kiderült, ki lesz az elnök a politikai válságok sújtotta országban
50 ezer szavazat döntött a 35 milliós országban.
A szabályozás súlyos ára: a magyar kriptósok több mint harmada lemorzsolódott
A magyar piacon az elmúlt év fejleményei a túlszabályozottság irányába mutattak.
Minden egy irányba mutat: ez a világformáló megatrend lehet az évtized befektetése
Szép csendben bontakozik ki.
Kinek mennyire fáj a túl erős forint Magyarországon?
Friss felmérés érkezett.
Kiderült, mely miniszterekhez kerülnek a közérdekű alapítványok Magyarországon
Megjelent a határozat.
Meglépi az Apple: azonnali változás jön a telefonok frissítésében
Az AI használatra válaszul.
Megjelent a rendelet: változik a Babaváró, hosszabbítják a kamatstopot a Diákhitelnél
Megjelent a Magyar Közlönyben: fél évvel meghosszabbítják a szabad célú diákhitelre érvényes kamatstopot. De azok is átmenetileg fellélegezhetnek, akik Babavárót vettek fel és nem születet
Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben
Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az árfolyam és elérte a 200 napos mozgóátlag szintjét, sőt, a múlt héten le is törte.Kialak
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
Ez lehet a legjobb nyári befektetése (x)
Szánjon 4-5 órát önmagára, hosszú távon megtérül!
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
A világ élmezőnyében Magyarország: sokat kereshet most, aki ide hozza a pénzét
És még hol a vége?
Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre
Miért menekült meg a világ az olajválságtól?
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.